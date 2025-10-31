Aλκοολούχα ποτά: Απώλειες 830 δισ. δολ. για τις μετοχές την τελευταία τετραετία

Απώλειες ύψους 830 δισ. δολαρίων σε λίγο περισσότερο από τέσσερα χρόνια έχουν καταγράψει οι μετοχές των κορυφαίων εισηγμένων εταιρειών μπύρας, κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών στον κόσμο, καθώς ο κλάδος είναι αντιμέτωπος με τεράστιες αλλαγές, κυρίως όσον αφορά τις συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ.

Αυτή είναι η συνολική απώλεια της αγοραίας αξίας, καθώς ο δείκτης Bloomberg για περίπου 50 εταιρείες βρίσκεται 46% κάτω από το υψηλό ρεκόρ του Ιουνίου 2021.

Οι μεταβαλλόμενες συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ και οι αυξανόμενες ανησυχίες για την υγεία έχουν πλήξει τα κέρδη, σε συνδυασμό με τους δασμούς των ΗΠΑ, τον αντίκτυπο των αυξανόμενων επιτοκίων στις καταναλωτικές δαπάνες, ακόμη και τις αυξημένες τιμές των βασικών προϊόντων. Την πτώση ενίσχυσε η απόφαση απαγόρευσης του αλκοόλ σε επίσημες εκδηλώσεις στην Κίνα, σε συνδυασμό με την μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στην ασιατική χώρα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα κύμα πίεσης που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες πίσω από μερικά από τα πιο δημοφιλή ποτά στον κόσμο, το οποίο τις έχει αφήσει μακριά από το ρεκόρ ανόδου που καταγράφουν τα παγκόσμια χρηματιστήρια. Αντ' αυτού, αυτές οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να προσαρμοστούν στις νέες εμπορικές δυναμικές που έχουν αιφνιδιάσει πολλούς.

«Υπάρχει μια διαρθρωτική αλλαγή σε εξέλιξη - οι άνθρωποι πίνουν λιγότερο», δήλωσε η Σάρα Σάιμον, αναλύτρια της Morgan Stanley.

Φέτος, οι μετοχές των ευρωπαϊκών γιγάντων Diageo Plc, όπου ανήκουν τα brans Johnnie Walker και Smirnoff, Pernod Ricard και Remy Cointreau έχουν φτάσει όλες στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία. Η Brown-Forman Corp., ιδιοκτήτρια του Jack Daniel's, και η αυστραλέζικη Treasury Wine Estates Ltd. έχουν σημειώσει παρόμοια πτώση. Ο κινεζικός κολοσσός του baijiu, Kweichow Moutai., διαπραγματεύεται περισσότερο από 40% κάτω από το υψηλό του 2021, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Οι μειώσεις των τιμών των μετοχών ενδέχεται να επεκταθούν περαιτέρω, καθώς οι παραγωγοί αλκοόλ αντιμετωπίζουν όχι μόνο μειωμένα έσοδα, αλλά και αυξημένα επίπεδα χρέους και την απώλεια στελεχών, καθώς προσαρμόζονται σε έναν τομέα που βρίσκεται σε διαρκή μεταβολή, σύμφωνα με την Σάιμον.

Μεταβαλλόμενα πρότυπα

Η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών. Τον Αύγουστο, ο δείκτης Gallup που αναφέρεται στην κατανάλωση αλκοόλ στις ΗΠΑ, μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1939, την πρώτη χρονιά που καταγράφει στοιχεία. Οι προειδοποιήσεις από φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχουν μειώσει τη ζήτηση μεταξύ της Generation Χ, ενώ ταυτόχρονα, το αλκοόλ έχει γίνει λιγότερο της μόδας για τους millennials και τη Generation Ζ.

Μια τάση αποχής από το αλκοόλ μεταξύ των celebrities έχει επιδεινώσει την πτώση, με τον Τομ Χόλαντ και την Κέιτι Πέρι να πωλούν μη αλκοολούχα ποτά. Η δημοτικότητα των φαρμάκων απώλειας βάρους GLP-1 όπως το Ozempic και η εμφάνιση εναλλακτικών λύσεων αλκοόλ όπως η κάνναβη έχουν επίσης μειώσει τις πωλήσεις ποτών.

«Έχουμε δει τέσσερις φορές τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην κατανάλωση αλκοόλ», δήλωσε ο Λόρενς Γουάιατ, αναλυτής της Barclays Plc. «Η αγορά πιστεύει ότι έχει υπάρξει κάποιο είδος διαρθρωτικής αλλαγής και ότι δεν θα επιστρέψουμε στους ρυθμούς ανάπτυξης που είχαμε στο παρελθόν» τονίζει.

Η κρίση έχει οδηγήσει σε μια πληθώρα συμφωνιών και λανσάρισμα νέων προϊόντων. Η Carlsberg παρουσίασε έναν μη αλκοολούχο μηλίτη τον Φεβρουάριο και η Davide Campari-Milano NV παρουσίασε το χωρίς αλκοόλ Crodino στις ΗΠΑ τον Μάιο. Πέρυσι, η Diageo εξαγόρασε την Ritual Zero Proof Non-Alcoholic Spirits με έδρα το Σικάγο, ενώ η Moet Hennessy, ο βραχίονας ποτών του γίγαντα πολυτελών ειδών LVMH, αγόρασε μερίδιο στην French Bloom, η οποία παράγει ένα υψηλής ποιότητας ανθρακούχο ποτό.