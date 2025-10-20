iPhone 17: Εκρηκτική εκκίνηση πωλήσεων - Άλμα 14% στις πρώτες 10 ημέρες κυκλοφορίας

Ο ανώτερος αναλυτής της Counterpoint, Mένγκμεν Ζανγκ απέδωσε την ισχυρή απόδοση στην Κίνα στην ελκυστικότητα του νέου μοντέλου ενώ το χαρακτήρισε ως value for money επιλογή.

Η σειρά iPhone 17 της Apple ξεπέρασε τον προκάτοχό της με άλμα 14% στις πωλήσεις στις πρώτες 10 ημέρες κυκλοφορίας σε ΗΠΑ και Κίνα, σύμφωνα με την Counterpoint Research. Το iPhone 17 ήταν ο κύριος μοχλός ανάπτυξης, με τις πωλήσεις να αυξάνονται σχεδόν 33% τρίτο σε σύγκριση με το iPhone 16. Οι Κινέζοι καταναλωτές έχουν δείξει ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τη συσκευή, με τις πωλήσεις στην Κίνα σχεδόν να διπλασιάζονται σε σχέση με το αντίστοιχο μοντέλο του περασμένου έτους.

Ο ανώτερος αναλυτής της Counterpoint, Mένγκμεν Ζανγκ απέδωσε την ισχυρή απόδοση στην Κίνα στην ελκυστικότητα του νέου μοντέλου ενώ το χαρακτήρισε ως value for money επιλογή. «Το βασικό μοντέλο iPhone 17 είναι πολύ ελκυστικό για τους καταναλωτές, προσφέροντας εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής», δήλωσε ο Zhang, σημειώνοντας ότι προσφέρει «καλύτερο τσιπ, βελτιωμένη οθόνη, μεγαλύτερο βασικό αποθηκευτικό χώρο, αναβάθμιση της κάμερας selfie – όλα στην ίδια τιμή με το περσινό iPhone 16».

Στις HΠΑ, το iPhone 17 Pro Max έχει αναδειχθεί ως το κορυφαίο μοντέλο κατά τα δύο πρώτα Σαββατοκύριακα στην αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, το iPhone 17, με τιμή 799 δολάρια, παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη ζήτηση, γεγονός που οφείλεται στα χαρακτηριστικά του και όχι στη διαφημιστική εκστρατεία. Το iPhone 17 διαθέτει περισσότερο αποθηκευτικό χώρο, καλύτερη οθόνη και το νέο τσιπ A19 της Apple, με την αναβάθμιση να γίνεται πραγματικά αντιληπτή από τους αγοραστές.

«Οι καταναλωτές ανταποκρίνονται στο iPhone 17 λόγω βελτιωμένων προδιαγραφών και αναβαθμίσεων», επεσήμανε ο Ιβάν Λαμ, ανώτερος αναλυτής στην Counterpoint. «Στην Κίνα, οι πωλήσεις είναι σχεδόν διπλάσιες από αυτές του iPhone 16 κατά την πρώτη περίοδο που βρίσκεται στα ράφια - και η δυναμική συνεχίζει να είναι καλή μέχρι τον Οκτώβριο» συμπλήρωσε.

Παρόλo που προσοχή στρέφεται στο υλικό, η εταιρεία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την πλευρά του λογισμικού. Η ανάπτυξη λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης από την Apple εξακολουθεί να υστερεί με το Apple Intelligence να μην έχει κυκλοφορήσει ακόμη στην Κίνα. Ωστόσο, το iPhone εξακολουθεί να αντέχει στις πωλήσεις, με την Apple να εξακολουθεί να βασίζει εκεί περίπου τα μισά από τα έσοδά της.