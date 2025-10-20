Apple: Νέο ιστορικό υψηλό για την μετοχή - Πλησιάζει τα 4 τρισ. δολ.

Άνοδο άνω του 4% σημειώνει η μετοχή της Apple, πιάνοντας νέα ιστορικά υψηλά, μετά το ρεκόρ πωλήσεων που σημειώνει η νέα σειρά iPhone 17 στις δύο μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, τις ΗΠΑ και την Κίνα. Συγκεκριμένα, ενισχύεται 4,39% φτάνοντας τα 263,31 δολάρια.

Άνοδο άνω του 4% σημειώνει η μετοχή της Apple, πιάνοντας νέα ιστορικά υψηλά, μετά το ρεκόρ πωλήσεων που σημειώνει η νέα σειρά iPhone 17 στις δύο μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, τις ΗΠΑ και την Κίνα. Συγκεκριμένα, η μετοχή έφτασε να ενισχύεται 4,5% φτάνοντας τα 263,7 δολάρια, με την κεφαλαιοποίηση του κολοσσού να φτάνει τα 3,92 τρισ. δολάρια και να την καθιστούν τη δεύτερη πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, πίσω από τον γίγαντα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Nvidia.

H Apple ξεπέρασε την Microsoft που βρίσκεται στα 3,846 τρισ. δολάρια, ενώ η Nvidia βρίσκεται στην κορυφή με 4.467 τρισ. δολ.

Νωρίτερα σήμερα, έγινε γνωστό ότι η καινούργια ναυαρχίδα της Apple ξεπέρασε τον προκάτοχό της με άλμα 14% στις πωλήσεις στις πρώτες 10 ημέρες κυκλοφορίας σε ΗΠΑ και Κίνα, σύμφωνα με την Counterpoint Research. Το iPhone 17 ήταν ο κύριος μοχλός ανάπτυξης, με τις πωλήσεις να αυξάνονται σχεδόν 33% τρίτο σε σύγκριση με το iPhone 16. Οι Κινέζοι καταναλωτές έχουν δείξει ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τη συσκευή, με τις πωλήσεις στην Κίνα σχεδόν να διπλασιάζονται σε σχέση με το αντίστοιχο μοντέλο του περασμένου έτους.

Στις HΠΑ, το iPhone 17 Pro Max έχει αναδειχθεί ως το κορυφαίο μοντέλο κατά τα δύο πρώτα Σαββατοκύριακα στην αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, το iPhone 17, με τιμή 799 δολάρια, παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη ζήτηση, γεγονός που οφείλεται στα χαρακτηριστικά του και όχι στη διαφημιστική εκστρατεία. Το iPhone 17 διαθέτει περισσότερο αποθηκευτικό χώρο, καλύτερη οθόνη και το νέο τσιπ A19 της Apple, με την αναβάθμιση να γίνεται πραγματικά αντιληπτή από τους αγοραστές.

Σε μικρότερο βαθμό, η μετοχή της Apple δέχεται ώθηση και από την αναβάθμιση των προοπτικών της από την Loop Capital, η οποία την αναβάθμισε από «Hold» σε «Buy» και αύξησε την τιμή-στόχο από 226 δολάρια σε 315 δολάρια ανά μετοχή.