Marks & Spencer: Εκτός η οικογένεια Μαρινόπουλου μετά από 35 χρόνια

Τι αναφέρεται σε επίσημο έγγραφο που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ.

Εκτός της αλυσίδας Marks & Spencer βρίσκεται πλέον η οικογένεια Μαρινόπουλου μετά από 35 διαδοχικά χρόνια.

Πλέον, η εταιρεία Marks and Spencer B.V, με έδρα το Άμστερνταμ της Ολλανδίας είναι η μοναδική μέτοχος της Marks & Spencer Μαρινόπουλος Ελλάδος ΑΒΕΤΕ, σε μια μετοχική αλλαγή που έγινε γνωστή σε σημερινή ανάρτηση στο ΓΕΜΗ.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η οικογένεια Μαρινόπουλου διατηρούσε το 20% της εταιρείας μέσω της Marinopoulos Holding Sarl και πλέον δεν είναι στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας.

Η σημερινή ανάρτηση στο ΓΕΜΗ

«Την 17/04/2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 5356482, το από 31/03/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εταιρείας με την επωνυμία "MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", το διακριτικό τίτλο "MARKS AND SPENCER MARINOPOULOS GREECE SA" και αριθμό ΓΕΜΗ 004561401000, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 33-35, TK 10563, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη δημοσίευση των στοιχείων του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου είναι τα ακόλουθα: (1) επωνυμία: "Marks and Spencer B.V.", (2) έδρα: οδός Basisweg 10, 1043, AP Άμστερνταμ, (3) αριθμός καταχώρισης στο Ολλανδικό Εμπορικό Μητρώο 34287696.

Μέχρι πρότινος και όπως σημειωνόταν και στις οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του 2023 (01/04/2023 έως 31/03/2024), μέτοχοι της εταιρείας Marks & Spencer Μαρινόπουλος Ελλάδος ήταν οι Marks & Spencer BV με μετοχικό κεφάλαιο 80% και Marinopoulos Holding Sarl με μετοχικό κεφάλαιο 20%, με το καθεστώς αυτό να έχει τεθεί σε ισχύ την 1η Απριλίου 2012».