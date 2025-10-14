Ο Όμιλος Athenaeum Hotels γιόρτασε χτες με ένα εντυπωσιακό cocktail party τα εγκαίνια του ανανεωμένου 4* plus boutique ξενοδοχείου Athenaeum Eridanus στην καρδιά της Αθήνας

Ο Όμιλος Athenaeum Hotels γιόρτασε χτες με ένα εντυπωσιακό cocktail party τα εγκαίνια του ανανεωμένου 4* plus boutique ξενοδοχείου Athenaeum Eridanus στην καρδιά της Αθήνας. Το Athenaeum Eridanus Luxury Hotel περνά σε μία νέα εποχή, μετά την επέκταση των εγκαταστάσεών του και την προσθήκη νέων δωματίων, νέας reception και lobby και ενός νέου πολυτελούς spa, αναβαθμίζοντας περαιτέρω την ποιότητα των υπηρεσιών και της φιλοξενίας που προσφέρει στους επισκέπτες του.



Το Athenaeum Eridanus Luxury Hotel, με motto το “The Rebirth”, ανακοινώνει την αναγέννησή του παρουσιάζοντας μία νέα ταυτότητα που ενώνει το ιστορικό παρελθόν του ξενοδοχείου με την πολυτελή άνεση του σήμερα, αποτελώντας ιδανικό προορισμό τόσο για επαγγελματίες όσο και για ταξιδιώτες αναψυχής.



Η νέα πτέρυγα του ξενοδοχείου, προσθέτει 11 επιπλέον δωμάτια - στα 39 που είχε το ξενοδοχείο έως σήμερα - αποκτώντας 50 δωμάτια και σουίτες στο σύνολο, ορισμένα με βεράντα ή μπαλκόνι, το καθένα με ξεχωριστή διακόσμηση. Καθένα από αυτά διαφέρει από το άλλο, όχι μόνο λόγω της επίπλωσης, αλλά και λόγω και της επιφάνειας του κάθε δωματίου και της θέας στην πόλη ή στην Ακρόπολη, στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού ή το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Επιπλέον το νέο lobby και η υποδοχή του ξενοδοχείου αναβαθμίζουν την εμπειρία καλωσορίσματος των επισκεπτών, προσφέροντας ένα χώρο που αποπνέει μία αίσθηση κομψότητας και ζεστασιάς, συνδυάζοντας τη νεοκλασική αρχιτεκτονική με μοντέρνες πινελιές και έργα τέχνης διάσημων καλλιτεχνών στη διακόσμηση. Με τη νέα πτέρυγα προστίθεται και ένα νέο outdoor rooftop, που θα αποτελεί το ιδανικό σημείο για χαλαρωτικές βραδιές ή για private events με μαγευτική, ανεμπόδιστη θέα στη φωτισμένη Ακρόπολη.



Ανάμεσα στα δύο συγκοινωνούντα κτίρια ένας μικρός εξωτερικός καταρράκτης προσθέτει ένα υδάτινο στοιχείο στην αρχιτεκτονική του κτιρίου κάνοντας μία σύνδεση με το όνομα του ξενοδοχείου και το ιστορικό ποτάμι Ηριδανός που διέσχιζε την αρχαία Αθήνα, του οποίου η κοίτη είναι ακόμα ενεργή και διαπερνάει υπόγεια την πόλη στην περιοχή.



Η εμπειρία φιλοξενίας ενισχύεται περαιτέρω με το ολοκαίνουριο Eridanus Spa, μία πραγματική όαση γαλήνης στην καρδιά της πόλης, που σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει απόλυτη αναζωογόνηση και ευεξία στους επισκέπτες του ξενοδοχείου. Ο εκλεπτυσμένος, σύγχρονος χώρος του spa παρέχει μία εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με υδρομασάζ, steam room, sauna, massage rooms με θεραπείες από εξειδικευμένους θεραπευτές και ένα fitness room.

Στον 6ο όροφο του ξενοδοχείου, το rooftop εστιατόριο «Ηριδανός» συνεχίζει να προσφέρει δημιουργική μεσογειακή κουζίνα με την υπογραφή του Executive Chef Ιωάννη Ντούρου, συνοδευόμενη από ανεμπόδιστη πανοραμική θέα στην καταπράσινη πλευρά της Ακρόπολης. Παράλληλα η ανανεωμένη φωτεινή σάλα δίπλα στον καταρράκτη προσφέρει πλούσιο πρωϊνό μπουφέ, με πληθώρα ελληνικών προϊόντων και γεύσεων.

To Athenaeum Eridanus Luxury Hotel παρέχει και μία αίθουσα με φυσικό φως για διάφορες εκδηλώσεις χωρητικότητας έως 60 ατόμων, καθώς και ένα ιδιωτικό υπαίθριο parking για την μεγαλύτερη άνεση των επισκεπτών του.

Οι καλεσμένοι του cocktail party είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τόσο τη νέα πτέρυγα όσο και τους υπόλοιπους ανανεωμένους χώρους του ξενοδοχείου, τα πολυτελή δωμάτια και σουίτες και τα πάνω από 60 μοναδικά έργα τέχνης καταξιωμένων σύγχρονων εικαστικών που κοσμούν τους χώρους του. Τα βλέμματα των καλεσμένων τράβηξε η εντυπωσιακή θέα στην φωτισμένη Ακρόπολη, ενώ απόλαυσαν γευστικά κεράσματα από τον Executive Chef Ιωάννη Ντούρο υπό τη συνοδεία μουσικής από τον διάσημο Special Guest Dj Avi Snow.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ταξιδιωτικά γραφεία, δημοσιογράφοι, συνεργάτες αλλά και διάσημοι εικαστικοί.

Ο Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου, κος Χρήστος Κουτσόπουλος, σημειώνει: «Με τη νέα πτέρυγα και το ολοκαίνουριο spa δίνουμε μία νέα πνοή στο Athenaeum Eridanus Luxury Hotel, διατηρώντας τον χαρακτήρα και την ιστορία του κεντρικού κτιρίου, ενώ ταυτόχρονα επενδύουμε σε σύγχρονες παροχές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σημερινού ταξιδιώτη. Η αναγέννηση του ξενοδοχείου συνδυαστικά με την φιλική ατμόσφαιρα και ζεστή φιλοξενία που προσφέρει το προσωπικό μας - για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι - θα προσφέρουν μία πολύ πιο αναβαθμισμένη εμπειρία διαμονής σε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία της πρωτεύουσας.»

Η κα Παναγιώτα Κελέση, ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, συμπληρώνει: «Το Athenaeum Eridanus Luxury Hotel είναι ένα ξενοδοχείο με έντονη ταυτότητα και ιστορικούς δεσμούς με την πόλη. Η νέα επέκταση στο διπλανό κτίριο και η προσθήκη υπηρεσιών ευεξίας, με σεβασμό στην ιστορία του κεντρικού κτιρίου, δημιουργεί πλέον ένα ολοκληρωμένο concept φιλοξενίας στην καρδιά της Αθήνας που συνδυάζει τη γοητεία του ιστορικού παρελθόντος με τη σύγχρονη πολυτέλεια.»