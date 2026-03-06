Ιράν: «Νόμιμοι στόχοι» οι Ευρωπαίοι εάν μπουν στον πόλεμο - «Ψαλίδι» στο πετρέλαιο και από Κουβέιτ

Απειλεί ΕΕ η Τεχεράνη. Περίπου το 1/5 της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου συνήθως διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ κάθε μέρα.

Η Τεχεράνη «έχει ήδη ενημερώσει τους Ευρωπαίους και όλους τους άλλους ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο επιθετικότητας εναντίον του Ιράν» διεμήνυσε σε συνέντευξή του στο France24, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί Προειδοποίησε ότι αν οποιαδήποτε χώρα «συμμετάσχει στην επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, θα αποτελέσει επίσης νόμιμο στόχο για αντίποινα από το Ιράν».

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σήμερα πως η χώρα του απομακρύνει χιλιάδες ανθρώπους από διάφορα κράτη στη Μέση Ανατολή, εν μέσω της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν. «Γίνεται αθόρυβα, αλλά απρόσκοπτα», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ακόμη, το Κουβέιτ άρχισε να μειώνει την παραγωγή σε ορισμένες πετρελαιοπηγές, αφού εξάντλησε τον χώρο αποθήκευσης του εμφιαλωμένου αργού πετρελαίου, σύμφωνα με τους FT, σηματοδοτώντας μια ευρύτερη κρίση αποθήκευσης που θέτει νέους κινδύνους για την παγκόσμια αγορά. Η χώρα, ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΚ, συζητά τον περαιτέρω περιορισμό της παραγωγικής και διυλιστικής της ικανότητας σε ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να καλύψει την εγχώρια κατανάλωση, ανέφεραν οι πηγές.

Η απόφαση για ευρύτερες περικοπές αναμένεται εντός ημερών, ανέφεραν. Πρόκειται για εξέλιξη που ακολουθεί αντίστοιχη κίνηση του Κατάρ να κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας στις εξαγωγές φυσικού αερίου, με εκτιμήσεις ότι ενδέχεται να χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας για την επιστροφή στα κανονικά επίπεδα παραγωγής. Η πάροχος δεδομένων Kpler δήλωσε ότι το Κουβέιτ θα μειώσει περαιτέρω την παραγωγή της τις επόμενες ημέρες, διαφορετικά οι αποθήκες θα γεμίσουν σε 12 ημέρες, σημειώνει η Wall Street Journal.

Το κλείσιμο μιας πετρελαιοπηγής, ως μέτρο έσχατης ανάγκης, εγκυμονεί τον κίνδυνο μακροπρόθεσμης βλάβης στην πίεση του ταμιευτήρα και συνεπάγεται υψηλό κόστος επανεκκίνησης, η οποία μπορεί να χρειαστεί ημέρες ή και εβδομάδες. «Δεν θα επανέλθουν όλα τη μέρα που θα καταστούν ξανά δυνατές οι εξαγωγές», δήλωσε ο Giovanni Staunovo, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην UBS. Περίπου το 1/5 της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου συνήθως διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ κάθε μέρα.