Helleniq Energy: Τα «κλειδιά» για μερίδιο 10% της Elpedison – Εντός 2025 το rebranding

Έμφαση στην παροχή υπηρεσιών και την προσφορά καθετοποιημένων λύσεων στη βιομηχανία.

Πριν το τέλος του 2025 πρόκειται να γίνει το rebranding της Elpedison, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή της εταιρείας έπειτα από την απόκτηση του 100% από τη Helleniq Energy, όπως ανέφερε ο CEO της Hellniq Energy, Ανδρέα Σιάμισιη στους δημοσιογράφους. Ο κ. Σιάμισιης σημείωσε πως στόχος είναι να γίνει ένα reset, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τον στόχο για αύξηση του μεριδίου της «νέας Elpedison» στο 10% μέχρι το 2026, όπως είχε πρωτοαναφέρει σε ενημερωτική συνάντηση μετά το κλείσιμο του deal με την Edison για εξαγορά του 50% της ιταλικής εταιρείας.

«Θέλω να πιστεύω ότι η εταιρεία έχει και την ποιότητα, και το προσωπικό, και τη δυναμική, για να μεγαλώσει. Δεν λειτουργεί ούτε συγκυριακά, ούτε ευκαιριακά, ούτε με πυροτεχνήματα. Είμαι πολύ θετικός και αισιόδοξος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την επίτευξη μεριδίου 10%, ο κ. Σιάμισιης απέδωσε μεγάλη σημασία στις ενδο-ομιλικές συνέργειες με τις υπόλοιπες θυγατρικές της Helleniq Energy. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συνεργασία με τον «πράσινο» βραχίονα του Ομίλου, Helleniq Renewables, όπως και με τις θυγατρικές με τις οποίες έχει αυτός παρουσία στη λιανική καυσίμων.

Προτεραιότητα η οργανική ανάπτυξη

Σε αυτό το πλαίσιο, κληθεί να σχολιάσει πώς προτίθεται να «τοποθετηθεί» η Helleniq Energy στην τάση για συγκέντρωση στις αγοράς ρεύματος και φυσικού αερίου, επισήμανε πως η Νο1 προτεραιότητα για την Elpedison, στην παρούσα συγκυρία, είναι η οργανική της ανάπτυξη.

Πρόσθεσε πως σε αυτή τη φάση αυτή είναι η στρατηγική για την Elpedison, συμπληρώνοντας πως σε δεύτερο χρόνο θα εξεταστούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο σε μερικά χρόνια να μπει στο τραπέζι και η προοπτική κάποιας σύμπραξης.

Όσον αφορά τη φιλοσοφία των προϊόντων ρεύματος που θα προωθήσει η Elpedison, επισήμανε πως τουλάχιστον στην περίπτωση των οικιακών καταναλωτών, το ζητούμενο είναι η προβλεψιμότητα μέσω των σταθερών χρεώσεων. «Τα μπλε τιμολόγια έχουν μέλλον», τόνισε.

Από την άλλη πλευρά, σε μία βιομηχανία που μπορεί να αντιληφθεί πώς μεταβάλλονται οι τιμές ενέργειας, μπορεί να της προταθεί ένα κυμαινόμενο τιμολόγιο, ώστε να αποφύγει την επιβάρυνση που έχει ένα σταθερό τιμολόγιο, λόγω του risk premium. Όσον αφορά τις βιομηχανίες (και ειδικά στη μέση τάση), υπογράμμισε επίσης ότι θα σχεδιαστούν καθετοποιημένες λύσεις.

Ψηλά στην ατζέντα οι υπηρεσίες

Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, κομβικό ρόλο στη «νέα εποχή» της Elpedison θα έχει η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών. «Με τις υπηρεσίες θα μπορείς να πείσεις τον καταναλωτή ότι δεν χρειάζεται κάθε τρεις μήνες να ψάχνει να βρει ποιος είναι ο καλύτερος προμηθευτής και ποιος είναι ο χειρότερος. Οι υπηρεσίες είναι για μένα το Νο1, είναι το χτίσιμο εμπιστοσύνης με τους πελάτες», τόνισε.

Υπογράμμισε πως το βάρος θα πέσει σε δύο κατηγορίες υπηρεσιών, με τον πρώτο πυλώνα να αφορά το τεχνικό design, για την παροχή εξατομικευμένων λύσεων, με στόχους όπως η εξοικονόμηση. Ο πυλώνας αυτός απευθύνεται κατά κύριο λόγο στις επιχειρήσεις, στις οποίες θα μπορούν να γίνονται μελέτες οι οποίες θα υποδεικνύουν προτάσεις για τη μείωση του κόστους.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τη διαχείριση των πληροφοριών αναφορικά με την κατανάλωση, χάρις στις οποίες μπορεί κανείς σχετικά εύκολα να ελέγχει καλύτερα τα οικονομικά του. Ο πυλώνας αυτός «περνά» σε σημαντικό βαθμό από τους «έξυπνους» μετρητές, το roll-out των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Σε ένα 6μηνο αποφάσεις για FSRU και μονάδα

Όσον αφορά τα σχέδια για την εγκατάσταση ενός νέου FSRU στον Θερμαϊκό Κόλπο και την κατασκευή μίας νέας μονάδας φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη, επισήμανε ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν στο επόμενο εξάμηνο. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία συνεχίζει να ωριμάζει τα δύο πρότζεκτ, μέχρι να κρίνει ποια θα είναι η τύχη τους.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα χειρότερα για τον κλάδο της ενέργειας έχουν περάσει. «Υπήρχε ένα κόστος μετάβασης που δεν είχε υπολογιστεί σωστά σε επίπεδο Ευρώπης και κλήθηκαν να το πληρώσουν οι καταναλωτές», σημείωσε.

