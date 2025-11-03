Trastor: Πιστοποιήθηκε με LEED Gold το νέο εμβληματικό κτίριο γραφείων στο Μαρούσι

Η Trastor Property Investments ανακοινώνει ότι το νέο της εμβληματικό κτίριο γραφείων, επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 34 στο Μαρούσι, έλαβε πιστοποίηση LEED Gold για Core & Shell (BD+C).

Η Trastor Property Investments ανακοινώνει ότι το νέο της εμβληματικό κτίριο γραφείων, επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 34 στο Μαρούσι, έλαβε πιστοποίηση LEED Gold για Core & Shell (BD+C). Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η διάκριση αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην διαδρομή της εταιρείας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της σε υπεύθυνες και καινοτόμες πρακτικές ανάπτυξης.

Ως το πρώτο έργο ανάπτυξης γραφείων που υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από την Trastor, το κτίριο συνδυάζει πρωτοποριακό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με προηγμένα πρότυπα ενεργειακήςαπόδοσης, ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα σε λειτουργικούς χώρους εργασίας που αναβαθμίζουν την εμπειρία των μισθωτών.

Η πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα αξιολόγησης πράσινων κτιρίων παγκοσμίως και απονέμεται σε έργα που πληρούν αυστηρά κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας και βιώσιμης λειτουργίας.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Trastor στην ανάπτυξη ποιοτικών, βιώσιμων ακινήτων που συνδυάζουν τον σύγχρονο σχεδιασμό με την περιβαλλοντική απόδοση, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη αξία και ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου της, ενώ παράλληλα συμβάλλει σε ένα πιο αισθητικά αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον.

Ο Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Trastor Property Investments, δήλωσε:

«Το έργο αυτό έχει για εμάς ιδιαίτερη σημασία και η ολοκλήρωση του αποτελεί στιγμή υπερηφάνειας για όλους στην Trastor. Ως η πρώτη μας ανάπτυξη γραφείων από τα θεμέλια, αποτελεί απόδειξη της συνεργασίας, της αφοσίωσης και της μεθοδικής δουλειάς της ομάδας μας

για την υλοποίηση ενός όμορφου, βιώσιμου κτιρίου, που ήδη αποτελεί νέο τοπόσημο στο Μαρούσι, ξεχωρίζοντας για την αισθητική και τον καινοτόμο σχεδιασμό του. Η έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού ολοκλήρωσή του, καθώς και η προσέλκυση υψηλής ποιότητας μισθωτών, αντικατοπτρίζουν τη δύναμη του οράματός μας και τις ικανότητες των ανθρώπων μας, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για τη δέσμευση και την κοινή προσήλωση στα υψηλά πρότυπα, καθώς και τους αξιόπιστους συνεργάτες μας, των οποίων η τεχνογνωσία και η συμβολή υπήρξαν καθοριστικές για την επιτυχία του έργου.»