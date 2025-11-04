Αγορές | Ξένα Χρηματιστήρια

Ο Μάικλ Μπέρι (The Big Short) «χτυπά» με put options 6 εκατ. μετοχές Nvidia και Palantir

Newsroom
Δύο από τις πιο αγαπημένες μετοχές στη Wall Street έβαλε στο «στόχαστρό» του ο Μάικλ Μπέρι. Τι προβλέπει.

Δύο από τις πιο αγαπημένες μετοχές στη Wall Street, τη Nvidia και την Palantir έβαλε στο «στόχαστρό» του ο Μάικλ Μπέρι, Αμερικανός επενδυτής ο οποίος έγινε διάσημος ως ο «μάντης »που «προέβλεψε» την κρίση του 2008 και την κατάρρευση της στεγαστικής αγοράς και τον υποδύθηκε ο Κρίστιαν Μπέιλ στην ταινία «Το μεγάλο σορτάρισμα» (σσ: The Big Short).

Η Scion Asset Management του Μπέρι αγόρασε put options που καλύπτουν 5 εκατ. μετοχές της Palantir, μια συναλλαγή αξίας περίπου 912 εκατ. δολαρίων και για 1 εκατ. μετοχές της Nvidia, αξίας περίπου 187 εκατ. δολαρίων. Τα put options μετοχών επιτρέπουν στον αγοραστή να πουλήσει μια μετοχή σε συμφωνημένη τιμή, σε τρέχουσα τιμή, πριν ή πάνω σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία κτλ.

Ο σκεπτικισμός του Μπέρι σχετικά με την φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης φάνηκε σε μια νέα ανάρτηση στα social media τη Δευτέρα, όταν τόνισε τις κυκλικές κεφαλαιακές δαπάνες του κλάδου. Άλλες θέσεις για την Scion περιλαμβάνουν ένα στοίχημα 153 εκατ. δολαρίων για «put» συμβόλαια στην Pfizer και 61,5 εκατ. δολαρίων αντιστοίχως στην Halliburton.

Οι μετοχές τόσο της Nvidia, η οποία κατασκευάζει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, όσο και της Palantir, μιας επιχείρησης λογισμικού που επικεντρώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη, έφτασαν σε ιστορικά υψηλά τη Δευτέρα, έχοντας κερδίσει 48% και 305% αντίστοιχα τους τελευταίους 12 μήνες. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι η Palantir ειδικότερα ενέχει τον κίνδυνο φούσκας μετά και τα χθεσινά εταιρικά της μεγέθη.

Η κίνηση του Μπέρι έρχεται σε μια περίοδο όπου η αγορά ανησυχεί όλο και περισσότερο για υπερβολικές αποτιμήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο ίδιος επέστρεψε στην πλατφόρμα Χ για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2023, αναρτώντας γραφήματα που συγκρίνουν τη σημερινή έκρηξη των τεχνολογικών επενδύσεων με τη «φούσκα του 1999-2000».

