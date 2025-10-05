Κατασκευές: Πώς βάζουν «θεμέλια» για την συνέχιση της ανάπτυξης

Τα ρεκόρ των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ σε τζίρους /EBITDA και ανεκτέλεστο που ανέρχεται συνολικά στα 17,5 δισ. ευρώ. Τι «βλέπει» η Big – 4 για τα επόμενα χρόνια. Με τις ροές από Παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ, βελτιωμένα margins στην κατασκευή, υγιές χαρτοφυλάκιο, ίδιες επενδύσεις, διαχείριση κόστους και δράσεις σε ΑΠΕ, real estate, facility management τουρισμό αναζητούν βιώσιμη ανάπτυξη κόντρα στην κυκλική πορεία του κλάδου και το τέλος του RRF. Η «σφήνα» της ΕΚΤΕΡ στο κλαμπ των ισχυρών.

Η αυξανόμενη θετική επίδραση των συμβάσεων Παραχώρησης και ΣΔΙΤ, τα καλύτερα κατασκευαστικά margins και μέσω της εκκίνησης έργων νέας γενιάς και υψηλότερου περιθωρίου κέρδους, το ανεκτέλεστο ρεκόρ (υπογεγραμμένες και προς υπογραφή συμβάσεις), των 17,5 δισ. ευρώ σχεδόν (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 6,3 δισ. ευρώ, AKTOR 4,3 δισ. ευρώ, ΑΒΑΞ 2,7 δισ. ευρώ και ΜΕΤΚΑ 1,4 δισ. ευρώ βάσει 6μήνου 2025, αλλά στην πορεία έχει αυξηθεί περαιτέρω), η βελτίωση του χρηματοοικονομικού προφίλ (ενίσχυση ρευστότητας, υψηλότερα ταμειακά διαθέσιμα, διαχείριση δανεισμού κ.α.) έδωσαν ώθηση, μεταξύ άλλων λόγων, στα οικονομικά αποτελέσματα της Big 4 των κατασκευών – υποδομών, ήτοι των ομίλων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ.

Δημιουργώντας, όμως, παράλληλα, όπως έχει αναδείξει το insider.gr με σειρά θεμάτων του, και τις προοπτικές για συνέχιση ή και ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας και της ανάπτυξης στα προσεχή έτη, με «αιχμή» τις ροές και τις διανομές δισεκατομμυρίων ευρώ (συνολικά) που αναμένουν οι ισχυροί όμιλοι στη διάρκεια ζωής των Παραχωρήσεών και των ΣΔΙΤ, μαζί με τις συμπληρωματικές δράσεις ανά περίπτωση (ΑΠΕ, ενέργεια, ακίνητα, facility management, λιμάνια – αεροδρόμια, μονάδες αποβλήτων, ύδρευση και αρδευτικά έργα κ.α.).

Όπως πολλές φορές έχουμε αναφέρει, το ζητούμενο για τα κατασκευαστικά σχήματα δεν είναι απλώς και μόνο η συσσώρευση ανεκτέλεστου, αλλά η… εκτέλεση των έργων με συνθήκες που αφήνουν κέρδη, όπως και η βιώσιμη ανάπτυξη και η ξεκάθαρη ορατότητα για τα προσεχή έτη, με υψηλής ποιότητας και απόδοσης assets, στον απόηχο της λήξης του χρηματοδοτικού πλαισίου του Ταμείου Ανάκαμψης και της ολοκλήρωσης μέσα στα επόμενα 3-5 έτη μιας σειράς έργων που «χτίζουν» το ανεκτέλεστο μαμούθ. Για την ώρα, οι όμιλοι έχουν δείξει ότι έβαλαν τα «θεμέλια» για τη συνέχεια, κάτι, βέβαια, που μένει να επιβεβαιωθεί στην πορεία.

Τελευταία, όπως πολλές φορές έχουμε αναδείξει, οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι θωρακίζονται για τη συνέχεια, εστιάζοντας στις σταθερές και πιο προβλεπόμενες ροές των παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, όπως και στα αυξημένα περιθώρια κέρδους που αυτές φέρνουν στους ισολογισμούς τους, στις ίδιες επενδύσεις, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιό τους με ενέργεια, real estate, παραχωρήσεις, διαχείριση εγκαταστάσεων κ.α., δίχως να «αφήνουν στην άκρη» τον παραδοσιακό τεχνικό τομέα που όμως, αν και σε «έκρηξη» τα τελευταία έτη, μοιραία θα βρεθεί σε χαμηλότερα επίπεδα στον κύκλο ανάπτυξης τα προσεχή χρόνια.

Σε αυτό το κλαμπ, επιχειρεί να εισέλθει και η ΕΚΤΕΡ, με τα μεγέθη και το ανεκτέλεστό της βέβαια να απέχουν από αυτά των άλλων ομίλων, έχοντας όμως ήδη ποιοτικά μεγέθη, ανεκτέλεστο κοντά στα 140 εκατ. ευρώ αλλά και παρουσία σε ΣΔΙΤ, ακίνητα και τουρισμό (π.χ. στην Πάρο).

Τα ρεκόρ

Σε επίπεδο μεγεθών οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ ΜΕΤΚΑ «πέτυχαν» στο πρώτο εξάμηνο 2025 άνοδο εσόδων κατά 44%, 17%, 62% και 159% αντίστοιχα και EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων κα αποσβέσεων) 84%, 112%, 29% και 155% αντίστοιχα. Η θετική πορεία του κλάδου και κυρίως οι προοπτικές τους για τα προσεχή έτη, αναγνωρίζεται από τους επενδυτές όπως φάνηκε και από την υψηλή ζήτηση που σημειώθηκε για την ομολογιακή έκδοση του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 500 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα. Μένει να φανεί αν τελικά και οι διοικήσεις των AKTOR και ΑΒΑΞ «πατήσουν το κουμπί» και προχωρήσουν σε ανάλογες κινήσεις.

