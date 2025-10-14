Κώτσηρας για ένωση ΟΠΑΠ-Allwyn: Ισχυρή ένδειξη εξωστρέφειας, ωριμότητας και αναπτυξιακής δυναμικής

Ισχυρή ένδειξη της εξωστρέφειας και αναπτυξιακής δυναμικής του ΟΠΑΠ αλλά και κίνηση που στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης για τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας, χαρακτήρισε την επιχειρηματική συνένωση Allwyn και ΟΠΑΠ ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας στο πλαίσιο ομιλίας του σε Ημερίδα Υπεύθυνου Παιχνιδιού του ΟΠΑΠ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κώτσηρας ανέφερε τα εξής:

«Η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται σε εξαιρετικά θετική συγκυρία, καθώς πρόσφατα ανακοινώθηκε η συνένωση του ΟΠΑΠ με τον διεθνή όμιλο Allwyn. Μια εξέλιξη που αποτελεί ισχυρή ένδειξη εξωστρέφειας, ωριμότητας και αναπτυξιακής δυναμικής του ΟΠΑΠ. Ταυτοχρόνως, η στρατηγική αυτή κίνηση στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης προς τις οικονομικές δυνατότητες και προοπτικές της χώρας μας και είναι ενδεικτική των σημαντικών επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει η Ελλάδα ως ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια δύσκολη συγκυρία στο οικονομικό περιβάλλον διεθνώς.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι το να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον φιλικό για επενδύσεις είναι προϊόν μιας πολύ σημαντικής προσπάθειας που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, με σταθεροποίηση και βελτίωση των οικονομικών δεδομένων, με μέθοδο, που έχει καταφέρει η χώρα μας αυτή την περίοδο. Βρίσκεται σε ένα πολύ πιο σταθερό και στέρεο περιβάλλον σε επίπεδο μακροοικονομίας, το οποίο μπορεί πραγματικά να αποτελέσει το καλύτερο δυνατό θεμέλιο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολίτων».

Θυμίζουμε ότι η επιχειρηματική συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn αποτιμάται σε 16 δισ. ευρώ και θα δημιουργήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη δύναμη στην παγκόσμια αγορά των τυχερών παιγνίων, αλλάζοντας ριζικά τον χάρτη της ψυχαγωγίας.

Η ημερίδα

Οι δηλώσεις του κ. Κώτσηρα έγιναν στο πλαίσιο της κορυφαίας ημερίδας του ΟΠΑΠ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο επίκεντρο της ημερίδας που είναι σε εξέλιξη: οι προκλήσεις, οι προοπτικές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, καθώς και η προστασία των παικτών.

Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμούς από εξέχουσες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, και ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.