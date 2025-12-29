Ιταλία: Συνεχίζει την στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία το 2026

Η Ιταλία προτίθεται να συνεχίσει να παρέχει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία το επόμενο έτος, μετά το διάταγμα που υπέγραψε σήμερα η πρωθυπουργός της ακροδεξιάς κυβέρνησης Τζόρτζια Μελόνι, με το οποίο εγκρίνεται η αποστολή όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στο Κίεβο.

Η Ιταλία θεωρείται ένας από τους πιο αξιόπιστους εταίρους της Ουκρανίας εντός του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η απόφαση για την συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας το 2026 που είχε προγραμματισθεί αρχικά για τις αρχές Δεκεμβρίου, είχε αναβληθεί μετά τις ενστάσεις ενός από τους εταίρους του κυβερνητικού συνασπισμού.

Το ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα της Λέγκας του οποίου ηγείται ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ματέο Σαλβίνι ζήτησε να υπάρξουν αλλαγές στο κείμενο ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην μη στρατιωτική βοήθεια και οι αποστολές όπλων να επισημαίνεται ότι υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες.

Η κυβέρνηση συνασπισμού των τριών κομμάτων, εν συνεχεία συμφώνησε σε μικρές γραμματικές αλλαγές χωρίς να επηρεάσουν σημαντικά το κείμενο του διατάγματος, το οποίο επίσης παρέχει το δικαίωμα της παράτασης της διαμονής για ορισμένους Ουκρανούς στην Ιταλία.

Ο Σαλβίνι έχει γίνει ιδιαίτερα επικριτικός όσον αφορά στην στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Τον Νοέμβριο είχε πει ότι η αποστολή όπλων δεν θα επιλύσει την σύγκρουση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