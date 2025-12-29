H Χαμάς επαναλαμβάνει πως δεν θα καταθέσει τα όπλα, ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Νετανιάχου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς διεμήνυσε σήμερα, για ακόμη μια φορά, πως δεν θα καταθέσει τα όπλα, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς διεμήνυσε σήμερα, για ακόμη μια φορά, πως δεν θα καταθέσει τα όπλα, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα των ΗΠΑ, κατά την οποία οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για το μέλλον της Γάζας. Παράλληλα, οι Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κάσαμ επιβεβαίωσαν τον θάνατο του εκπροσώπου τους, Αμπού Ομπέιντα, τον οποίο είχε ανακοινώσει το Ισραήλ από τον Αύγουστο.

«Ο λαός μας αμύνεται και δεν θα καταθέσει τα όπλα όσο συνεχίζεται η κατοχή. Δεν θα παραδοθεί, ακόμη κι αν χρειαστεί να πολεμήσει με γυμνά χέρια», δήλωσε ο διάδοχός του – ο οποίος έχει υιοθετήσει το ίδιο ψευδώνυμο – σε βίντεο που δημοσιοποίησε στην πλατφόρμα Telegram.

Το μήνυμα είδε το φως της δημοσιότητας ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του ισραηλινού πρωθυπουργού με τον αμερικανό πρόεδρο. Οι ΗΠΑ και περιφερειακοί μεσολαβητές επιδιώκουν να επιταχύνουν τη διαδικασία για την έναρξη της δεύτερης φάσης μιας εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει από τον Οκτώβριο στη Λωρίδα της Γάζας. Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκεται το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς, κάτι που απορρίπτει το παλαιστινιακό κίνημα.

«Καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να εργαστούν για τον αφοπλισμό των δυνάμεων κατοχής, που έχουν χρησιμοποιήσει και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν φονικά όπλα για την εξόντωση του λαού μας», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