Tesla: Video δείχνουν το Robotaxi να κινείται σε λάθος λωρίδα και με υπερβολική ταχύτητα

Η μετοχή της εταιρείας ωστόσο εκτοξεύθηκε πάνω από 8% την Δευτέρα στην Wall Street, ενώ στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αν και μετά την είδηση των περιστατικών υποχωρούσε πάνω από 1%, αλλά πλέον ενισχύεται πάνω από 2,3%.

Το πολυαναμενόμενο ρομποτικό ταξί της Tesla βγήκε επιτέλους στους δρόμους του Ώστιν του Τέξας την Κυριακή, κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας της εταιρείας που προσφέρει επί πληρωμή διαδρομές, ωστόσο φαίνεται πως η δύσκολη χρονιά που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα η εταιρεία συνεχίζεται, αφού το νέο επίτευγμά της γνώρισε κάποιες σημαντικές δυσκολίες προκαλώντας ανησυχία για το πόσο μπορεί να στεφθεί με επιτυχία το project.

Συγκεκριμένα, το Robotaxi της Tesla φάνηκε να παραβιάζει τους τοπικούς νόμους οδικής κυκλοφορίας, υπερβαίνοντας το όριο ταχύτητας και στρίβοντας σε λάθος λωρίδα - την ώρα που ο Έλον Μασκ χαρακτήριζε επιτυχημένη την κυκλοφορία των αυτόνομων οχημάτων του, η οποία είχε καθυστερήσει εδώ και καιρό. Η μετοχή της εταιρείας ωστόσο εκτοξεύθηκε πάνω από 8% την Δευτέρα στην Wall Street, ενώ στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αν και μετά την είδηση των περιστατικών υποχωρούσε πάνω από 1%, αλλά πλέον ενισχύεται πάνω από 2,3%.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο επενδυτής Rob Maurer, ένα Robotaxi φάνηκε να δυσκολεύεται να κινηθεί σε μια λωρίδα μόνο για αριστερή στροφή, ενώ διέσχισε για λίγο μια διπλή κίτρινη γραμμή πριν επιστρέψει στη σωστή λωρίδα. Ένας οδηγός κορνάρισε στο Robotaxi κατά τη διάρκεια του προβλήματος.

Tesla "robotaxi" launch day in Austin. This is the only video you need to see, in case it gets deleted.



Watch the Tesla try to turn where it's not supposed to at around 18 seconds into the video. $TSLA pic.twitter.com/8307Es7zWJ

— Motorhead (@BradMunchen) June 23, 2025