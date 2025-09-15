Pantelakis: Οι τράπεζες υπερασπίζονται τα υπερκέρδη του 2024 - Νέες τιμές στόχοι

Στο πολύ ισχυρό re - rating που έχει συντελεστεί στις τράπεζες στη βάση της υποχώρησης του ασφάλιστου κινδύνου μετοχών και του πιστωτικού κινδύνου, εστιάζει η Pantelakis Securities, με τις τράπεζες να βρίσκονται σε θέση να υπεραασπιστούν τα (υπερ)κέρδη του 2024. Νέες τιμές στόχοι.

Σύμφωνα με τη Χρηματιστηριακή, υπάρχει περιθώριο περαιτέρω υποχώρησης του χάσματος αποτίμησης μεταξύ ελληνικών - ευρωπαϊκών τραπεζών. Μάλιστα, γίνεται λόγος ακόμη και για premium σε επίπεδο διαπραγμάτευσης των ελληνικών τραπεζών, στην βάση της ισχυρότερης και ταχύτερης ανάπτυξης, ενώ είναι ορατό πλέον το σημείο ανάκαμψης στα καθαρά έσοδα από τόκους και τα κέρδη αυτών.

Όπως αναφέρει ο αναλυτής της Pantelakis, το 2025 αποτελεί ένα έτος - ορόσημο για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές, οι οποίες υπεραπέδωσαν του πανευρωπαϊκού ράλι στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, «κλείνοντας» ένα τμήμα του χάσματος αποτίμησης σε σχέση με τους ομολόγους τους στην ΕΕ - Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ομολογουμένως, αυτό είχε περισσότερο να κάνει με την διεύρυνση των δεικτών αποτίμησης παρά με τις αναβαθμίσεις των κερδών ανά μετοχή (EPS). Με τη σειρά του, αυτό οφείλεται στην διάψευση των πιο απαισιόδοξων σεναρίων ως προς τις μειώσεις των επιτοκίων και στην ικανότητα των ελληνικών τραπεζών να υπερασπιστούν σε μεγάλο βαθμό τα τεράστια κέρδη του 2023 - 2024.

Επιπλέον, η εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών και η ταχεία αύξηση των ανταμοιβών των μετόχων μείωσαν απότομα τα risk premium των εγχώριων τραπεζών, με τον καθιερωμένο τρόπο (πρώτα στα ομόλογα και εν συνεχεία στις μετοχές). Το τελευταίο ορόσημο ήταν η απόκτηση στρατηγικού μεριδίου περίπου 26% στην Alpha από την UniCredit, που αποτελεί την πρώτη - τέτοιου είδους - ψήφο εμπιστοσύνη τα τελευταία 20 χρόνια.

Έτσι, η Χρηματιστηριακή, διατηρώντας τη σύσταση «overweight» αυξάνει τις τιμές στόχους για τις τέσσερις συστημικές. Για την Alpha Bank (ROTE 12,2% το 2026) θέτει τιμή στόχο στα 4,25 ευρώ, για την Πειραιώς (ROTE 14% το 2026) στα 8,40 ευρώ, για την Εθνική (ROTE για 14,3% το 2026) θέτει τιμή στόχο στα 14,60 ευρώ και για την Eurobank (ROTE 14,5% το 2026) στα 3,85 ευρώ.

Βασκοί παράγοντες διαφοροποίησης των ελληνικών τραπεζών είναι το ευνοϊκό μακροοικονομικό σκηνικό και η πολύ ισχυρή πιστωτική επέκταση (περίπου 9% ετησίως το 2024 - 2027 έναντι περίπου 3% - 4% για την ΕΕ). Οι παραπάνω τάσεις αναμένεται να διατηρηθούν, κυρίως λόγω της χαμηλής μόχλευσης του ιδιωτικού τομέα (δάνεια περίπου στο 51% του ΑΕΠ), ενός χρόνιου επενδυτικού ελλείμματος σε ολόκληρη την οικονομία, ενός αναζωογονημένου, πλέον, τμήματος των νοικοκυριών και της οπισθοβαρής χορήγησης δανείων στο πλαίσιο του RRF (μόνο το ένα τέταρτο έχει εκταμιευτεί μέχρι στιγμής).

Επιπλέον, οι ισχυρές προμήθειες (αυξάνονται με σταθερό ρυθμό 10% ετησίως), τα υψηλότερα έσοδα από ομόλογα (μεγαλύτερη βάση - re - pricing χαρτοφυλακίων ομολόγων), η ενεργητική αντιστάθμιση στη μείωση των επιτοκίων (θα αποτελέσει θετικό καταλύτη πλέον στα καθαρά έσοδα από τόκους), η συγκρατημένη αύξηση των λειτουργικών εξόδων και το χαμηλότερο κόστος κινδύνου (CoR) αναμένεται να οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας.

Επιπλέον, καθώς τα καθαρά έσοδα από τόκους του κλάδου αναμένεται να φτάσουν στο χαμηλό τους σημείο στο τρίτο τρίμηνο (η Alpha Bank είχε φτάσει στο κατώτατο σημείο της στο πρώτο τρίμηνο) και η ετήσια δυναμική κερδοφορίας θα περάσει εκ νέου σε θετικό έδαφος τον επόμενο χρόνο, χάρη στη πολύ μειωμένη επίδραση από τα χαμηλότερα επιτόκια και τα bolt - on deals ή την παρουσία σε γειτονικές περιοχές που έχουν παρουσία. Τέλος, όλες οι τράπεζες εστιάζουν στα upside risks (ακόμα και το 2025) για τα payouts έναντι των γραμμών καθοδήγησης, κυρίως μετά την «επιτυχία» των πρόσφατων ισχυρών αποτελεσμάτων στο stress tests.

Σύμφωνα με την Pantelakis, οι τέσσερις συστημικές διαπραγματεύονται με 8,4x κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2026 (15% - 20% discount σε σχέση με τις ομοειδείς) και 1,1x σε TBV, με 14% ROTE και 7% distribution yield. Ο αναλυτής χρησιμοποιεί στο μοντέλο αποτίμησης 12% - 2,5% CoE - growth έναντι 13% - 1% προηγουμένως.

Παράλληλα, εστιάζει στις καλύτερες προοπτικές κερδοφορίας της Alpha (11% ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ανά μετοχή (EPS) 2024-27 έναντι 0% για τις υπόλοιπες), εξέλιξη που μειώνει το χάσμα σε επίπεδo ROTE σε σχέση με τις ομοειδείς, την ελκυστική αποτίμηση της Πειραιώς σε βάση των προσαρμοσμένων αποδόσεων, και τις δυνατότητες της Εθνικής, στη βάση των υψηλών κεφαλαιακών επιπέδων, που της προσφέρουν σημαντικά περιθώρια αξιοποίησης ευκαιριών ανάπτυξης και υψηλότερων ανταμοιβών για τους μετόχους.