Σούπερ μάρκετ: Ποιες ευκαιρίες «βλέπουν» στο franchise

Για ποιους λόγους ολοένα και περισσότεροι «παίκτες» της εγχώριας αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου στρέφονται στη μέθοδο του franchise για την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων τους. Οι επενδύσεις και η επόμενη μέρα.

Ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική αποκτά το μοντέλο franchise στον εγχώριο κλάδο των σούπερ μάρκετ, καθώς το οικοσύστημα της οργανωμένης λιανικής τροφίμων κινείται σε τροχιά πλήρους μετασχηματισμού με το βλέμμα στη νέα εποχή. Μια εποχή που απαιτεί ευέλικτα μοντέλα λειτουργίας στη σκιά του εντεινόμενου ανταγωνισμού, καθώς και άμεση προσαρμοστικότητα και ισχυρές αντοχές απέναντι σε όσα επιφυλάσσει το όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

Βιώνοντας έντονα τους κραδασμούς των αλλεπάλληλων κρίσεων των τελευταίων ετών, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ καλούνται να επενδύσουν … έξυπνα και χωρίς να δαπανήσουν υπέρογκα κόστη, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες του καταναλωτικού κοινού σε κάθε γειτονιά της χώρας, αλλά και να αυξάνουν τα μερίδια αγοράς τους.

Σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες τα της αγοράς των σούπερ μάρκετ, η ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων μέσω της μεθόδου της δικαιόχρησης (franchise) σηματοδοτεί μικρότερα κόστη για τους «παίκτες» του οργανωμένου λιανεμπορίου, καθώς οι franchisees ως νέοι επενδυτές αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος της επένδυσης, αλλά και μικρότερο κίνδυνο για την πορεία της επένδυσης, δεδομένου ότι οι νέοι συνεργάτες αποφασίζουν να «τρέξουν» τη λειτουργία σχεδόν αυτόνομων καταστημάτων, αναλαμβάνοντας να σηκώσουν οι ίδιοι το βάρος της λήψης των αποφάσεών τους. Μέσω της μεθόδου του franchise, τα σούπερ μάρκετ δύνανται δε να αποκτήσουν παρουσία σε κάθε γωνιά της χώρας και χωρίς μάλιστα να απαιτηθεί για τον σκοπό αυτό η ανάληψη ρίσκου που συνοδεύει π.χ. μια μεγάλη εξαγορά.

Όπως έχει γράψει το insider.gr, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιοργάνωσης, η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές σε ό,τι αφορά την ταυτότητα του δικτύου της, δρομολογώντας τη μετατροπή αρκετών εταιρικών καταστημάτων σε franchise. Η μετατροπή αφορά κατά κύριο λόγο μικρής έκτασης καταστήματα, ενώ, σύμφωνα με την αλυσίδα, «η μέθοδος του franchise φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα καθώς παρουσιάζει μεγάλη ευελιξία». Ήδη, το μοντέλο franchise της αλυσίδας αριθμεί περισσότερα από 250 αστικά καταστήματα πώλησης τροφίμων σε όλη την Ελλάδα και αναπτύσσεται συνεχώς.

Ανάλογα με τον τόπο του, ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να επιλέξει να δημιουργήσει τον τύπο καταστήματος που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της περιοχής. Στην πόλη μπορεί να δημιουργήσει ένα κατάστημα πώλησης τροφίμων μικρού μεγέθους AB Shop & Go, ενώ διαθέτοντας ένα μεγαλύτερο κεφάλαιο, μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία ενός μεσαίου προς μεγάλου καταστήματος AB Food Market στην περιφέρεια, που λειτουργεί κομβικά σε θέση-κλειδί, στον κεντρικό ιστό της περιοχής ή πάνω σε κάποιο βασικό οδικό άξονα, αποτελώντας «πέρασμα» και καλύπτοντας όλες τις βασικές αγορές των κατοίκων.

Μέσω της εν λόγω διαδικασίας άλλωστε η ΑΒ Βασιλόπουλος αποσκοπεί τόσο στην εξισορρόπηση του λειτουργικού της κόστους, όσο και στην τόνωση των οικονομικών της μεγεθών.