Προφανώς, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί τον ισχυρότερο «παίκτη», κάτι που αναμένεται να διατηρηθεί όσο ενσωματώνονται η Αττική Οδός (ήδη συνέβαλε καθοριστικά, προσφέροντας 89 εκατ. ευρώ στο EBITDA) η Εγνατία μάλλον από τα τέλη 2025 – αρχές 2026, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο στο Καστέλι και το IRC (αμφότερα από το 2026) και οι άλλες μπίζνες, δίνοντας συνέχιση στην ανάπτυξη και ορατότητα για πολλά έτη. Λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 219,3 εκατ. ευρώ, ρευστότητα 2 δισ. μετά και την πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση του εταιρικού ομολόγου, μεγάλο αποτύπωμα σε παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ που εξασφαλίζουν μακροχρόνιες ροές και ανεκτέλεστο 9,2 δισ. (6,3 δισ. στο 6μηνο), αποτελούν πυλώνες ανάπτυξης για την εισηγμένη. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων της οποίας, και με την ένταξη της Εγνατίας Οδού συμπεριλαμβανομένων των παραχωρήσεων του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και της Αττικής Οδού, θα προσεγγίσει τα 2.000 χλμ., ενισχύοντας τη δυνατότητα του Ομίλου να παράγει σταθερά και επαναλαμβανόμενα έσοδα σε βάθος χρόνου (βάσει εκτιμήσεων συνολικά 11 δις. για το σύνολο της ζωής των έργων).

Ο όμιλος AKTOR, που επίσης έχει βελτιώσει την εικόνα του στην κατασκευή αλλά και στη λειτουργία του στο εσωτερικό καθώς βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού, έκανε το (νέο) μεγάλο deal με την απόκτηση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις που ολοκληρώθηκε προ ολίγων ημερών αναμένοντας ροές 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος ετών. Σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες ή δρομολογημένες επενδύσεις του, ο Όμιλος AKTOR συγκροτεί ένα από τα μεγαλύτερα και υγιέστερα χαρτοφυλάκια έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα, έχοντας «ανοιχτό παράθυρο» για νέες εξαγορές σε παραχωρήσεις και ΑΠΕ. Αξιοσημείωτο στοιχείο η ενίσχυση των EBITDA, στα 65 εκατ. ευρώ (+112%), επίδοση που αποτελεί ιστορικό υψηλό για την εταιρεία, με τον όμιλο να εστιάζει και στη Ρουμανία (η οποία είναι υψηλής προτεραιότητας και ήδη συνεισφέρει με το 22% των εσόδων και με 17% στο ανεκτέλεστο).

Η διοίκηση του ομίλου ΑΒΑΞ αναμένει έσοδα 900 εκατ. έως τη λήξη των συμβάσεων παραχώρησης, EBITDA 150 εκατ. ευρώ το 2029 και διατήρηση της κερδοφορίας και της ανάπτυξής του, με αιχμή τις παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ, τα καλύτερα περιθώρια στην κατασκευή, που μπορεί να μην μείνουν στο 13,6% αλλά προβλέπονται τουλάχιστον σε 10%, τη διαφοροποίηση δράσεων (ακίνητα, μαρίνες κ.α.), και την καλή διαχείριση του δανεισμού. Για φέτος αναμένει λειτουργική κερδοφορία άνω των 120 εκατ. και τζίρο πάνω από 800 εκατ. ευρώ, επίπεδο το οποίο στην εταιρεία εκτιμούν ότι θα είναι διατηρήσιμο για τα επόμενα 2-3 έτη τουλάχιστον, σε συνδυασμό με τα βιώσιμα περιθώρια κέρδους και το ελκυστικό προφίλ έργων σε Ελλάδα (Μετρό Αθήνας, FlyOver, έργα σε Ελληνικό, νοσοκομεία Στ. Νιάρχος κ.α.) και εξωτερικό (π.χ. ενεργειακά στη Ρουμανία).

Όσον αφορά στη ΜΕΤΚΑ, θυμίζουμε ότι ήδη ο κύκλος εργασιών στο πρώτο «μισό» του έτους ανήλθε σε περίπου 212 εκατ. ευρώ, ήτοι αυξημένος κατά 159%. Η λειτουργική κερδοφορία έφτασε στα 31 εκατ. ευρώ, έναντι EBITDA 12 εκατ. ευρώ στο α’ 6μηνο 2024, δηλαδή άνοδος 155%, με το περιθώριο EBITDA να «γράφει» 14,7% στο πρώτο εξάμηνο 2025, μειωμένο κατά περίπου 18bps σε σχέση με το 2024 (14,9%). Η εταιρεία ολοένα και απλώνει αποτύπωμα με αυξημένη παρουσία σε ιδιωτικά έργα, όπως κτηριακά, αλλά και ΣΔΙΤ, προσβλέποντας σε νέα συμβόλαια σε παραχωρήσεις και συμπράξεις δημοσίου/ιδιωτικού τομέα, και σε ανεκτέλεστο 2 δις ευρώ. Ο όμιλος σχεδιάζει την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2026, ενώ βλέπει EBITDA στα 150 εκατ. ευρώ προσεχώς.