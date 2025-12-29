Ειδήσεις | Διεθνή

Ισπανία: Τρεις νεκροί και μία τραυματίας από χιονοστιβάδα στα Πυρηναία

Ομάδες διάσωσης, με τη συνδρομή τουλάχιστον ενός ελικοπτέρου, αναπτύχθηκαν στη συνέχεια σε αυτήν τη ζώνη.

Μια χιονοστιβάδα προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό ενός ακόμη, μίας γυναίκας που βρέθηκε σε κατάσταση υποθερμίας, στα Πυρηναία της Αραγονίας, στη βορειοανατολική Ισπανία, ανακοίνωσε η ισπανική Πολιτοφυλακή.

Οι έρευνες ξεκίνησαν αφού μία γυναίκα προειδοποίησε τις αρχές γύρω στις 13.00 τοπική ώρα, καθώς είδε τη χιονοστιβάδα και είχε παρατηρήσει αυτά τα τέσσερα πρόσωπα να κάνουν σκι, είπε η ισπανική Πολιτοφυλακή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ομάδες διάσωσης, με τη συνδρομή τουλάχιστον ενός ελικοπτέρου, αναπτύχθηκαν στη συνέχεια σε αυτήν τη ζώνη «περιμετρικά της κορυφής Ταμπλάτο, κοντά στα Λουτρά της Παντικόσα», στα Πυρηναία.

Τρεις σοροί εντοπίστηκαν και μία γυναίκα σε κατάσταση υποθερμίας διασώθηκε, διευκρίνισαν πηγές στην περιφέρεια της Αραγονίας.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Χόρχε Αθκόν δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ «σοκαρισμένος από τα νέα του τραγικού δυστυχήματος στην κορυφή Ταμπλάτο» και είπε πως θα μεταβεί στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

