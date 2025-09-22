Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Eurobank: Αγορά 2,71 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι 8,77 εκατ. ευρώ

Με μέση τιμή κτήσης 3,2363 ευρώ ανά μετοχή

Στην αγορά 2.712.383 ιδίων μετοχών της που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση τιμή κτήσης 3,2363 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 8.778.178,80 ευρώ κατά το διάστημα 15/09/2025 – 19/09/2025 προχώρησε η Eurobank.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών. η Eurobank Holdings κατέχει συνολικά 44.720.125 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,22% του μετοχικού κεφαλαίου της.

