Δύο νέες ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν την Τεχεράνη - ΗΠΑ: Δεν επλήγη το «Αβραάμ Λίνκολν»

Δύο νέες εκρήξεις συντάραξαν το απόγευμα τοπική ώρα την ανατολική Τεχεράνη, ένα τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας που βομβαρδίζεται τακτικά από την αρχή του πολέμου κατά του Ιράν, τον οποίο ξεκίνησαν το Σάββατο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ένας δημοσιογράφος άκουσε γύρω στις 18.00 τοπική ώρα δύο εκρήξεις και είδε δυο μεγάλα σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό, στο ανατολικό τμήμα της πόλης, την ώρα που μια μικρότερη στήλη καπνού ήταν ορατή στον ορίζοντα.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές ποιοι ήταν οι στόχοι, με την εφημερίδα Shargh να γράφει από την πλευρά της πως μαχητικά αεροσκάφη πετούσαν πάνω από την περιοχή.

Ιράκ: Drones έπληξαν το αεροδρόμιο και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Βασόρα

Τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το αεροδρόμιο της Βασόρας και δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράκ, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

"Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στον τερματικό σταθμό φορτίου του αεροδρομίου της Βασόρας", δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός, προσθέτοντας ότι δύο άλλα έπληξαν μια αμερικανική εταιρία στον πετρελαϊκό συγκρότημα Μπουρτζέσια της Βασόρας και ένα τέταρτο έπληξε το κοίτασμα πετρελαίου τη Ρουμάιλα, όπου δραστηριοποιείται ο βρετανικός κολοσσός ενέργειας BP.

Την ίδια ώρα, ο γαλλικός πετρελαϊκός κολοσσός TotalEnergies στη Βασόρα ζήτησε από το εκπατρισμένο προσωπικό του να απομακρυνθεί εσπευσμένα από έργα που πραγματοποιεί ο όμιλος στην πόλη αυτή του Ιράκ την Πέμπτη, δήλωσαν σήμερα ιρακινές πηγές του πετρελαϊκού τομέα.

Το μέτρο αυτό λήφθηκε μετά τις ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή έπειτα από την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.

Η TotalEnergies αρνήθηκε να σχολιάσει. Την Τρίτη είχε δηλώσει ότι θα οργάνωνε την επιστροφή των οικογενειών των εργαζομένων του από την περιοχή αυτή.

ΗΠΑ: Το Abraham Lincoln δεν επλήγη από ιρανικά drones

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln δεν επλήγη από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος, διαψεύδοντας τις πληροφορίες της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης σύμφωνα με τις οποίες το "Αβραάμ Λίνκολν" επλήγη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

"Οι πληροφορίες αυτές είναι ψευδείς", δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε χθες Πέμπτη ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιρανικού ιδεολογικού στρατού, έπληξαν το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν που βρίσκεται στην περιοχή του Κόλπου. Η ιρανική τηλεόραση δεν έδωσε άλλη διευκρίνιση.

Τη Δευτέρα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν δηλώσει ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις ιρανικούς πυραύλους. Είναι "ψέμα", είχε απαντήσει η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Ιράν: Ενα άλλο πλοίο φλέγεται στο Στενό του Χορμούζ

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σήμερα ότι ένα «άλλο» πλοίο φλέγεται στο Στενό του Χορμούζ, αφού επλήγη από drone κατά την έβδομη ημέρα του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Η ιρανική τηλεόραση δεν παρείχε λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο σχετικά με τον τύπο του πλοίου ή την προέλευση του drone.

Νωρίτερα σήμερα, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού δήλωσε ότι ιρανικές δυνάμεις στοχοποίησαν ένα αμερικανικό πετρελαιοφόρο το οποίο «φλέγεται» στον Κόλπο.

