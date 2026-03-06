Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Μπλε Κέδρος: Επένδυση 510.000 ευρώ για απόκτηση τετραώροφης οικοδομής στα Άνω Πατήσια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μπλε Κέδρος: Επένδυση 510.000 ευρώ για απόκτηση τετραώροφης οικοδομής στα Άνω Πατήσια
Την έμμεση απόκτηση τετραώροφης οικοδομής στα Άνω Πατήσια, μέσω της νεοσυσταθείσας 100% θυγατρικής της, «METRO PATISSIA REAL ESTATE», ανακοίνωσε η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ.

Την έμμεση απόκτηση τετραώροφης οικοδομής στα Άνω Πατήσια, μέσω της νεοσυσταθείσας 100% θυγατρικής της, «METRO PATISSIA REAL ESTATE», ανακοίνωσε η Μπλε Κέδρος.

Το ακίνητο περιλαμβάνει κατάστημα και διαμερίσματα συνολικής επιφάνειας 376,70 τ.μ, ενώ το τίμημα της επένδυσης ανήλθε σε 510.000 ευρώ και καλύφθηκε πλήρως από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει την έμμεση απόκτηση ενός ακινήτου, πολυώροφης οικοδομής, που βρίσκεται στην Αθήνα, στη θέση «Άγια Πάντες» Άνω Πατησίων, και επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθμός 92. Πρόκειται για οικόπεδο επιφανείας 146,30 τ.μ. μετά την επ’ αυτού τετραώροφη οικοδομή, η οποία αποτελείται από ένα κατάστημα ισογείου ορόφου, επιφανείας 47,60 τ.μ., διαμέρισμα ισογείου, επιφανείας 25 τ.μ., διαμέρισμα πρώτου ορόφου, επιφανείας 111,60 τ.μ. και διαμέρισμα – μεζονέτα δευτέρου και τρίτου ορόφου, επιφανείας 192,50 τ.μ.

Στην επένδυση αυτή προχώρησε η Εταιρεία μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «METRO PATISSIA REAL ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που συστάθηκε για το σκοπό αυτό. Το τίμημα για ολόκληρη την οικοδομή μετά του οικοπέδου της ανήλθε στο ποσό των 510.000€, το οποίο καταβλήθηκε εξ ιδίων κεφαλαίων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι παγίδες των αυτόματων φορολογικών δηλώσεων - Τι πρέπει να προσέξουν πάνω από 1,5 εκατ. φορολογούμενοι

Πολεμικό power game ανοιχτά της Κύπρου - Bel@harra vs Alvaro de Bazan F100 - Φλώρος-Βελόπουλος: Κρατάει χρόνια αυτή η διαμάχη

Η Alter Ego Media εξαγόρασε το 50,1% της More.gr

tags:
Μπλε Κέδρος
Ακίνητα (real estate)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider