Η Meta στοχεύει να αντλήσει τουλάχιστον 25 δισ. δολάρια από εκδόσεις ομολόγων

Η Meta στοχεύει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 25 δισ. δολάρια από την έκδοση ομολόγων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, συγκεντρώνοντας μετρητά εν μέσω της αυξανόμενης αύξησης των δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Meta στοχεύει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 25 δισ. δολάρια από την έκδοση ομολόγων, συγκεντρώνοντας μετρητά εν μέσω της αυξανόμενης αύξησης των δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πηγές με γνώση των εξελίξεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, ο τεχνολογικός κολοσσός του Μαρκ Ζούκερμπεργκ έχει ξεκινήσει την προώθηση μιας έκδοσης ομολόγων σε δολάρια σε έξι μέρη, με διάρκεια από πέντε έως 40 χρόνια, σύμφωνα με μία πηγή, που ζήτησε επίσης να μην κατονομαστεί, καθώς δεν έχει εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια.

Η αρχική καθοδήγηση για την τιμολόγηση του 40ετούς ομολόγου προβλέπει ένα ασφάλιστρο περίπου 1,4 ποσοστιαίων μονάδων πάνω από τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ, ανέφερε το ίδιο άτομο. Τα έσοδα θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Την έκδοση ομολόγων διαχειρίζονται η Citigroup και η Morgan Stanley.