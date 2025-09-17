Βρεττού: Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Credia - Με την HSBC Malta θα ξεπεράσουμε τον στόχο κερδών του 2027

Ως μια κίνηση ορόσημο στην ιστορία της τράπεζας χαρακτήρισε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Credia Bank Ελένη Βρεττού, την κίνηση εξαγοράς, της HSBC Malta. Αισιόδοξη ότι θα ξεπεράσει η τράπεζα τον στόχο των 280 εκατ. ευρώ σε προ προβλέψεων κέρδη για το 2027. Εντός Οκτωβρίου αναμένεται να παρουσιαστεί το νέο business plan του ομίλου, πλέον. Όφελος από φθηνές καταθέσεις και badwill. Ανάγκη επενδύσεων και επιτάχυνσης της πιστωτικής επέκτασης.

Ως μια κίνηση ορόσημο στην ιστορία της τράπεζας χαρακτήρισε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Credia Bank Ελένη Βρεττού, την κίνηση εξαγοράς, καταρχήν, του 70,03%, της HSBC Malta καθώς θα ακολουθήσει δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών. Η εξαγορά της μαλτέζικης τράπεζας αποτελεί τη δεύτερη κίνηση της τράπεζας τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς είχε προηγηθεί η εξαγορά και συγχώνευση με την Παγκρήτια. Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα ολοκληρώθηκε η λειτουργική συγχώνευση και ενσωμάτωση των συστημάτων με την Παγκρήτια.

«Η εμπειρία μας σε συνδυασμό με την εξοικείωσή μας με τη δομή, την κουλτούρα, τις υποδομές της HSBC, τις πολιτικές και τις διαδικασίες, μας επέτρεψαν να προσεγγίσουμε αυτήν την εξαγορά με υψηλό βαθμό αυτοπεποίθησης και ενθουσιασμού», ανέφερε η κα. Βρεττού στην ενημέρωση των αναλυτών για το πλαίσιο εξαγοράς και τις προοπτικές που ανοίγονται για την τράπεζα.

«Ξεκινήσαμε με το όραμα να μετατρέψουμε την Attica Bank σε έναν τραπεζικό «πρωταθλητή» υψηλής ανάπτυξης και αποδόσεων στην Ελλάδα, τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα που διαφοροποιείται από τις άλλες τράπεζες. Το πρώτο μας βήμα ήταν η επιτυχής ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Παγκρήτια, η εξυγίανση του ισολογισμού και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Σήμερα, ανακοινώνουμε το επόμενο κεφάλαιο σε αυτό το «ταξίδι», μέσω της πρώτης κίνησης για διεθνή επέκταση της τράπεζας».

Σύμφωνα με την CEO, μέσω αυτή της συναλλαγής, το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνει σχεδόν πλήρως την κεφάλαια που είχε τοποθετήσει στην ΑΜΚ της τράπεζας, ενώ αναμένεται πρόσθετη απόδοση. «Η συναλλαγή θα αναβαθμίσει τον ρόλο μας στο ευρωπαϊκό τραπεζικό οικοσύστημα και θα ανοίξει την πόρτα σε περισσότερες διεθνείς αγορές στο μέλλον». Πρόθεση της διοίκησης, είναι η HSBC Malta να παραμείνει ανεξάρτητη και εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Μάλτας.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς (λειτουργική συγχώνευση) αναμένεται να τραβήξει χρονικά προς τα τέλη της επόμενης χρονιάς, στο ενδιάμεσο της οποίας προγραμματίζεται η διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, με τη διοίκηση να ξετυλίγει παράλληλα ένα πλέγμα συνεργειών. Η κα. Βρεττού ανέφερε ως παράδειγμα συνεργειών σε επίπεδο εσόδων, την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε νέα προϊόντα και διασυνοριακή συνεργασία.

