Πολιτική | Διεθνή

Λευκός Οίκος: Τραμπ και Πούτιν είχαν μια «θετική τηλεφωνική συνομιλία»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λευκός Οίκος: Τραμπ και Πούτιν είχαν μια «θετική τηλεφωνική συνομιλία»
Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: AP
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε μία «θετική τηλεφωνική συνομιλία» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε μία «θετική τηλεφωνική συνομιλία» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου είχαν συνομιλίες για το προσχέδιο για το πλαίσιο ειρήνης που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας και το οποίο προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία για 15 χρόνια, ενώ η κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας με τη Ρωσία αναμένει να γίνει σαφής μέσα τις επόμενες λίγες εβδομάδες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα κέρδισε το 2025 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

IRIS: Τι αλλάζει από 15 Ιανουαρίου - Τα νέα όρια συναλλαγών και τι πρέπει να ξέρουν πολίτες και επιχειρήσεις

Επιστροφή ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις για το επίδομα του 2025

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Βλαντίμιρ Πούτιν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider