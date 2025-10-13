To rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn: H πολυεθνική υπερδύναμη και τα πολλαπλά οφέλη - Πώς θα γίνει η συναλλαγή

Δημιουργείται η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία λοταριών και τυχερών παιγνίων παγκοσμίως με επίκεντρο την Ελλάδα και τον ΟΠΑΠ. Η πρόταση συνένωσης της Allwyn με τον ΟΠΑΠ και τα οφέλη για τους μετόχους. Πιερρακάκης: Οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να εξελιχθούν σε διεθνείς πρωταθλητές.

Με μια κίνηση που αναδιαμορφώνει τον χάρτη του διεθνούς gaming, η Allwyn προχωρά στη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας λοταριών και τυχερών παιγνίων παγκοσμίως, έχοντας στο επίκεντρο την Ελλάδα και τον ΟΠΑΠ.

Η εταιρεία, που κατέχει στρατηγικό ποσοστό 52% στον ΟΠΑΠ από το 2013, εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης, επιδιώκοντας να «ξεκλειδώσει» πρόσθετη αξία για μετόχους, συνεργάτες και κοινωνία.

Η πρόταση συνένωσης και τα μεγέθη

Η Allwyn έχει καταθέσει πρόταση για τη συνένωσή της με τον ΟΠΑΠ, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η νέα οντότητα αναμένεται να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε όρους κεφαλαιοποίησης, με εκτιμώμενη αξία περίπου 16 δισ. ευρώ. Εξετάζεται, μάλιστα, και δεύτερη εισαγωγή σε διεθνές χρηματιστήριο, όπως του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης.

Ο συνδυασμός των δύο εταιρειών δημιουργεί έναν διεθνή ηγέτη στον χώρο των λοταριών και του gaming, με δραστηριότητα σε πάνω από 15 ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές και ηγετική παρουσία σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Το νέο σχήμα θα διαθέτει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, ισχυρές ταμειακές ροές και τεχνολογική υπεροχή που θα επιτρέπουν ταχύτερη ανάπτυξη και καινοτομία.

«Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε την κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Karel Komarek (κεντρική φώτο), Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn και της KKCG Group (KKCG), της επενδυτικής εταιρείας που ελέγχει την Allwyn.

Μαζί, ΟΠΑΠ και Allwyn δημιουργούν μια ιδιαίτερα διαφοροποιημένη πλατφόρμα η οποία κατέχει ηγετικές θέσεις στην παγκόσμια αγορά, με:

Σημαντική έκθεση στις πιο δυναμικά ανεπτυγμένες αγορές του gaming

Ισχυρές ταμειακές ροές υψηλής ποιότητας, που παρέχουν ευελιξία σε κινήσεις και επιλογές

δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μέσω κορυφαίου περιεχομένου που τους παρέχει και δημιουργείται με εσωτερικούς πόρους χάρη στην υψηλή τεχνολογία που αναπτύσσει.

Το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn

Από τον Ιανουάριο του 2026, ο ΟΠΑΠ θα υιοθετήσει το brand Allwyn, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την ενοποίηση ταυτότητας και στρατηγικής.

Το rebranding στοχεύει να φέρει πιο κοντά το brand στις νεότερες γενιές και να εκσυγχρονίσει την εικόνα του, χωρίς να αλλοιώνει την κληρονομιά και το DNA του ΟΠΑΠ, αφού τα παιχνίδια παραμένουν ως έχουν.

Το rebranding εξυπηρετεί επίσης το ευρύτερο όραμα της Allwyn να είναι η κορυφαία εταιρεία ψυχαγωγίας τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο. Πρόκειται για μια κίνηση που ενισχύει τη συνεργασία με τη διεθνή οικογένεια του Ομίλου.

