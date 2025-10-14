ΧΑ: «Δυνατή» διόρθωση με αυξημένο τζίρο

Οριακά πάνω από τα χαμηλά ημέρας το κλείσιμο του Γενικού Δείκτη, που «έχασε» τις 2.060 μονάδες. Στο σύνολο του ταμπλό μόλις 36 μετοχές ολοκλήρωσαν σε θετικό έδαφος έναντι 88 σε αρνητικό.

Έντονα πτωτικά, και μάλιστα με αυξημένο τζίρο, κινήθηκε την Τρίτη η Λεωφόρος Αθηνών, με επίκεντρο τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τις πιέσεις να διαχέονται εν τέλει στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Η τελική εικόνα στο σύνολο του ταμπλό με μόλις 36 μετοχές σε θετικό έδαφος έναντι 88 σε αρνητικό, και την αναλογία ανοδικών/καθοδικών στο 1:2,4, είναι απολύτως ενδεικτική.

Με τους μεγάλους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται μόνιμα στο «κόκκινο» και τον γερμανικό DAX να υποχωρεί έως και άνω του 1%, τα περιθώρια της ελληνικής αγοράς για διαφοροποίηση έμοιαζαν εξαρχής περιορισμένα.

Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της εμπορικής έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας συνεχίζει να προκαλεί νευρικότητα στις αγορές και να ενισχύει την αποστροφή ανάληψης ρίσκου, παρά το γεγονός ότι μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι, όπως η UBS, δε θεωρούν πιθανό το ξέσπασμα ενός πλήρους κλίμακας εμπορικού πολέμου. Μάλιστα, σε αυτό τοπ πλαίσιο, οι αναλυτές της UBS αναμένουν αυξημένη μεταβλητότητα έως το τέλος του μήνα, εξηγώντας ότι οι δύο πλευρές έχουν σκληρύνει τη στάση τους, οι μεν ΗΠΑ γνωρίζοντας ότι διαθέτουν πλεονέκτημα στην παραγωγή chips τεχνητής νοημοσύνης, η δε Κίνα στην παραγωγή σπάνιων γαιών.

Επί ευρωπαϊκού εδάφους, ο Γάλλος πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι «παγώνει» προς το παρόν η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει τη στήριξη των Σοσιαλιστών έναντι των δύο προτάσεων μομφής που εκκρεμούν εναντίον της κυβέρνησής του. Τα αμέσως επόμενα 24ωρα το πολιτικό τοπίο στη Γαλλία αναμένεται να ξεκαθαρίσει, αλλά όλοι αντιλαμβάνονται ότι η γαλλική οικονομία θα βρει μπροστά της σημαντικές εκκρεμότητες.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, «έγραψε» χαμηλό ημέρας λίγο πριν τις 17:00 στις 2.053,77 μονάδες, για να ολοκληρώσει τελικά στις 2.056,86 μονάδες με απώλειες 1,45%. Οι απώλειες σε επίπεδο διημέρου διαμορφώνονται σε 2,52%.

Πιέσεις δέχθηκε και το σύνολο των τραπεζικών μετοχών, με εξαίρεση την Optima. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε 1,24% στις 2.400,51 μονάδες, κι έτσι σε επίπεδο διημέρου η έκταση της διόρθωσης διαμορφώνεται σε 2,58%.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σε 319,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 63,82 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε ο τίτλος του ΔΑΑ με άνοδο 1,70% στα 10,16 ευρώ, όπως και της Optima με κέρδη 0,82% στα 8,56 ευρώ. Από τον γενικευμένο κλοιό πιέσεων διέφυγαν, με μικρά κέρδη, και οι μετοχές των Τιτάν (+0,27%), Lamda Development (+0,27%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,17%),ΕΥΔΑΠ (+0,16%) και Σαράντης (+0,15%), ενώ η ΕΤΕ έκλεισε χωρίς μεταβολή στα 13,68 ευρώ.

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι μετοχές των ΟΠΑΠ και ElvalHalcor με κλείσιμο στα €18,66 και €2,99 αντίστοιχα, και ακολούθησαν οι τίτλοι των Alpha Bank (-2,70%), Metlen (-2,61%), Cenergy (-2,25%) και Τρ. Πειραιώς (-2,02%).

Μικρότερες απώλειες κατέγραψαν, μεταξύ άλλων, και οι Motor Oil (-1,95%), Eurobank (-1,01%), Jumbo (-0,71%), Coca-Cola HBC (-0,67%), ΟΤΕ (-0,44%), ΔΕΗ (-0,28%) και Aktor (-0,23%).