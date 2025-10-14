Ρωσία: Το Κρεμλίνο κατηγορεί ομάδα εξόριστων επικριτών του για συνωμοσία

Η FSB ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα εναντίον και των 22 μελών της Επιτροπής Κατά του Πολέμου, που αποτελείται από μία ομάδα πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων, νομικών, ηθοποιών και ακαδημαϊκών, που όλοι τους βρίσκονται στο εξωτερικό και είναι αντίθετοι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας FSB ανακοίνωσε σήμερα ότι κίνησε ποινική διαδικασία σε βάρος του εξόριστου επικριτή του Κρεμλίνου Μιχαήλ Χοντορκόφφσκι, και άλλων διακεκριμένων επικριτών του Κρεμλίνου, κατηγορώντας τους για συνωμοσία με στόχο τη βίαιη κατάληψη της εξουσίας.

Η FSB ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα εναντίον και των 22 μελών της Επιτροπής Κατά του Πολέμου, που αποτελείται από μία ομάδα πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων, νομικών, ηθοποιών και ακαδημαϊκών, που όλοι τους βρίσκονται στο εξωτερικό και είναι αντίθετοι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Εκτός από τον Χοντορκόφσκι, στην ομάδα αυτή συμμετέχουν ο διακεκριμένος αντιφρονών Βλαντίμιρ Καρά-Μουρζά, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού Γκάρι Κασπάροφ και ο πρώην πρωθυπουργός Μιχαήλ Κασιάνοφ. Η FSB στην ανακοίνωση της αναφέρεται στην ομάδα ως «Ο Χοντορκόφσκι και οι συνεργοί του», υπονοώντας ότι τον θεωρεί κύριο πρόσωπο στους κόλπους της.

Η κίνηση αυτή της FSB πραγματοποιείται σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων από τότε που η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ένα φόρουμ ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο οποίο συμμετέχουν βουλευτές από 46 ευρωπαϊκές χώρες, ανακοίνωσε ότι δημιουργεί μια «πλατφόρμα διαλόγου» με τις ρωσικές δημοκρατικές δυνάμεις στην εξορία, στην οποία ο Χοντορκόφσκι δήλωσε ότι σκοπεύει να συμμετάσχει.

Η Μόσχα αποχώρησε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2022, ενώ αντιμετώπιζε την αποβολή της λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Χοντορκόφσκι απέρριψε τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης και στρατολόγησης ουκρανικών παραστρατιωτικών μονάδων από την Επιτροπή Κατά του Πολέμου, ως «εντελώς ψευδείς». Είπε ότι η δραστηριότητά της επιτροπής είναι αποκλειστικά δημόσια, ειρηνική και ανθρωπιστική.

Ο Χοντορκόφσκι είπε ότι η πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης χτύπησε τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν εκεί που πονάει, επειδή ενώνει τους αντιπάλους του Κρεμλίνου, οι οποίοι, μόλις τελειώσει η διακυβέρνησή του, θα μπορούσαν μια μέρα να κυβερνήσουν τη χώρα.

«Αυτό το εναλλακτικό σημείο νομιμοποίησης αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τον ίδιο και το καθεστώς του», δήλωσε ο Χοντορκόφσκι.

«Αυτό που μας δείχνει είναι ότι αυτή ακριβώς η προσέγγιση στην οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ διεθνών θεσμών και της ενωμένης ρωσικής αντιπολίτευσης... είναι ακριβώς η σωστή προσέγγιση».

Ο επιχειρηματίας που έμεινε 10 χρόνια σε ρωσικές φυλακές

Η ανακοίνωση της FSB σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα της Μόσχας να διατηρήσει την πίεση εναντίον των εξόριστων αντιπάλων του Πούτιν, να τους παρουσιάσει ως απειλή για το κράτος και να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δυτική κίνηση που θα τους προσδώσει νομιμότητα.

Ο Χοντορκόφσκι, μεγιστάνας του πετρελαίου που κάποτε ήταν ο πλουσιότερος άνδρας στη Ρωσία, εξέτισε ποινή 10 ετών σε φυλακή της Σιβηρίας για κατηγορίες για απάτη, οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο και πολλές χώρες της Δύσης είχαν πολιτικό κίνητρο, πριν του δοθεί χάρη και εγκαταλείψει την Ρωσία το 2013.

Από το 2022 εμφανίζεται ως εξέχουσα προσωπικότητα μεταξύ των Ρώσων εξόριστων που στηρίζουν το Κίεβο κατά της Μόσχας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου, χαρακτηρίστηκε «ξένος πράκτορας» από τη Ρωσία.

Ο Χοντορκόφσκι, ο οποίος τώρα ζει στο Λονδίνο, δήλωσε ότι οι τελευταίες κατηγορίες αποτελούν «μελανό σημείο» για την FSB.

«Αναμφίβολα, μια τέτοια απόφαση αυξάνει το επίπεδο κινδύνου για όσους αποφασίζουν ότι είναι έτοιμοι να αποτελέσουν εναλλακτική λύση στο καθεστώς του Πούτιν», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