Ακόμη πιο στέρεες βάσεις αποκτά, την ίδια ώρα και η επένδυση της ΜETRO ΑΕΒΕ στο franchise. Πλέον, ο όμιλος που λειτουργεί τα My Market στη λιανική και τα METRO Cash & Carry στη χονδρική αποφάσισε να υιοθετήσει μια πιο στοχευμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη των My Μarket Local. Πρόκειται για ένα μοντέλο καταστημάτων μικρής έκτασης – γνωστών και ως σούπερ μάρκετ γειτονιάς – τα οποία ο όμιλος αναπτύσσει την τελευταία τριετία μέσω της μεθόδου της δικαιόχρησης (franchise) και τα οποία εξυπηρετούν τις αρχές της εγγύτητας και της τοπικότητας σε ό,τι αφορά τις καθημερινές αγορές.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη το δίκτυο των My Μarket Local να περάσει στην επόμενη… πίστα, η ΜETRO ΑΕΒΕ προχώρησε μάλιστα στη σύσταση νέας εταιρείας. Στις 22 Αυγούστου γνωστοποιήθηκε στο ΓΕΜΗ η ίδρυση της My Market Local Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, μέσω της υπηρεσίας μίας στάσης, με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 25.000 ευρώ. Ως κύρια δραστηριότητα της εταιρείας ορίζεται το λιανικό εμπόριο σούπερ μάρκετ με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων, ενώ στις δευτερεύουσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται το λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής, λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου, λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα, λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα, μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, καθώς και οι υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών κ.α.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστότοπο των My Market, η αλυσίδα αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης επένδυσης. Ειδικότερα, ο επενδυτής που επιθυμεί να αναπτύξει ένα My Market Local θα υπογράψει σύμβαση δεκαετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης για επιπλέον 10 χρόνια. Ο απαιτούμενος χώρος πώλησης θα πρέπει να είναι από 120 έως 200 τμ, ενώ ο χώρος που θα απαιτηθεί για την αποθήκη θα πρέπει να είναι από 50 έως 80 τμ. Η συνολική αρχική εκταμίευση από τον συνεργάτη εκτιμάται εντός του εύρους των 85.000-105.000 ευρώ και σε αυτή περιλαμβάνεται μια αρχική επένδυση 25.000 ευρώ περίπου και ένα αρχικό εμπόρευμα 60.000-80.000 ευρώ. Η διαμόρφωση του καταστήματος υπολογίζεται σε 90.000-120.000 ευρώ, την οποία την αναλαμβάνει η εταιρεία, όπως επίσης και τον εξοπλισμό 140.000-200.000 ευρώ. Το μηνιαίο δε μίσθωμα του συνεργάτη για τη χρήση του καταστήματος τοποθετείται εντός του εύρους των 2.500-3.200 ευρώ.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το πρώτο My Μarket Local λειτούργησε πιλοτικά το 2021 στην Κυψέλη, ενώ ακολούθησε η ουσιαστική ανάπτυξη του εγχειρήματος το 2022. Πρόσφατα άνοιξαν νέα My market Local στη Θεσσαλονίκη, ενώ από τις αρχές του 2024 έχουν ανοίξει 10 καταστήματα, ανεβάζοντας στα 24 τον συνολικό αριθμό των My market Local που βρίσκονται σε λειτουργία. Η εταιρεία λαμβάνει 100 αιτήσεις ανά μήνα από ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ εκτιμάται ότι συνολικά θα ανοίξουν 25 νέα καταστήματα το 2024. Στόχος του ομίλου είναι μέχρι τα τέλη του 2025 να λειτουργήσουν περί τα 75-80 My Μarket Local σε όλη την επικράτεια.

Τα οφέλη της μεθόδου της δικαιόχρησης διερευνά και η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Δ. Μασούτης, χωρίς ωστόσο να έχει προβεί σε κάποια συγκεκριμένη κίνηση ακόμη. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε τον περασμένο Απρίλιο στους δημοσιογράφους ο Γενικός Διευθυντής της Μασούτης, Θεόδωρος Γεροστεργιούδης η αλυσίδα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναπτύξει το μοντέλο λειτουργίας καταστημάτων μέσω του συστήματος δικαιόχρησης (franchising), πιθανότατα από το 2025 και προκειμένου να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.

«Στόχος μας είναι με τη λειτουργία του δικτύου franchise να αποκτήσουμε παρουσία σε μέρη που δεν έχουμε, καθώς και σε περιοχές που δεν έχει νόημα να διατηρείς εταιρικό κατάστημα», εξηγούσε τότε ο κ. Γεροστεργιούδης, κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής αποστολής στην Κέρκυρα.

Μεταξύ των ισχυρών «παικτών» που κάνουν… παιχνίδι στο franchise συγκαταλέγεται και η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, διεκδικώντας ακόμη μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Και μπορεί η αλυσίδα τα τελευταία χρόνια να πρωτοστατεί στο κύμα συγκέντρωσης που χαρακτηρίζει τον εγχώριο κλάδο των σούπερ μάρκετ, πραγματοποιώντας μεγάλες εξαγορές, αναπτύσσει όμως και πάρα πολλά καταστήματα με τη μέθοδο του franchise. Είναι ενδεικτικό ότι όπως αναφέρεται στη χρήση του 2022, από τα 830 και πλέον καταστήματα που διαθέτει η Κρητικός, μόλις τα 300 περίπου είναι εταιρικά, ενώ περισσότερα από 510 λειτουργούν με τη μέθοδο της δικαιόχρησης.