Ο Robert Chvatal (νυν CEO της Allwyn) και ο Kenneth Morton (νυν CFO της Allwyn) θα συνεχίσουν να ηγούνται της διοικητικής ομάδας της Συνενωμένης Εταιρείας, ως CEO και CFO, αντίστοιχα. Η υφιστάμενη διοικητική ομάδα του ΟΠΑΠ, της οποίας ηγούνται ο Jan Karas ως CEO, και ο Pavel Mucha ως CFO, θα συνεχίσει να ηγείται των δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ σε Ελλάδα και Κύπρο.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνενωμένης Εταιρείας θα είναι ο Karel Komarek, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από οκτώ μέλη. Αυτό θα περιλαμβάνει τα έξι υφιστάμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Allwyn (περιλαμβανομένου του Προέδρου), εκ των οποίων δύο είναι ανεξάρτητα, καθώς και δύο νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται κατά 50% από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Τα οφέλη για τους μετόχους

Η συνένωση ΟΠΑΠ και Allwyn ανοίγει νέους ορίζοντες για τους μετόχους, προσφέροντας πολλαπλά επίπεδα αξίας. Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ, που από την ιδιωτικοποίηση το 2013 έχουν απολαύσει συνολική απόδοση περίπου 550%, αποκτούν τώρα την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε έναν διεθνή ηγέτη της βιομηχανίας λοταριών και gaming, με ισχυρή παρουσία σε Ευρώπη, ΗΠΑ και άλλες αναπτυσσόμενες αγορές.

Η ενοποιημένη εταιρεία θα διαθέτει μεγαλύτερη κλίμακα σε έσοδα, κέρδη και κεφαλαιοποίηση, καθιστώντας την δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιεί ισχυρές ταμειακές ροές για επενδύσεις, εξαγορές και είσοδο σε νέες αγορές.

Οι μέτοχοι θα επωφεληθούν επίσης από βελτιωμένη κατανομή κεφαλαίων και στρατηγική μερισμάτων, με ελάχιστο ετήσιο μέρισμα €1 ανά μετοχή από το 2026, δυνατότητα επανεπένδυσης, και πιθανές επιπλέον διανομές μέσω ειδικών μερισμάτων ή αγορών ιδίων μετοχών.

Η συμμετοχή τους σε έναν διεθνή όμιλο θα προσφέρει πρόσβαση σε καινοτομία, νέα προϊόντα, τεχνολογίες αιχμής και τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τη διαφοροποιημένη και ταχέως αναπτυσσόμενη παρουσία της Allwyn σε διεθνείς αγορές. Με άλλα λόγια, η συναλλαγή ενισχύει την ανθεκτικότητα, την ανάπτυξη και την προστιθέμενη αξία για τους μετόχους, δημιουργώντας μια στρατηγική θέση σε μια παγκόσμια αγορά υψηλής δυναμικής.

Οφέλη για εργαζόμενους και συνεργάτες

Οι άνθρωποι του ΟΠΑΠ και οι πράκτορες παραμένουν στο επίκεντρο της νέας εποχής.

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να έχουν καθοριστικό ρόλο, με διασφαλισμένα δικαιώματα και όρους εργασίας, ενώ οι πράκτορες διατηρούν τις υπάρχουσες συμφωνίες τους.

Η Allwyn σχεδιάζει επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό του δικτύου λιανικής, με έμφαση στην ψηφιοποίηση και τη βελτίωση της εμπειρίας πελατών, δημιουργώντας «το δίκτυο λιανικής του μέλλοντος».

Aναμένεται να προκύψει ένα ευρύ φάσμα νέων ευκαιριών για τους ανθρώπους και τους πράκτορες του ΟΠΑΠ, σε τομείς όπως η καινοτομία, η ανταλλαγή παγκόσμιων βέλτιστων πρακτικών, οι πολιτικές και πρακτικές για τους εργαζομένους, τα νέα προϊόντα, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες και οι χορηγίες, μεταξύ άλλων.

Η διαδικασία της συναλλαγής

Η προτεινόμενη συναλλαγή προβλέπει συνδυασμό μετοχών μεταξύ ΟΠΑΠ και Allwyn, με την ενοποιημένη εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και πιθανή δεύτερη εισαγωγή στο εξωτερικό.

Η δομή περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων εταιρειών στην Ελλάδα, με μητρική εταιρεία στο Λουξεμβούργο, όπου θα ενσωματωθούν τα assets της Allwyn. Στη συνέχεια, η νέα οντότητα θα μετονομαστεί σε Allwyn και θα εδρεύει στην Ελβετία.

