Γερμανία: Η κυβέρνηση καταδικάζει τα περιστατικά βίας και εξτρεμισμού σε μονάδα αλεξιπτωτιστών

Η γερμανική κυβέρνηση καταδίκασε σήμερα τις «απαράδεκτες συμπεριφορές» στους κόλπους μονάδας αλεξιπτωτιστών, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο έρευνας για περιστατικά βίας, σεξιστικών επιθέσεων, ναρκωτικών και χρήσης ακροδεξιών συμβόλων.

Η γερμανική κυβέρνηση καταδίκασε σήμερα τις «απαράδεκτες συμπεριφορές» στους κόλπους μονάδας αλεξιπτωτιστών, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο έρευνας για περιστατικά βίας, σεξιστικών επιθέσεων, ναρκωτικών και χρήσης ακροδεξιών συμβόλων.

Η υπόθεση αφορά μέλη του 26ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών, με έδρα το Τσβαϊμπρύκεν στη νοτιοδυτική Γερμανία, κοντά στα γαλλικά σύνορα, Η διερεύνηση ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες δύο γυναικών τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Έκτοτε, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας, δεκάδες αλεξιπτωτιστές έχουν εμπλακεί στην υπόθεση, κυρίως για «ακροδεξιά και αντισημιτικά περιστατικά» και «βίαια τελετουργικά», ενώ περίπου 20 στρατιώτες έχουν ήδη αποπεμφθεί και ο διοικητής της μονάδας αντικαταστάθηκε.

«Ο ακροδεξιός εξτρεμισμός και η ανάρμοστη σεξιστική συμπεριφορά δεν είναι ανεκτά στους κόλπους της Bundeswehr (σ.σ. των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων), δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Άμυνας Κένεθ Χαρμς.

Στα τέλη Νοεμβρίου, η εισαγγελία του Τσβαϊμπρύκεν ανέφερε ότι έλαβε 19 καταγγελίες σε βάρος στρατιωτών και υπαξιωματικών αυτής της επίλεκτης μονάδας. Διερευνώνται επίσης περιστατικά που αφορούν «ναρκωτικά», «υποκίνηση μίσους» και «χρήση συμβόλων αντισυνταγματικών οργανώσεων» – ορολογία που συνήθως παραπέμπει σε νεοναζιστικά κινήματα.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικοινώνησε σήμερα με την εισαγγελία, η οποία διευκρίνισε πως «έκτοτε δεν έχουν υποβληθεί άλλες καταγγελίες» και ότι η έρευνα συνεχίζεται.

Το 2020, μια μονάδα των ειδικών δυνάμεων του γερμανικού στρατού σχεδόν διαλύθηκε, όταν 20 μέλη της θεωρήθηκαν ύποπτα για δεσμούς με νεοναζιστική οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