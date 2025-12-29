Πόσα χρήματα κέρδισε το 2025 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Οι επιχειρηματικές περιπέτειες του Greek Freak έξω από τα παρκέ στέφονται με απόλυτη επιτυχία, ενισχύοντας τα ποσά στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Εξαιρετικό αποδεικνύεται το 2025 για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο καθώς πέρα από τα σπουδαία αγωνιστικά νέα όπως η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδος στο EuroΒasket μετά από 16 «πέτρινα» χρόνια και οι επιχειρηματικές του περιπέτειες -έξω από τα παρκέ- στέφονται με απόλυτη επιτυχία, ενισχύοντας τα ποσά στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Ο Greek Freak κατέκτησε την τέταρτη θέση στη λίστα του Forbes για τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του NBA στο 2025 με έσοδα 99,1 εκατ. δολαρίων (54,1 εκατ. δολάρια από το γήπεδο και 45 εκατ. δολάρια εκτός των τεσσάρων γραμμών), πίσω μόνο από τους Στεφ Κάρι (159,6 εκατ. δολάρια), ΛεΜπρόν Τζέιμς (137,6 εκατ. δολάρια) και Κέβιν Ντουράντ (104,3 εκατ. δολάρια).

Οι «χρυσές» δουλειές των Αντετοκούνμπο – Πού βάζουν τρίποντο

Ο άσσος των Μιλγουόκι Μπακς είναι ιδιαιτέρως δραστήριος στον επενδυτικό στίβο, με τις ποικίλες κινήσεις του σε επίπεδο συμμετοχών σε εταιρίες να διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιό του. Προσφάτως, έκανε άνοιγμα στον κλάδο των ακινήτων με «όχημα» τη Synergy Care η οποία διαθέτει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ και έδρα το Μαρούσι.

Ως κύρια δραστηριότητα έχει τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, ενώ στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, οι υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα), οι υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα, καθώς και οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Επίσης, επένδυσε στο γυναικείο πρωτάθλημα μπάσκετ Unrivaled, καθώς και στο ScorePlay, μια υπηρεσία με τεχνητή νοημοσύνη για αθλητικά highlights, μετά την έναρξη ενός fund επιχειρηματικών κεφαλαίων πέρυσι. Διαχρονικά, μία από τις πρώτες επενδύσεις του ήταν στους Μιλγουόκι Μπρούερς, την ομάδα μπέιζμπολ του ΜLB με έδρα το Μιλγουόκι, ενώ έχει εισέλθει και στο μετοχικό κεφάλαιο του ποδοσφαιρικού συλλόγου της Νάσβιλ.

Μία ακόμη «αθλητική» επένδυση της οικογένειας Αντετοκούνμπο αφορά το LA Golf Club μαζί με τη Σερένα Ουίλιαμς, ενώ στο portfolio των ΑΝΤΕ συγκαταλέγεται και η Flexpower, μια εταιρεία που εμπορεύεται την ομώνυμη θερμαντική αλοιφή. Επίσης, ο πρωταθλητής του NBA έχει επενδύσει και στην ισραηλινή start up υγείας Anditote Health, αποσκοπώντας στην παροχή οικονομικά προσιτής υγειονομικής περίθαλψης ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία της Improbable Media.

Μαζί με την οικογένειά του έχουν ιδρύσει και το φιλανθρωπικό ίδρυμα CAF (Charles Antetokounmpo Foundation), στη μνήμη του πατέρα τους Τσαρλς. Στην εκπνοή του 2024 ανακοινώθηκε η εξαγορά του εμπορικού κέντρου Village στο Ρέντη – ενός πραγματικού σημείου αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή τα τελευταία χρόνια. Μια εξαγορά την οποία υλοποίησε μια κοινοπραξία (joint venture) ιδιωτών επενδυτών.

Η συνεργασία των Antetokounbros με τον Ελληνοσουηδό επιχειρηματία Ηλία Γεωργιάδη για το φιλόδοξο project στο real estate δεν είναι η παρθενική, αφού έχουν προηγηθεί οι κοινές τους επενδύσεις στον τομέα του κρασιού. Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, ο Ηλίας Γεωργιάδης μαζί με τον αδελφό του Θωμά, μέσω της Sterner Stenhus Greece, προχώρησαν στη σύσταση της Ελληνικά Οινοποιεία, μιας εταιρείας συμμετοχών που αποτελεί ορμητήριο για επενδύσεις στον κλάδο του ελληνικού κρασιού.

Στόχος η δημιουργία ενός ισχυρού επιχειρηματικού ομίλου με παραγωγή και εμπορία καινοτόμων προϊόντων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό. Το ταξίδι των αδελφών Αντετοκούνμπο στη μόδα ξεκίνησε από το εμβληματικό κατάστημα AntetokounBros Store στο Ελ. Βενιζέλος και στο κέντρο της Αθήνας (Ερμού 23-25), ενώ ακολούθησε το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Μιλγουόκι, με επωνυμία σε νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου www.antetokounbros.com.

Στις 7 Οκτωβρίου 2022 έγινε γνωστή η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας Antetokounbros ΑΕ με βασικό αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων. Ιδρυτές και μέτοχοι είναι οι δύο εταιρείες Antetokounbros Limited και GreekFreak Investments, με ποσοστό 25% και 75% ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε 200.000 ευρώ. Τα αδέλφια Αντετοκούνμπο έχουν επενδύσει και σε μια εταιρεία ζαχαρωτών (CandyFunhouse) με έδρα στον Καναδά, ενώ έχουν ιδρύσει και δική τους εταιρεία παραγωγής.