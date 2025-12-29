ΕΧΑΕ: Στις 20 Ιανουαρίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα συγκληθεί εκ νέου την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 17:00, με ημερομηνία Επαναληπτικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 17:00.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 24ης Δεκεμβρίου 2025, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα συγκληθεί εκ νέου την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 17:00, με ημερομηνία Επαναληπτικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 17:00.

Η εκ νέου σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κρίθηκε αναγκαία λόγω διαδικαστικών θεμάτων της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης της 22ης Δεκεμβρίου 2025, κατά την οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν ελήφθησαν σχετικές αποφάσεις, αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

Για λόγους διαφάνειας και νομικής ασφάλειας, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι η διαδικασία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να επαναληφθεί.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καθώς και όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 του ν. 4548/2018, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.