Σε νέο ιστορικό υψηλό διαμορφώνονται ήδη από το δεκάμηνο οι τουριστικές ειπσράξεις - Η χώρα συμπληρώνει μια δεκαετία αλλεπάλληλων ρεκόρ στον κλάδο

Προς νέο ρεκόρ οδεύει ο τουρισμός το 2025, με τις αφίξεις και τις εισπράξεις δεκαμήνου να κινούνται ήδη κοντά στα συνολικά μεγέθη της προηγούμενης χρονιάς. Παρά τις αρρυθμίες που καταγράφηκαν λίγο πριν την εκπνοή της τρέχουσας χρονιάς μάλιστα, εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο τελικός λογαριασμός δεν αναμένεται να επηρεαστεί, συμβάλλοντας ώστε το τρέχον έτος να κλειδώσει μια δεκαετία συνεχούς ανόδου του κλάδου.

Μια δεκαετία αλλεπάλληλων ρεκόρ

Να θυμίσουμε ότι οι φετινές επιδόσεις συνεχίζουν το σερί ανόδου που μετρά πλέον μια δεκαετία. Για την ακρίβεια την περίοδο 2016–2025, οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν σωρευτικά κατά περίπου 50%, από 25 εκατ. σε πάνω από 37 εκατ. επισκέπτες.

Σε αυτό συνέβαλε τόσο η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων κατά 46% μεταξύ 2015–2024 όσο και η αναβάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων, ιδίως των τετράστερων και των πεντάστερων, τα οποία έφτασαν να αποτελούν σήμερα το 55% του συνόλου των ξενοδοχειακών υποδομών της χώρας, από 42% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2015.

Χάρη στην άνοδο αυτή δε, το μερίδιο της Ελλάδας στις παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις ανήλθε στο 2,5% το 2025, από περίπου 2% μια δεκαετία νωρίτερα, όπως ανέφερε πρόσφατη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας.

Πού αναμένεται να κινηθούν οι αφίξεις το τρέχον έτος

Όσο για το τρέχον έτος αφίξεις και εισπράξεις εκτιμάται ότι θα φτάσουν σε νέο ιστορικό υψηλό καθώς το τουριστικό κύμα συνεχίζει να κατευθύνεται προς την χώρα.

Στην περίπτωση των αφίξεων να σημειώσουμε ότι ήδη στο δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, καταγράφηκε αύξηση κατά 4,4%. Συγκεκριμένα, οι διεθνείς αφίξεις ανήλθαν σε 35,26 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 33,79 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Δεδομένου μάλιστα ότι το 2024 έκλεισε με 35,95 εκατ. αφίξεις, περίπου 600 χιλιάδες περισσότερες από ότι το δεκάμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς και ότι μόνο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών η κίνηση εξωτερικού έφτασε τον Νοέμβριο το 1,69 εκατ., το νέο ρεκόρ θεωρείται δεδομένο και φέτος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των παραγόντων του κλάδου, το τρέχον έτος η χώρα εκτιμάται ότι θα υποδεχτεί πάνω από 37 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες, καταγράφοντας εκτιμώμενη ετήσια άνοδο περίπου 5%.

Ισχυρή άνοδος από τις χώρες εκτός ΕΕ

Παρότι βασική τροφοδότης του τουρισμού της χώρας παραμένει η Γερμανία, με 5,65 εκατ. επισκέπτες στο δεκάμηνο, 8,3% περισσότερους από πέρυσι, η γεωγραφική προέλευση των επισκεπτών αναδεικνύει σαφή μετατόπιση. Ενώ οι αφίξεις από την ΕΕ-27 αυξήθηκαν οριακά (+1,4%), φτάνοντας τα 21,0 εκατ. από τις λοιπές χώρες σημειώθηκε ισχυρή άνοδος 9,1%, στα 14,25 εκατ. ταξιδιώτες.

Σε απόλυτους αριθμούς σε επίπεδο δεκαμήνου 2025, την Γερμανία ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία με 4,68 εκατ., επισκέπτες (+6,6%) και 2,10 εκατ. (+8,2%) αντίστοιχα και έπεται η Γαλλία, τα μεγέθη της οποίας ήταν μειωμένα φέτος.

Ρεκόρ στις ταξιδιωτικές εισπράξεις

Υπό αυτό το πρίσμα ενισχύονται και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις καθώς οι τουρίστες από χώρες με υψηλότερη ταξιδιωτική δαπάνη όπως οι ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία, αυξάνουν. Σημειωτέον ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο ίδιο δεκάμηνο ανήλθαν σε 22,39 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,9% σε ετήσια βάση και υψηλότερα από τα 21,7 δισ. ευρώ που ανήλθαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο σύνολο του 2024. Εμφανίζουν δηλαδή νέο ρεκόρ πριν ακόμα ολοκληρωθεί η χρονιά.

Μεγάλη συνεισφορά στις προαναφερθείσες επιδόσεις είχε το Ηνωμένο Βασίλειο οι εισπράξεις από το οποίο εμφάνισαν άνοδο +15,1% φτάνοντας τα 3,55 δισ. ευρώ καθώς και η αγορά των ΗΠΑ, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από την οποία έφτασαν τα 12,12 δισ. ευρώ, αυξανόμενες κατά 5,8%.