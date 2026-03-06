Μπλε Κέδρος: Επένδυση 510.000 ευρώ για απόκτηση τετραώροφης οικοδομής στα Άνω Πατήσια

Την έμμεση απόκτηση τετραώροφης οικοδομής στα Άνω Πατήσια, μέσω της νεοσυσταθείσας 100% θυγατρικής της, «METRO PATISSIA REAL ESTATE», ανακοίνωσε η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ.

Την έμμεση απόκτηση τετραώροφης οικοδομής στα Άνω Πατήσια, μέσω της νεοσυσταθείσας 100% θυγατρικής της, «METRO PATISSIA REAL ESTATE», ανακοίνωσε η Μπλε Κέδρος.

Το ακίνητο περιλαμβάνει κατάστημα και διαμερίσματα συνολικής επιφάνειας 376,70 τ.μ, ενώ το τίμημα της επένδυσης ανήλθε σε 510.000 ευρώ και καλύφθηκε πλήρως από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει την έμμεση απόκτηση ενός ακινήτου, πολυώροφης οικοδομής, που βρίσκεται στην Αθήνα, στη θέση «Άγια Πάντες» Άνω Πατησίων, και επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθμός 92. Πρόκειται για οικόπεδο επιφανείας 146,30 τ.μ. μετά την επ’ αυτού τετραώροφη οικοδομή, η οποία αποτελείται από ένα κατάστημα ισογείου ορόφου, επιφανείας 47,60 τ.μ., διαμέρισμα ισογείου, επιφανείας 25 τ.μ., διαμέρισμα πρώτου ορόφου, επιφανείας 111,60 τ.μ. και διαμέρισμα – μεζονέτα δευτέρου και τρίτου ορόφου, επιφανείας 192,50 τ.μ.

Στην επένδυση αυτή προχώρησε η Εταιρεία μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «METRO PATISSIA REAL ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που συστάθηκε για το σκοπό αυτό. Το τίμημα για ολόκληρη την οικοδομή μετά του οικοπέδου της ανήλθε στο ποσό των 510.000€, το οποίο καταβλήθηκε εξ ιδίων κεφαλαίων.