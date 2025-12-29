ΧΑ: Μικτές τάσεις στο ταμπλό και οριακές απώλειες για τον Γενικό Δείκτη

Με συνολικό τζίρο που παρέμεινε σε… εορταστικά επίπεδα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τη Δευτέρα με μικρές απώλειες. Metlen, Aktor και Τιτάν ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Με συνολικό τζίρο που παρέμεινε σε… εορταστικά επίπεδα, και μετά από διακύμανση σε εξαιρετικά στενό εύρος, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τη Δευτέρα με μικρές απώλειες.

Αν και στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών βρέθηκε έως τις 2.131 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης σύντομα «γύρισε» σε αρνητικό έδαφος, όπου και παρέμεινε έως το κλείσιμο. Μάλιστα, από το πρώτο δεκαπεντάλεπτο της συνεδρίασης μέχρι και την ολοκλήρωσή της, κινήθηκε σταθεροποιητικά σε εύρος που δεν ξεπέρασε τις… 8 μονάδες.

Αυτό δε σημαίνει ότι σε επίπεδο επιμέρους τίτλων δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις. Στον FTSE Large Cap ξεχώρισε η νέα μεγάλη άνοδος της Metlen, που ενισχύθηκε 3,08% στα 44,12 ευρώ. Από τις 16/12 ο τίτλος καταγράφει αθροιστικά κέρδη της τάξης του 6,9%, ενώ η σημερινή ποσοστιαία άνοδος ήταν η μεγαλύτερη για τη μετοχή από τις 25 Νοεμβρίου.

Ανοδικά στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν και οι μετοχές των Aktor και Τιτάν, ενισχυμένες 2,80% και 2,75% αντίστοιχα, με τη δεύτερη να «γράφει» νέο υψηλό 52 εβδομάδων.

Στον αντίποδα -αν και οι τράπεζες ήταν σήμερα στο επίκεντρο των πιέσεων- βρέθηκαν τραπεζικά και μη τραπεζικά blue chips. Τις μεγαλύτερες απώλειες στη σύνθεση του FTSE Large Cap σημείωσαν οι ElvalHalcor, Τρ. Πειραιώς, Aegean, Motor Oil και Eurobank.

Σε κάθε περίπτωση, το 2025 δείχνει να ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως σχολίαζε σήμερα η Fast Finance. «Η χρονιά υπήρξε ιδιαίτερα γενναιόδωρη σε μερίσματα, συνοδεύτηκε από νέες εισαγωγές, ενώ και οι αυξήσεις κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν καλύφθηκαν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Πλέον, η ελληνική αγορά αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως ανεπτυγμένη, ενώ παράλληλα το ίδιο το Χρηματιστήριο Αθηνών άλλαξε χέρια, περνώντας στον έλεγχο της Euronext».

«Ο Δεκέμβριος επιφύλαξε ακόμη μία σημαντική εξέλιξη, με την ανάληψη της ελληνικής προεδρίας στο Eurogroup, ένα γεγονός που μέχρι πρότινος φάνταζε απίθανο και αποτυπώνει ξεκάθαρα το επίπεδο εμπιστοσύνης που απολαμβάνει πλέον η χώρα» τονίζει μεταξύ άλλων η Fast Finance. Προσθέτοντας πως, «από την άλλη πλευρά, η αγορά δείχνει ότι σταδιακά μπορεί να υπάρξει διάχυση του ενδιαφέροντος προς τη μικρή και μεσαία κεφαλαιοποίηση, καθώς ακόμη δεν έχει καταγραφεί κάποια ουσιαστική είσοδος εγχώριων επενδυτών. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες να εκδηλωθεί από το 2026 και μετά. Η σταθερότητα της αγοράς, η βελτιωμένη κερδοφορία των εισηγμένων, καθώς και η αύξηση του free float σε αρκετούς τίτλους, αποτελούν βασικά συστατικά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά».

Για τον Γενικό Δείκτη, οι συναλλαγές της Δευτέρας ολοκληρώθηκαν στις 2.123,51 μονάδες με απώλειες 0,20%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης -από τη σύνθεση του οποίου ξεχώρισαν τα κέρδη 1,65% της Credia- υποχώρησε 1,28% στις 2.321,67 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 66 μετοχές ολοκλήρωσαν με άνοδο, έναντι 55 που υποχώρησαν και 30 που έκλεισαν αμετάβλητες, ενώ ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σε 163,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €10,55 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.