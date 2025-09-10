ΜΕΤΚΑ: Αύξηση τζίρου και EBITDA, ανεκτέλεστο 1,4 δισ. – «Βλέπει» άνοδο μεγεθών και ΧΑ

Μεγαλώνει το χαρτοφυλάκιο συμβάσεων της θυγατρικής του ομίλου Metlen σε κατασκευές – υποδομές και Παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ. Με +159% ο τζίρος στο πρώτο 6μηνο 2025, +155% στα EBITDA. Ποια έργα ανέλαβε, ποια υλοποιεί, ποια διεκδικεί. Βλέπει ενίσχυση προσεχώς.

Ενισχυμένη «εικόνα» σε μεγέθη και ανεκτέλεστο εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο του 2025 η ΜΕΤΚΑ, ο βραχίονας κατασκευών – υποδομών του ομίλου METLEN. Ο κύκλος εργασιών στο πρώτο «μισό» του έτους ανήλθε σε περίπου 212 εκατ. ευρώ, έναντι 82 εκατ. ευρώ στο πρώτο 6μηνο 2024, ήτοι αυξημένος κατά 159% (επί συνολικού τζίρου Metlen ύψους 3,6 δισ.). Η λειτουργική κερδοφορία έφτασε στα 31 εκατ. ευρώ, έναντι EBITDA 12 εκατ. ευρώ στο α’ 6μηνο 2024, δηλαδή άνοδος 155% (συνολικά EBITDA μητρικής Metlen στα 445 εκατ. ευρώ), με το περιθώριο EBITDA να «γράφει» 14,7% στο πρώτο εξάμηνο 2025, μειωμένο κατά περίπου 18bps σε σχέση με το 2024 (14,9%).

Στο τέλος του Α’ εξαμήνου 2025 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων υποδομών ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ, ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης συμβασιοποίησης, ξεπερνά το 1,4 δισ. ευρώ (στα έργα που εκτελούνται με συμμετοχή σε κοινοπραξίες , αφορά μόνο το ποσοστό της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ).

Οι θετικές προοπτικές

Όπως αναφέρουν από τον όμιλο Metlen, που χτες ανακοίνωσε τα οικονομικά μεγέθη του πρώτου εξαμήνου 2025, οι κλάδοι Υποδομών και Παραχωρήσεων συνεχίζουν να αποδίδουν σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης για κερδοφορία και ανάπτυξη, υπερδιπλασιάζοντας τον κύκλο εργασιών τους στο Α’ Εξάμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με όλα τα έργα να προχωρούν ομαλά και εντός χρονοδιαγράμματος. «Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ έχει κερδίσει γρήγορα την αναγνώριση της αγοράς, διασφαλίζοντας ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων και αξιοποιώντας δυναμικά τις νέες ευκαιρίες στον κλάδο. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη στρατηγική της θέση, η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ ενισχύει τη θέση της στο πεδίο των υποδομών και συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας», σημειώνουν από την εταιρεία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην οικονομική έκθεση 6μήνου, για το B’ εξάμηνο του 2025 προβλέπεται ενίσχυση των μεγεθών της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ με εντατικοποίηση της εκτέλεσης των έργων που βρίσκονται στο ανεκτέλεστο της εταιρείας, έναρξη εργασιών στις συμβάσεις που υπογράφηκαν στο Α’ εξάμηνο του 2025 αλλά και υπογραφή συμβάσεων στις οποίες είναι προσωρινός ανάδοχος.

Μεσοπρόθεσμα , οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα θετικές, τόσο για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα, όσο και για έργα Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στα οποία ο Τομέας Υποδομών (ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Μ Παραχωρήσεις) ξεκίνησε ήδη να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε διάφορες φάσεις προκήρυξης, πολύ σημαντικά έργα υποδομών, είτε ως αμιγή δημόσια έργα (π.χ. επέκταση γραμμής 2 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας, σιδηροδρομικά βορείου Ελλάδος), όσο και ως έργα ΣΔΙΤ (οδικά έργα, κτηριακά έργα), στα οποία η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ τόσο αυτόνομα, όσο και ως κατασκευαστής της συνδεδεμένης με αυτήν Μ Παραχωρήσεις, φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, συνεισφέροντας ουσιαστικά αποτελέσματα στην μητρική της.

