Λευκός Οίκος: Τραμπ και Πούτιν είχαν μια «θετική τηλεφωνική συνομιλία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε μία «θετική τηλεφωνική συνομιλία» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε μία «θετική τηλεφωνική συνομιλία» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου είχαν συνομιλίες για το προσχέδιο για το πλαίσιο ειρήνης που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας και το οποίο προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία για 15 χρόνια, ενώ η κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας με τη Ρωσία αναμένει να γίνει σαφής μέσα τις επόμενες λίγες εβδομάδες.