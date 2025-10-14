Alpha Bank: Την Πέμπτη η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την ΑΜΚ λόγω stock options

Την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 137.322 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Alpha Bank, που προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ κατά 39.823,38 ευρώ λόγω άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών από 36 Δικαιούχους.

Την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 137.322 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Alpha Bank, που προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ κατά 39.823,38 ευρώ λόγω άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών από 36 Δικαιούχους.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος για τις δύο εναπομένουσες περιόδους κατοχύρωσης δικαιώματος μετά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης (ήτοι τον Σεπτέμβριο του 2025 και τον Σεπτέμβριο του 2026), και τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης Εταιρείας της 21ης Ιουλίου 2022 με την οποία χορηγήθηκαν Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού της Απορροφώμενης Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών στο Πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Program-PIP) για τη χρήση 2021.

Στις 08.10.2025 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5585989 από τη Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των Ευρώ 39.823,38 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 137.322 νέων μετοχών με ονομαστική αξία Ευρώ 0,29 η καθεμία.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αύξησής του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 671.425.793,82, διαιρούμενο σε 2.315.261.358 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία. Το Χ.Α. την 14.10.2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 137.322 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας. Oι εν λόγω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 16.10.2025 και την ίδια ημερομηνία οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).