Μοτοδυναμική: Αυξήθηκε 11,7% ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο

Αύξηση 11,7% σημείωσε σε ετήσια βάση ο κύκλος εργασιών της Μοτοδυναμική για το εννεάμηνο του 2025 και ανήλθε σε 161,4 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις δίκυκλων και προϊόντων θαλάσσης (Yamaha) διαμορφώθηκαν στα 71,4 εκατ. ευρώ, με αύξηση 1,8%. Ο κλάδος του αυτοκινήτου συνέχισε την ανοδική του πορεία στο premium segment (Porsche), ενισχυμένος από την ένταξη του Ομίλου στο δίκτυο συνεργατών της Toyota Autodirect και την εμπορία των οχημάτων της NIO. Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου ανήλθαν στα 46,5 εκατ. ευρώ, ενσωματώνοντας τις νέες δραστηριότητες, ενώ η οργανική ανάπτυξη (κλάδος Porsche) διαμορφώθηκε στο 17%.

Η δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων (Sixt) κατέγραψε έσοδα 43,4 εκατ. ευρώ, με αύξηση 7,1%. Το μεικτό κέρδος ανήλθε στα 37,3 εκατ. ευρώ (+7,0%) και τα λειτουργικά κέρδη στα 17,1 εκατ. ευρώ (+1,1%). Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους επηρεάστηκε εν μέρει από τη συνεχιζόμενη πίεση στο μεικτό περιθώριο της Sixt και από τις αρχικές επενδύσεις στις νέες δραστηριότητες Toyota Autodirect και NIO.

Οι επενδύσεις στον στόλο της Sixt οδήγησαν σε αύξηση του μακροπρόθεσμου ενεργητικού (εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16), το οποίο διαμορφώθηκε στα 99,8 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση των επενδύσεων καλύφθηκε μέσω των ταμειακών ροών της εταιρείας και τραπεζικού δανεισμού, διατηρώντας τα επιθυμητά επίπεδα μόχλευσης. Το χρηματοοικονομικό κόστος εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένο, ακολουθώντας την τάση των χαμηλότερων επιτοκίων. Η καμπύλη δανεισμού κορυφώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τη συνήθη εποχικότητα, και παρουσιάζει αποκλιμάκωση στο τελευταίο τρίμηνο, σε συνάρτηση με τις πωλήσεις του στόλου της Sixt.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Πάρης Κυριακόπουλος, δήλωσε: «Ο όμιλος Μοτοδυναμική συνεχίζει την ισχυρή του πορεία, ενισχύοντας τη θέση του στους βασικούς τομείς δραστηριότητας και διευρύνοντας το αποτύπωμά του μέσω νέων επενδύσεων. Η πίεση στα μικτά περιθώρια κέρδους παραμένει, ενώ οι επενδύσεις στις νέες δραστηριότητες - Toyota Autodirect και NIO - οδηγούν σε συγκρατημένη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Το τελευταίο τρίμηνο επικεντρωνόμαστε στο λανσάρισμα της NIO στην ελληνική αγορά, μια στρατηγική κίνηση που ενισχύει τη θέση μας στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης. Η πώληση αυτοκινήτων της Sixt θα είναι περιορισμένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς επιλέγουμε στοχευμένα τη διακράτηση μέρους του στόλου με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας FLIZZR το 2026».