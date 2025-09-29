Βρεττού (CrediaBank): Προχωράμε σε απόσχιση του κλάδου διαχείρισης πληρωμών και συνθετική τιτλοποίηση

Σε τροχιά υπέρβασης των στόχων για εκταμιεύσεις δανείων, η CrediaBank. «Ανάσα» από καταθέσεις. Βλέπει επαναφορά του δείκτη CET1 σε επίπεδα άνω του 11%. Ξεκινάει διαδικασία απόσχισης του κλάδου διαχείρισης πληρωμών και σε δεύτερη συνθετική τιτλοποίηση.

Στα 1,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι εκταμιεύσεις δανείων της CrediaBank για το πρώτο εξάμηνο του έτους (στα 922 εκατ. ευρώ οι εκταμιεύσεις στο δεύτερο τρίμηνο), τοποθετώντας την τράπεζα σε τροχιά επίτευξης ή και υπέρβασης του στόχου των 2,1 δισ. ευρώ για φέτος (στόχος για 1 δισ. καθαρή πιστωτική επέκταση φέτος), όπως επισήμανε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της τράπεζας κα. Ελένη Βρεττού στην ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου .

Στην παραγωγή νέων δανείων η τράπεζα κατέχει μερίδιο, της τάξεως του 11% περίπου, σημαντικά υψηλότερο από το μερίδιο αγοράς στο ευρύτερο δανειακό της χαρτοφυλάκιο, το οποίο είναι κοντά στο 3%. Όπως ανέφερε η CEO της Credia, η θέση ρευστότητας της τράπεζας παρέμεινε αρκετά συμπαγής, με τις καταθέσεις να αυξάνονται κατά 9% σε τριμηνιαία βάση ή κατά 560 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 6,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση του «μείγματος» καθώς οι καταθέσεις όψεως αντιπροσωπεύουν το 49% της καταθετικής βάσης, έναντι μόλις 31% στο πρώτο εξάμηνο του 2024.

Στο ίδιο πνεύμα, το κόστος καταθέσεων εξορθολογίζεται περαιτέρω, έχοντας μειωθεί κατά 40 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση. Η τάση αποκλιμάκωσης αναμένεται να συνεχιστεί, όπως υποστήριξε η Ελ. Βρεττού καθώς υπάρχει χρονική υστέρηση στη διαδικασία ανατιμολόγησης των καταθέσεων. Περίπου το 60% των προθεσμιακών θα ανατιμολογηθεί τους επόμενους τρεις μήνες και περισσότερο από το 80% τους επόμενους έξι μήνες.

Παράλληλα, η λειτουργική συγχώνευση των συστημάτων Attica Bank - Παγκρήτια έχει πλέον ολοκληρωθεί, και η CrediaBank λειτουργεί πλέον ως ενιαία οντότητα, τεχνολογικά και λειτουργικά, γεγονός που ουσιαστικά σηματοδοτεί την πλήρη ολοκλήρωση της συγχώνευσης μεταξύ των δύο πρώτων. «Ήταν ένα απαιτητικό και εξαιρετικά πολύπλοκο έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε ακριβώς ένα χρόνο μετά τη νομική συγχώνευση, χάρη στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση του προσωπικού και των συνεργατών μας», όπως ανέφερε η κα. Βρεττού.

Προχωρά σε δεύτερη συνθετική τιτλοποίηση - Στο 11% ο CET1 στα τέλη 2025

Παράλληλα, ο δείκτης CET1, υποχώρησε στο 10,4% από 11,9% στα τέλη χρήσης 2024, ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκε στο 17,3% έναντι 14,8%, λόγω των δυο ομολογιακών εκδόσεων που προηγήθηκαν (ΑΤ1, Tier II). Η μείωση των εποπτικών δεικτών συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού - RWAs – κατά περίπου 183 εκατ. ευρώ, με σημαντικότερη την επίδραση της ισχυρής καθαρής πιστωτικής επέκτασης της τράπεζας ύψους 542 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υπήρξε αναγνώριση κερδοφορίας πρώτου εξαμήνου, ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ, στα εποπτικά ίδια κεφάλαια του ομίλου.

