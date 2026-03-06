Εβδομαδιαία «βουτιά» 6,8% στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Με συνολικές απώλειες 6,8% για τον Γενικό Δείκτη και 8,35% για τον δείκτη των τραπεζών έκλεισε η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, η οποία συνέπεσε με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Με συνολικές απώλειες 6,8% για τον Γενικό Δείκτη και 8,35% για τον δείκτη των τραπεζών έκλεισε η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου για το Χρηματιστήριο της Αθήνας, η οποία συνέπεσε με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Η εβδομάδα ξεκίνησε με διήμερη πτώση 8,9% για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος βρέθηκε σε χαμηλά τριών και πλέον μηνών, μεσολάβησε μια ανοδική αντίδραση που επανέφερε την αγορά στα επίπεδα των 2.170 μονάδων, ωστόσο η αβεβαιότητα για την πορεία της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οδήγησε την Παρασκευή σε νέες απώλειες.

Βασική πηγή ανησυχίας παραμένει, για επενδυτές και αναλυτές, η πορεία των τιμών της ενέργειας. Η σημερινή προειδοποίηση του υπουργού Ενέργειας του Κατάρ, ο οποίος ο οποίος ανέφερε ότι όλοι οι παραγωγοί ενέργειας στον Περσικό Κόλπο θα υποχρεωθούν σταματήσουν τις εξαγωγές τους «εντός ολίγων εβδομάδων» αν συνεχιστεί η πολεμική σύρραξη, αποτέλεσε ένα ακόμα ηχηρό σήμα κινδύνου.

Πλήγμα για το κλίμα στις αγορές αποτέλεσαν και τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι αναλυτές προσπαθούν να «ζυγίσουν» τις συνέπειες του πολέμου. Ενδεικτικά, η Berenberg εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στις ΗΠΑ θα επιβραδύνει στο 2%, από 2,1%, και ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 3%, από 2,8%. Στο δυσμενές σενάριο μια παρατεταμένης σύγκρουσης, αναμένει ακόμα χαμηλότερη ανάπτυξη στο 1,8% και αυξημένο πληθωρισμό στο 3,5%.

Μεγαλύτερη αναμένεται η επίδραση για την Ευρωζώνη, καθώς η Berenberg στο βασικό σενάριο αναμένει χαμηλότερη ανάπτυξη 1,3%, έναντι 1,3%, και πληθωρισμό 2,1%, έναντι 1,8%. Στο δυσμενές σενάριο εκτιμά ότι η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα πέσει στο 0,7% και ο πληθωρισμός θα «σκαρφαλώσει» στο 3,1%.

Σε αυτές τις συνθήκες, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ κινήθηκε πτωτικά σε όλη σχεδόν τη διάρκεια των συναλλαγών, βρέθηκε να υποχωρεί έως και 3,18% και οριακά άνω των 2.100 μονάδων, για να κλείσει τελικά με πτώση 2,27% στις 2.122,60 μονάδες.

Εντονότερες οι πιέσεις στις τράπεζες, με τον ΔΤΡ να κλείνει στις 2.349,58 μονάδες με πτώση 3,95%, ανακάμπτοντας μερικώς από το -4,9% όπου βρέθηκε λίγο μετά τις 16:30.

Το σύνολο των μετοχών στη σύνθεση του τραπεζικού δείκτη υποχρεώθηκε σε απώλειες, με την Optima να υποχωρεί 6,15%, η Τρ. Πειραιώς υποχώρησε 5,01%, η Alpha Bank 4,11% και η ΕΤΕ κατέγραψε απώλειες 3,68%. Πάνω από 3% οι απώλειες και για τις Eurobank (-3,12%) και Τρ. Κύπρου (-3,11%).

Απολύτως ενδεικτική η τελική εικόνα στο ταμπλό, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών στο 1:3, καθώς μόλις 29 μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος, έναντι 88 που υποχώρησαν και 33 που παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 314,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 32,04 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στο «κόκκινο» η υψηλή κεφαλαιοποίηση

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχώρισαν ανοδικά οι μετοχές των Motor Oil και Helleniq Energy, ενισχυμένες 3,61% και 3,16% αντίστοιχα. Με κέρδη 1,78% έκλεισε ο τίτλος της Σαράντης, ενώ σε θετικό έδαφος ακολούθησαν μόνο οι ΟΤΕ (+0,85%), ElvalHalcor (+0,51%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,17%). Αμετάβλητη στα 6,40 ευρώ έκλεισε η μετοχή της Lamda Development.

Στον αντίποδα, η Τιτάν υποχώρησε 5,01% στα 46,50 ευρώ, oi Cenergy και Viohalco ολοκλήρωσαν με απώλειες 4,42% και 4,17%, και ακολούθησαν με απώλειες άνω του 3% οι τίτλοι των Aegean (-3,66%) και ΔΕΗ (-3,35%). Στο -2,81% το κλείσιμο του ΟΠΑΠ, στο -2,09% η ΕΥΔΑΠ, μικρότερες απώλειες για Jumbo (-1,93%), ΔΑΑ (-1,62%), Metlen (-1,21%), Coca-Cola HBC (-0,76%) και Aktor (-0,57%).