Η μαλτέζικη τράπεζα διαθέτει ευρεία καταθετική βάση, η οποία διαμορφώνεται στα 6,225 δισ. ευρώ (στοιχεία πρώτου εξαμήνου). Το 75% του συνολικού μείγματος καταθέσεων, είναι χαμηλού κόστους λιανικής, οι οποίες θα πρέπει να διατηρηθούν και να αυξηθούν περαιτέρω (υποστηρίζοντας την κερδοφορία) υπό τη «σφραγίδα» της Credia. Με βάση τους υπολογισμούς (σε στατική βάση) οι καταθέσεις της Credia αναμένεται να ξεπεράσουν τα 12,2 δισ. ευρώ με την ένταξη της HSBC Malta, ενώ το ενεργητικό της τράπεζας θα «ψηλώσει» προς τα 15,2 δισ. ευρώ. Τα επαναλαμβανόμενα προ προβλέψεων κέρδη θα αυξηθούν στα 189 εκατ. ευρώ, ενώ σε μελλοντική βάση, η διοίκηση αναμένει ότι η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία θα αυξηθεί κατά 90 έως 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ευρύτερα, το χαρτοφυλάκιο δανείων (μεικτά) της HSBC Malta διαμορφώνεται στα 2,821 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά δάνεια λιανικής και κυρίως στεγαστικά. Τα επιχειρηματικά, με βάση στοιχεία εξαμήνου 2025, διαμορφώνονται στα 753,8 εκατ. ευρώ. «Ενώ το χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας διπλασιάζεται αρχικά, όπως και στην Credia αυτή τη στιγμή, η πλεονάζουσα ρευστότητα της HSBC Malta μας επιτρέπει να δώσουμε περαιτέρω έμφαση στην ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης», ανέφερε η κα. Βρεττού.

Όπως συμπλήρωσε η ίδια, η Credia θα επενδύσει την μαλτέζικη τράπεζα ώστε να μπορέσει να μετατοπίσει το μείγμα περιουσιακών στοιχείων της από καταθέσεις σε περαιτέρω δανεισμό κάτι που μπορεί ενδεχομένως να τριπλασιάσει το χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας.

Ωστόσο, όπως ανέφερε η κα. Βρεττούν «είναι κάπως πρόωρο αυτή τη στιγμή να αναφερθούμε στους πιθανούς στόχους πιστωτικής επέκτασης και τις προοπτικές της μαλτέζικης τράπεζας, προτού υπάρξουν οι απαιτούμενες εποπτικές - ρυθμιστικές εγκρίσεις». Η HSBC αποτελεί μια local τράπεζα με έμφαση στο κομμάτι του asset management και bancassurance. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου αποτελείται στην πραγματικότητα από στεγαστικά δάνεια, λιανικής και σε μικρότερο βαθμό από δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, η διοίκηση της Credia θα δώσει βάρος στην περαιτέρω προώθηση του τοπικου χαρτοφυλακίου μέσω νέων προϊόντων που η HSBC δίσταζε να φέρει στην τοπική αγορά, είτε σε στεγαστικά και καταναλωτικά, αλλά και στην πλευρά των επιχειρηματικών, που κάλυπτε ένα πολύ μικρό ποσοστό του χαρτοφυλακίου.

Παράλληλα, μετά το πέρας της ενοποίησης, δεν αναμένονται μεγάλα write offs και ανάγκη λήψης πρόσθετων προβλέψεων. Άλλωστε, η HSBC Malta ιστορικά αποδεσμεύει προβλέψεις, υιοθετώντας μια πολύ συντηρητική πολιτική.

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η HSBC Malta έχει προσελκύσει πολύ περιορισμένες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια από την HSBC. Ως εκ τούτου, η διοίκηση της Credia εκτιμά ότι υπάρχει σημαντική ευκαιρία επένδυσης σε υποδομές και πλατφόρμες αλλά και διαμόρφωσης μιας προϊόντικής γκάμας, στην προσπάθεια ανάπτυξης εκσυγχρονισμού της τράπεζας.

Η εξαγορά της HSBC Malta αποτελεί επιταχυντή του business plan της Credia και συνοδεύεται επίσης από μερικές υποχρεώσεις, καθώς η τράπεζα θα γίνει συστημική μετά το πέρας της συναλλαγής. Σχετικά με τον στόχο που είχε θέσεη η τράπεζα για κέρδη προ προβλέψεων ύψους 280 εκατ. ευρώ το 2027, η κα. Βρεττού επισήμανε πως η διοίκηση θα επανέλθει σε αυτό εντός Οκτωβρίου (πιθανή αναθεώρηση), με την παρουσίαση του νέου business plan του ομίλου.

Έτσι η κα. Βρεττού ανέφερε πως την προσθήκη της HSBC Malta, τα προ προβλέψεων κέρδη στην πραγματικότητα αυξάνονται κατά 100 εκατ. σε σχέση με τους υπάρχοντες στόχους που έχουν τεθεί. «Πιστεύουμε ότι μπορούμε πραγματικά να ξεπεράσουμε τον στόχο των 280 εκατ. ευρώ για το 2027 κατά το πρόσθετο ποσό που θα εισφέρει η Μάλτα».