Μερτς: Ένας ατελείωτος πόλεμος θα οδηγήσει σε μακροχρόνια οικονομική ζημία

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ΗΠΑ και Ισραήλ να μην διεξάγουν έναν «ατελείωτο πόλεμο» εναντίον του Ιράν, καθώς αυτός θα μπορούσε να οδηγήσει στη διάλυση ολόκληρου του κράτους της Μέσης Ανατολής, σε μια νέα μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη αλλά και σε μακροχρόνια οικονομική ζημία.

«Δεν θέλουμε να βιώσουμε ένα σενάριο α λά Συρία», δήλωσε ο Μερτς σε συνάντηση γερμανικών βιομηχανικών ομάδων λόμπι στο Μόναχο την Παρασκευή. Ο καγκελάριος απηύθυνε αντ' αυτού έκκληση στους ηγέτες στην Ουάσινγκτον και το Ισραήλ «να δημιουργήσουν τις συνθήκες το συντομότερο δυνατό για να σταθεροποιηθεί αυτή η χώρα», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τη γερμανική οικονομία, η οποία, όπως υποστήριξε, δείχνει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, ο Μερτς επεσήμανε τις αρνητικές επιπτώσεις ενός μεγαλύτερου πολέμου. Είπε ότι ο οικονομικός αντίκτυπος αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστος, όπως αναφέρει το Bloomberg.

«Ωστόσο, εάν αυτή η σύγκρουση διαρκέσει περισσότερο και εξαπλωθεί σε μεγαλύτερα μέρη της Μέσης Ανατολής, τότε θα μπορούσε, φυσικά, να έχει και πολύ πιο εκτεταμένες συνέπειες», δήλωσε ο Μερτς.

Σε ξεχωριστή δήλωση, ο Μερτς ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία συμφωνεί με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για τον στόχο της καταστροφής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει στη διάλυση ολόκληρου του ιρανικού κράτους. «Ένας ατελείωτος πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον μας», δήλωσε ο Μερζ.