Η CEO της Credia εκτίμησε πως ο δείκτης CET1 της τράπεζας θα επανέλθει στο 11% μέχρι τα τέλη του έτους, στη βάση και της οργανικής κερδοφορίας. Η ίδια επανέλαβε πως ο στόχος για τον δείκτη CET1 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις που μπορεί να θέσει η ΕΚΤ στη βάση της εξαγοράς της HSBC Malta . Προς ώρας δεν υπάρχει ξεκάθαρό πλαίσιο, καθώς ο διάλογος με τις ρυθμιστικές - εποπτικές αρχές δεν έχει ακόμη ξεκινήσει σχετικά με την εξαγορά της μαλτέζικης τράπεζας.

«Πιστεύουμε ότι θα το διαχειριστούμε με σύνεση, δεδομένων των αναμενόμενων «non - dilutive» κεφαλαιακών ενεργειών που έχουμε ανακοινώσει, όχι μόνο για φέτος αλλά και για το 2026. Παρ' όλα αυτά, επειδή πρόκειται για μια διασυνοριακή συναλλαγή που μας καθιστά επίσης συστημική τράπεζα, δεν μπορούμε σε αυτό το σημείο να δεσμευτούμε σε έναν ελάχιστο επίπεδο CET1 και στις προσδοκίες σε κανονιστικό επίπεδο γύρω από αυτό. Αναμένονται περισσότερα τους επόμενους μήνες», ανέφερε μεταξύ άλλων η κα. Βρεττού.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα τέλη του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί μια ακόμη συνθετική τιτλοποίηση, Perseus ΙΙ, (είχε προηγηθεί συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ - Perseus) προκειμένου να μετριασθεί η επίπτωση στα RWAs από την ισχυρή πιστωτική επέκταση. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου επιβαρύνθηκαν κατά 24,8 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, η Credia πούλησε 13 ακίνητα εισπράττοντας 13,4 εκατ. ευρώ, ενώ ως το τέλος του έτους προβλέπεται η πώληση ακόμη 14 επενδυτικών ακινήτων, αξίας περίπου 14,1 εκατ. ευρώ.

Απόσχιση του κλάδου διαχείρισης πληρωμών

Η τράπεζα θα εκκινήσει - όπως αποφάσισε το ΔΣ - διαδικασίες απόσχισης του κλάδου διαχείρισης πληρωμών, για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας, μέσω της διαμόρφωσης ενός ανθεκτικού και τεχνολογικά προηγμένου επιχειρηματικού μοντέλου. Η υπό εξέταση συναλλαγή αναμένεται να καλύψει το σύνολο των δραστηριοτήτων πληρωμών της τράπεζας και περιλαμβάνει, ειδικότερα:

-- Δίκτυο περίπου 24.000 POS, τα οποία εξυπηρετούν περίπου 20.000 εμπόρους,

-- Χαρτοφυλάκιο περίπου 260.000 καρτών (εκ των οποίων 220.000 πιστωτικές και 40.000 χρεωστικές), που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την έκδοση και αποστολή καρτών, την καθημερινή επεξεργασία συναλλαγών, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχό τους.

-- Δίκτυο 63 ATM, τα οποία βρίσκονται εκτός καταστημάτων (off - site).

Η συναλλαγή σχεδιάζεται να δομηθεί κατά τα βασικά της στοιχεία ως εξής: i) Απόσχιση κλάδου βασικών δραστηριοτήτων διαχείρισης πληρωμών που περιλαμβάνει merchant acquiring, υπηρεσίες έκδοσης καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών αυτών και ΑΤΜ’s εκτός καταστημάτων – σε εταιρεία (υπό τη μορφή Α.Ε.) που θα συσταθεί με την ολοκλήρωση της απόσχισης, ii) αδειοδότηση της νεοσυσταθείσας εταιρείας από την ΤτΕ ως ίδρυμα πληρωμών iii) Μεταβίβαση (μέρους ή του συνόλου) των μετοχών της επωφελούμενης εταιρείας.