Όπως επισημαίνεται στον ιστότοπο της αλυσίδας, η Κρητικός «έχοντας ως στρατηγικό στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και την προσαρμογή στα νέα ανταγωνιστικά δεδομένα, ανέπτυξε και εξελίσσει διαρκώς ένα οργανωμένο δίκτυο franchise, στηρίζοντας τη νέα επιχειρηματικότητα. Το franchise ΚΡΗΤΙΚΟΣ αποτελεί την ιδανική επιλογή για νέους και υπάρχοντες επιχειρηματίες που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα κλάδο ανθεκτικό με προοπτικές και δυναμική».

Η αλυσίδα αναπτύσσει δύο τύπους καταστημάτων με τη μέθοδο της δικαιόχρησης και συγκεκριμένα: καταστήματα 200-250 τ.μ. με μικρό αποθηκευτικό χώρο σε αστικές περιοχές και περιφέρεια που εστιάζουν στη γρήγορη εξυπηρέτηση, την ποικιλία προϊόντων και τις χαμηλές τιμές πώλησης, αλλά και μικρά και οργανωμένα καταστήματα 80-100 τμ με μικρό αποθηκευτικό χώρο και με φιλικό-οικείο χαρακτήρα που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, προσφέρουν ταχύτητα και ευκολία αγορών και χαρακτηρίζονται για την απλότητα στη λειτουργία τους και την εύκολη διαχείριση.

Απρόσκοπτα συνεχίζει, την ίδια ώρα, το πλάνο ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων Carrefour στην Ελλάδα η Retail & More, θυγατρική εταιρεία του ομίλου AVE, συμφερόντων του Νίκου Βαρδινογιάννη, η οποία ιδρύθηκε το 2021 με στόχο να «τρέξει» την επάνοδο του σήματος του γαλλικού κολοσσού στη χώρα μας δέκα χρόνια μετά την ηχηρή αποχώρησή του από την ελληνική αγορά.

Όπως αναφέρεται στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της AVE, εντός του 2024 δρομολογείται η ανάπτυξη δικτύου νέων καταστημάτων, εταιρικών και franchise, με στόχο να προστεθούν επιπλέον 30, ώστε το δίκτυο να υπερβαίνει τα 70 καταστήματα στο τέλος του έτους.

Να σημειωθεί, επίσης εδώ, ότι η Retail & More υπέγραψε side letter με το group Carrefour για αποκλειστικότητα σε Σερβία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Κόσσοβο, έχοντας τη φιλοδοξία να υλοποιήσει ένα πενταετές πλάνο ανάπτυξης στις εν λόγω χώρες παράλληλα με τα σχέδια για Ελλάδα και Βουλγαρία. Παράλληλα, η διοίκηση του ομίλου, διαβλέποντας τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα πωλήσεων λιανικής, μέσω προσχεδιασμένου καναλιού προώθησης των σχετικών προϊόντων, αποφάσισε να υλοποιήσει ένα ευρύτερο Master Franchise Agreement με την Carrefour, καθώς επίσης και να επενδύσει σε υποδομές όπως συστήματα μηχανοργάνωσης, υπηρεσίες logistics και ανθρώπινο δυναμικό.

Οργανωμένο δίκτυο franchise διαθέτει εδώ και χρόνια η ΟΚ Anytime Market AΕ που δραστηριοποιείται στον χώρο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα από το 2004 και αναπτύσσει τα γνωστά καταστήματα ΟΚ! Anytime Markets.

Τα καταστήματα ΟK! αποτελούν μιας μορφής mini super market, ενώ το μείγμα των προϊόντων που διαθέτουν, αποτελείται από γαλακτοκομικά, τρόφιμα ξηρού φορτίου, ψυγείου-κατάψυξης, οπωρολαχανικά και είδη πρώτης ανάγκης καθώς και καπνικά προϊόντα, όλα στη λογική του συσκευασμένου αγαθού κατανάλωσης. Το προϊοντικό μείγμα είναι έτσι δομημένο και περιλαμβάνει ακόμα και προϊόντα πιο premium ώστε η αλυσίδα να είναι σε θέση να καλύπτει τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού καταναλωτή. Ακόμη, υπάρχει και η βασική γκάμα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα καταστήματα ΟK! λειτουργούν καθημερινά από τις 8:00 έως τις 23:00. Ήδη, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024 άνοιξαν δέκα νέα καταστήματα ΟΚ! ενώ η επέκταση του δικτύου θα συνεχιστεί, καθώς για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους η εταιρεία έχει προγραμματίσει εννέα νέα σημεία πώλησης και επιπλέον πέντε ανακαινίσεις παλαιοτέρων καταστημάτων.