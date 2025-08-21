Επιχειρήσεις | Διεθνή

Αναβάθμιση outlook από Walmart κόντρα στους δασμούς Τραμπ - Πώς ήταν το β' τρίμηνο

Walmart
Σε αναβάθμιση του outlook για τα κέρδη και τις πωλήσεις ολόκληρου του έτους προχώρησε η Walmart, μετά το ισχυρό β' τρίμηνο παρά τα αυξημένα κόστη από τους υψηλούς δασμούς Τραμπ.

Ο γίγαντας του λιανεμπορίου ξεπέρασε τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις της Wall Street, ωστόσο, ένιωσε πίεση στα κέρδη από ορισμένα εφάπαξ έξοδα, όπως το κόστος αναδιάρθρωσης, οι ακριβότερες ασφαλίσεις και οι εξωδικαστικοί διακανονισμοί.

Πλέον αναμένει ότι οι καθαρές πωλήσεις θα αυξηθούν μεταξύ 3,75% και 4,75% για το οικονομικό έτος, από 3% έως 4% προηγουμένως ενώ αναθεώρησε ανοδικά και τις προσαρμοσμένες προβλέψεις της για τα κέρδη ανά μετοχή στα 2,52 έως 2,62 δολάρια, από το προηγούμενο εύρος των 2,50 έως 2,60 δολαρίων ανά μετοχή.

Ειδικότερα, στο β' τρίμηνο η Walmart ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 68 σεντς ανά μετοχή ενώ τα έσοδά της ανήλθαν σε 177,4 δισ. δολάρια, έναντι πρόβλεψης για 176,16 δισ. δολάρια και πάνω από τα 169,34 δισ. δολάρια για την ίδια χρονική περίοδο του περασμένου έτους.

Παράλληλα, τα καθαρά της κέρδη αυξήθηκαν σε 7,03 δισ. δολάρια, αρκετά υψηλότερα από τα 4,5 δισ. δολάρια το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

