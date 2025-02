FT: Κινήσεις για επένδυση της Tesla στη Nissan - Ο Μασκ απορρίπτει την ιδέα

Ο Έλον Μασκ απέρριψε την ιδέα ότι η Tesla θα μπορούσε να βάλει χρήματα στην Nissan, μετά την είδηση που μετέδωσαν οι Financial Times πως ομάδα υψηλόβαθμων στελεχών της Ιαπωνίας έχει καταρτίσει σχέδιο για την επένδυση της Tesla στην προβληματική αυτοκινητοβιομηχανία.

Είναι χαρακτηριστικό πως η μετοχή της Nissan εκτινάχθηκε 9,5% μετά την είδηση κλείνοντας στα 458,80 γιέν, το υψηλότερο από τις αρχές Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια των βραχύβιων συνομιλιών συγχώνευσης με το μεγαλύτερο ανταγωνιστή της στην Ιαπωνία, την Honda.

Ωστόσο, ο Μασκ φαίνεται να απορρίπτει την ιδέα, αφού σε ανάρτησή του στο Χ, τόνισε με έμφαση: «Το εργοστάσιο της Tesla ΕΙΝΑΙ το προϊόν. Η γραμμή παραγωγής Cybercab δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στην αυτοκινητοβιομηχανία».

The Tesla factory IS the product.

The Cybercab production line is like nothing else in the automotive industry.

— Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2025