Τα έργα και τα νέα συμβόλαια

Στις κυριότερες εξελίξεις του Α’ εξαμήνου του 2025 περιλαμβάνονται τα εξής:

Τον Απρίλιο του 2025 υπογράφηκε η σύμβαση με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ για το έργο «Αποκατάσταση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από την έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού (Χ.Θ. 288+600) έως την είσοδο του Σ.Σ. Κραννώνα (Χ.Θ. 328+840) μετά τις θεομηνίες ‘’Daniel’’ και ‘’Elias’’». Προϋπολογισμός έργου €134.400.000 +ΦΠΑ.

Τον Μάιο του 2025 η ΚΞ ΤΕΡΝΑ-ΜΕΤΚΑ υπέγραψε την σύμβαση με το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ που αφορά το Πληροφοριακό Σύστημα για την Οριοθέτηση των Υδατορεμάτων.

Τον ίδιο μήνα υπογράφηκε η σύμβαση με το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» για το έργο έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.». Προϋπολογισμός: €61.355.005.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η εκτέλεση εργασιών των έργων « ΣΔΙΤ Αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (FlyOver)» από την Κοινοπραξία ΑΒΑΞ – ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και «Αναβάθμιση υφιστάμενης Σιδηροδρομικής Γραμμής Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής» από την ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, καθώς και πλήθους άλλων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, συνεχίζεται ομαλά.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος, μέσω της ΜΕΤΚΑ και της θυγατρικής ΕΛΕΜΚΑ, έχει αναλάβει αυτόνομα ή σε κοινοπραξίες σε μεγάλα έργα, όπως το περίφημο FlyOver Θεσσαλονίκης (με ΑΒΑΞ) με ρυθμό προόδου στου 30%, η Παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών, ο προαστιακός Δυτικής Αττικής, η επέκταση του προβλήτα 6 του ΟΛΘ με της σύμβαση να αναμένεται να υπογραφεί άμεσα (κοινοπραξία με ΤΕΚΑΛ), το εμπορικό κέντρο Riviera Galleria στο Ελληνικό αλλά και την υλοποίηση του Sports Center (με την ΑKTOR) όπου μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 θα παραδώσει ολοκληρωμένο το έργο, σιδηροδρομικό έργο στη Θεσσαλία (Daniel), την κατασκευή 17 σχολείων στην Κ. Μακεδονία μέσω ΣΔΙΤ (με ΑΤΕΣΕ), το στέγαστρο Καλατράβα στο ΟΑΚΑ, την κατασκευή του γηπέδου του ΠΑΟ στον Βοτανικό (με ΤΕΡΝΑ, AKTOR), εργασίες για το Project Voria, όπως προ εβδομάδων ανέφερε η στήλη BackStory, αλλά και την ανάπλαση της ακτής Βούλας, όπως και πλήθος άλλων συμβολαίων, ιδιωτικών και ΣΔΙΤ (π.χ. αρδευτικά). Ενώ, διεκδικεί νέα έργα, όπως οδικά ΣΔΙΤ στη Β. Ελλάδα, παραχωρήσεις, ιδιωτικά projects, σιδηροδρομικές υποδομές κ.α., με την αγορά να αναμένει εξελίξεις για το κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν ή όχι σενάρια για την «είσοδό» της σε βάθος χρόνου (όπως και της AKTOR) στην παραχώρηση του ΒΟΑΚ (ανάδοχος – επενδυτής η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Να αναφέρουμε ότι παλιότερα, αλλά και πρόσφατα, υπήρξαν πληροφορίες περί σχεδίων του ομίλου να «βάλει» στο Ελληνικό Χρηματιστήριο τη ΜΕΤΚΑ, με τον κ. Μπενρουμπή, αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ, κατά καιρούς να δηλώνει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο υπάρχει στο μυαλό του κ. Μυτιληναίου, που όμως, ως γνωστόν, φέτος εστίασε στην είσοδο της μητρικής Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στο FTSE 100.

Πάντως, χτες ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι αναμένεται η είσοδος της ΜΕΤΚΑ, που «βλέπει» EBITDA 150 εκατ. τα προσεχή χρόνια, στο ΧΑ ενδεχομένως και από το 2026.