Οι μέτοχοι μειοψηφίας του ΟΠΑΠ θα κατέχουν 21,5% της νέας εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι της Allwyn το 78,5%, με δικαίωμα εξόδου για όσους δεν επιθυμούν συμμετοχή.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την έγκριση της συναλλαγής αναμένεται το δ’ τρίμηνο του 2025, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθετείται στο β΄ τρίμηνο του 2026, υπό τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Κύρια σημεία της συναλλαγής

Η επιχειρηματική συνένωση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ δημιουργεί έναν κορυφαίο παγκόσμιο φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων και διασκέδασης, με τα αριθμοπαιχνίδια στο επίκεντρο. Ταυτόχρονα, προσφέρει στους μετόχους του ΟΠΑΠ την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ουσιωδώς βελτιωμένη και χρηματοοικονομικά ελκυστική επενδυτική πρόταση, η οποία στηρίζεται σε:

Μέγεθος: Το pro forma EBITDA της Allwyn ανήλθε σε €1,91 δισ. για το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της 30ης Ιουνίου 2025 και η Συνενωμένη Εταιρεία θα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων παγκοσμίως, καθώς και την μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία αριθμοπαιχνιδιών, που θα είναι κατάλληλα τοποθετημένη ώστε να αξιοποιήσει τις κύριες τάσεις του κλάδου. Ανάπτυξη: Ενισχυμένο αναπτυξιακό προφίλ, με διψήφιο εκτιμώμενο EBITDA CAGR για την περίοδο 2024-2026, σημαντικά υψηλότερο έναντι του ΟΠΑΠ μεμονωμένα. Ψηφιοποίηση: Ιδιοκτησία κομβικών τεχνολογιών, κορυφαίου ιδιόκτητου-αποκλειστικού περιεχομένου και δυνατότητων τεχνητής νοημοσύνης (AI), που μειώνουν την εξάρτηση από τρίτα μέρη και επιταχύνουν την καινοτομία και τον χρόνο διάθεσης στην αγορά. Διαφοροποίηση: Πολυάριθμες ηγετικές θέσεις αγοράς παγκοσμίως και σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, γεγονός που προσφέρει διαφοροποίηση και σημαντικές στρατηγικές επιλογές. Κέρδη και ταμειακές ροές: Διψήφια θετική επίδραση στα προσαρμοσμένα κέρδη και ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του ΟΠΑΠ , από το πρώτο πλήρες οικονομικό έτος μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, προσαρμοσμένη ώστε να αντανακλά το προσωρινό όφελος από την προπληρωμή της εισφοράς επί των Καθαρών Εσόδων προ Εισφορών (GGR). Έσοδα για τους μετόχους: Πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων που προσφέρει έναν συνδυασμό ανάπτυξης και σημαντικών, ανθεκτικών διανομών προς τους μετόχους.

Δηλώσεις

Σχολιάζοντας τη σημερινή ανακοίνωση, ο Karel Komarek, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn και της KKCG Group AG (“KKCG”), της επενδυτικής εταιρείας που ελέγχει την Allwyn, δήλωσε: «Η σημερινή ανακοίνωση επαναπροσδιορίζει τον κλάδο, σηματοδοτώντας τη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως. Για τους επενδυτές, αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να αποτελέσουν μέρος μιας δυναμικής εταιρείας που διαμορφώνει το μέλλον της διασκέδασης. Η συνδυασμένη ισχύς και το μέγεθος αυτών των επιχειρήσεων, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ευρεία πελατειακή βάση τους και οι συνεχείς επενδύσεις της Allwyn σε τεχνολογία και περιεχόμενο, θα επιταχύνουν την καινοτομία και θα ενισχύσουν σημαντικά τη διεθνή ανάπτυξη. Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε την κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως και η σημερινή συναλλαγή μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε αυτόν τον στόχο».

