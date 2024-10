Τα νέα δεδομένα στην αγορά διαδικτυακών τυχερών παιγνίων μετά την ανάκληση της άδειας της Betshop

Με 14 παρόχους να προσφέρουν διαδικτυακά παίγνια έχει μείνει αυτή τη στιγμή η ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων.

Με 14 παρόχους να προσφέρουν διαδικτυακά παίγνια έχει μείνει αυτή τη στιγμή η ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων, η οποία κινείται με διψήφιους αριθμούς ανάπτυξης.

Αν και άδεια κατέχουν 19 εταιρείες, μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Betshop απομένουν σε ισχύ οι 18. Ωστόσο τέσσερις εταιρείες που έχουν ήδη άδειες δεν έχουν δεν έχουν κάνει go-live, δηλαδή έχουν πάρει την σχετική άδεια και δεν έχουν λειτουργήσει ακόμη.

Ειδικότερα αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται δεκατέσσερις εταιρείες και συγκεκριμένα οι:

1. ΟΠΑΠ με την Pamestoixima.gr

2. Lucky Stream Limited Bet365

3. Stoiximan Limited Stoiximan

4. Sporting Odds Limited Sportingbet

5. Vistabet Limited με την Vistabet

6. Bwin.gr Limited με την Bwin

7. Interwetten Gaming Ltd Interwetten

8. WM Interactive Limited Winmasters

9. Betmed LTD με την Betsson

10. Plumo Limited με την Fonbet

11. N1 Greece Limited με την N1 Casino (η οποία έχει μόνο άδεια online casino)

12. Gamart Ltd με την Novibet

13. Netbet Enterprises Ltd Netbet

14. Diamond Link Pokerstars

Μέχρι πριν από την δέσμευση των λογαριασμών της και κατόπιν της ανάκλησης της αδείας της από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων οι εταιρείες που πρόσφεραν διαδικτυακά παίγνια στην χώρα μας ήταν 15 με την λίστα να συμπληρώνει η B2B Gaming Services - Betshop.

Ειδικότερα, εντός του 2023 εγκρίθηκαν από την εποπτεύουσα αρχή 3 αιτήματα για τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο. Πρόκειται για την βουλγαρική στην Brobet Limited με την Efbet, η λευκορώσικη Elladix LTD με την Soft2Bet καθώς και η ελληνικών συμφερόντων Exoplay Limited ενώ φέτος εγκρίθηκε το αίτημα για την αδειοδότηση της Infinity. Και οι τέσσερις ακόμα δεν προσφέρουν υπηρεσίες.

Υπήρχαν παράλληλα και εταιρείες που ενώ προχώρησαν σε αιτήσεις προς την ΕΕΕΠ δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η διαδικασία καθώς δεν προσκόμισαν τα απαραίτητα έγγραφα.

Την ελληνική αγορά διαδικτυακών παιγνίων «βολιδοσκοπούν» και άλλες εταιρείες, οι οποίες βλέπουν την ανάπτυξη που υπάρχει στα διαδικτυακά παίγνια παγκοσμίως και θέλουν να διεκδικήσουν κομμάτι της πίτας.

Ήδη εκκρεμεί άλλη μία αίτηση που ελέγχεται από την ΕΕΕΠ και η οποία έχει κατατεθεί από την κοινοπραξία Regency -SkillOnNet για άδεια τύπου Β, Online Casino.

Παράλληλα, ο Ομιλος Κόμερ, που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στο Καζίνο Λουτρακίου, σχεδιάζει είσοδο και στα διαδικτυακά παίγνια με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για αίτηση κατά πάσα πιθανότητα και για τους δύο τύπους αδειών.

Πάντως αν και οι προβλέψεις του προέδρου της ΕΕΕΠ για το 2024 έκαναν λόγο για τουλάχιστον 20 άδειες φαίνεται ότι οι εξελίξεις ανατρέπουν αυτόν τον σχεδιασμό και αναμένεται να είμαστε στις 19 άδειες με πρόβλεψη για 20 μέσα στο 2025.

Βέβαια για το 2025 αναμένονται και αλλαγές στην αγορά διαδικτυακών παιγνίων με στόχο την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου αλλά και προς την κατεύθυνση των στόχων της ΕΕΕΠ, ανάμεσα στους οποίους είναι και η προσέλκυση των εδρών των παρόχων που μέχρι σήμερα βρίσκονται σε φορολογικούς παράδεισους.

Ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς

Η αγορά των διαδικτυακών εταιρειών αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Παιγνίων ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης στην τελευταία πενταετία είναι 20%. «Λειτουργεί σε ρυθμισμένο πλαίσιο και λειτουργεί υποδειγματικά όσον αφορά τη σχέση της με την εποπτεύουσα αρχή. Υπάρχει θεσμική εκπροσώπηση, τακτικότατες επαφές ,συνεργασία για την αντιμετώπιση προβλημάτων, σε ένα περιβάλλον διαφάνειας αλληλοκατανόησης» αναφέρεται από την ΕΕΕΠ.

Στις διαδικτυακές εταιρείες τα TGR (πονταρίσματα) το πρώτο πεντάμηνο διαμορφώθηκαν σε 12,655 δις. ευρώ, από 10,850 δις. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 16,64%. Εντύπωση προκαλούν τα αναμορφωμένα TGR που αποτελούν σχεδόν το ένα τέταρτο των συνολικών πονταρισμάτων καθώς διαμορφώθηκαν σε 2,87 δις. ευρώ από 2,51 δις. ευρώ, αυξημένα 14,3%.

Τα έσοδα των παρόχων πριν τις εισφορές ήταν αυξημένα κατά 12,14% και διαμορφώθηκαν σε 392,13 εκατ. ευρώ από 349,67 εκατ. ευρώ.

Οι φόροι που εισέπραξε το Δημόσιο ήταν αυξημένοι κατά 12,14% και έφτασαν 137,24 εκατ. ευρώ από 122,38 εκατ. ευρώ. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και οι φόροι των παικτών που κερδίζουν που εκτοξεύθηκαν σε 105,67 εκατ. ευρώ από 86,47 εκατ. ευρώ, αύξηση 22,2%!