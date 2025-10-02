ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση Ideal Holdings και Ideal Technologies

Η συγχώνευση αφορά την 100% θυγατρική εταιρείας Ideal Technology από την μητρική της εταιρεία Ideal Holdings.

Εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «Ιdeal Holdings A.E» και «Ιdeal Technology A.E», όπως αναφέρει απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, που αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Η συγχώνευση αφορά την 100% θυγατρική εταιρείας Ideal Technology από την μητρική της εταιρεία Ideal Holdings, σύμφωνα με τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δύο εταιρειών και εγκρίνεται η διαγραφή από το ΓΕΜΗ της Ideal Technology.