Ο Robert Chvatal, CEO της Allwyn, δήλωσε: «Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα ορόσημο στην επιτυχημένη πορεία της Allwyn. Από την ίδρυσή μας, πριν από 13 χρόνια, έχουμε αναπτυχθεί σημαντικά σε όρους επιχειρηματικής απόδοσης, μεγέθους και καινοτομίας. Με τη συνένωση αυτή, θα είμαστε σε θέση να αναπτυχθούμε περαιτέρω και ταχύτερα, καθώς θα αξιοποιήσουμε – σε επίπεδο Ομίλου – τεχνογνωσία, κοινή στρατηγική σε θέματα brand και χορηγιών, καθώς και τεχνολογία και περιεχόμενο που έχουμε αναπτύξει εσωτερικά».

Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία

Η συνένωση στέλνει ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά και οικονομία.

Η Allwyn, μέσω ΟΠΑΠ, Stoiximan, Kaizen και Allwyn Lottery Solutions, έχει ήδη μετατρέψει την Ελλάδα σε κέντρο επιχειρηματικών και ψηφιακών δραστηριοτήτων του ομίλου. Η ενοποιημένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενισχύει περαιτέρω τη θέση της χώρας στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.

Εμπλουτισμένη εμπειρία για τους πελάτες

Ο συνδυασμός τεχνογνωσίας Allwyn και ΟΠΑΠ θα επιτρέψει την εισαγωγή νέων προϊόντων, καινοτομιών και τεχνολογικών λύσεων, προσφέροντας πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους παίκτες.

Η Allwyn δίνει προτεραιότητα στο Υπεύθυνο Παιχνίδι, ενσωματώνοντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και εξειδικευμένες τεχνολογίες προστασίας παικτών.

Η κοινωνία στο επίκεντρο

Η κοινωνική προσφορά του ΟΠΑΠ θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί.

Προγραμματίζονται νέα έργα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με εστίαση στην Υγεία, τον Αθλητισμό, την Απασχόληση και τις Ευάλωτες Ομάδες, ενισχύοντας την κληρονομιά του ΟΠΑΠ ως πυλώνα κοινωνικής συνεισφοράς.

Ποια είναι η Allwyn

Η Allwyn είναι μια πολυεθνική εταιρεία λοταριών και τυχερών παιγνίων. Είναι κορυφαίος πάροχος λοταριών σε 7 χώρες, ενώ κατέχει ηγετικές θέσεις σε περισσότερες από 15 χώρες, μέσω δραστηριοτήτων αθλητικού στοιχηματισμού και παιγνίων. Σκοπός της είναι να κάνει το παιχνίδι καλύτερο για όλους, εστιάζοντας στην καινοτομία, την τεχνολογία, την προστασία των παικτών και την κοινωνική συνεισφορά.

Διαθέτει ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, καθώς το 2024, σημείωσε καθαρά έσοδα ύψους €3,8 δισ. και EBITDA ύψους €1,2 δισ., ενώ κατέγραψε υψηλούς διψήφιους ρυθμούς οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης, κατά την περίοδο 2022-2024.

Η Allwyn είναι ένας αναπτυσσόμενος όμιλος τυχερών παιχνιδιών, που διευρύνει τις δραστηριότητές του και επιδιώκει τόσο οργανική ανάπτυξη όσο και ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών. Πρόσφατα, η Allwyn ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση μεριδίου περίπου 62,3% στην PrizePicks, μια εταιρεία daily fantasy sports με έδρα τις ΗΠΑ, έναντι αρχικού τιμήματος 1,6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, γεγονός που τοποθετεί την επιχειρησιακή αξία της εταιρείας στα 2,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Για την Allwyn, η Ελλάδα αποτελεί ξεκάθαρα κέντρο επιχειρηματικών και ψηφιακών δραστηριοτήτων, μέσω σημαντικών επενδύσεων και της παρουσίας της στον ΟΠΑΠ, τη Stoiximan, την Kaizen Gaming, και την Allwyn Lottery Solutions.

Η Allwyn συμμετέχει στον ΟΠΑΠ από το 2013 και σήμερα κατέχει το 51,8% της εταιρείας. Όλα αυτά τα χρόνια, έχει στηρίξει την ανάπτυξη του ΟΠΑΠ, μέσω επενδύσεων, μεταφοράς τεχνογνωσίας και συνεργασιών σε διάφορους τομείς.