Αεροδρόμια: Η υβριδική παραχώρηση και το timing για τα 22 περιφερειακά – Το «ρεκόρ» της Καλαμάτας και ο στόχος

Σε αύξηση επιβατικής κίνησης άνω του 40%, έως το 2030, σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα των 2,2 εκατομμυρίων επιβατών ανά έτος, στοχεύει το Υπερταμείο. Ποια είναι τα ορόσημα των διαγωνισμών για τα 22+1 αεροδρόμια. Ο σύμβουλος, το μοντέλο αξιοποίησης.

Σε αύξηση επιβατικής κίνησης άνω του 40%, έως το 2030, σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα των 2,2 εκατομμυρίων επιβατών ανά έτος, και προφανώς της αεροπορικής κίνησης (38 χιλ. επιβιβάσεις), σημαντικά οικονομικά οφέλη για το δημόσιο, ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών και οικονομιών, με σεβασμό πάντα προς το τοπικό στοιχείο και περιβάλλον, προσδοκούν κυβέρνηση και Υπερταμείο από την πλάνο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των 22+1 αεροπορικών υποδομών, ήτοι των 23 περιφερειακών αερολιμένων της χώρας, μαζί με αυτό της Καλαμάτας («Καπετάν Βας. Κωνσταντακόπουλος»), αρκετά εκ των οποίων έχουν απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις.

Για το fund ο «διπλός» διαγωνισμός αναβάθμισης των 22+1 υποδομών αποτελεί ένα αναπτυξιακό project με όρους βιωσιμότητας, στοχεύοντας στην προσέλκυση, και στη συνέχεια ανάθεση των projects, έμπειρων λειτουργών αεροδρομίων.

Τα ορόσημα για τα 1+22 αεροδρόμια

Αυτό που φαίνεται να προκύπτει ως βασικός σχεδιασμός, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, είναι ότι στον διαγωνισμό που «τρέχει» για την μακροχρόνια παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, στις αρχές του 2024, και εντός του πρώτου 6μήνου, θα γίνει η υποβολή τελικών προσφορών (ίσως στο Q1) και η επιλογή προσωρινού αναδόχου. Η διαδικασία αυτή εκτιμάται έως την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2024. Στο β’ «μισό» του 2024 εκτιμάται ότι, υπό καλές προϋποθέσεις και συνθήκες, θα λάβει χώρα η κύρωση με νόμο της σύμβασης παραχώρησης ώστε να γίνει η έναρξη κατασκευής των έργων. Μάλλον, η «πυρήνας» των εξελίξεων προβλέπεται για τα τέλη του επόμενου έτους καθώς αυτές οι διαδικασίες απαιτούν και εύλογο χρόνο ωρίμανσης. Αλλωστε, ο διαγωνισμός είναι σαφώς πιο προχωρημένος.

Οσον αφορά στις διαδικασίες για τα υπόλοιπα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, ήδη έχει πραγματοποιηθεί η υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα σε Υπερταμείο και συμβούλους. Εξ αυτών, η Eurobank είναι ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η Doxiadis Associates Consultants on Development and Ekistics SA ο τεχνικός και η Your Legal & Partners μαζί με Δρακόπουλος – Βασαλάκης (Δικηγορικό γραφείο) οι νομικοί σύμβουλοι, ήτοι μια ισχυρή κοινοπραξία συμβούλων. Οι Σύμβουλοι θα αποτυπώσουν και αξιολογήσουν την παρούσα κατάσταση στα αεροδρόμια, και στη συνέχεια – λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ύψος των απαιτούμενων επενδύσεων, εκτιμώμενων εξόδων, κόστους και εκτιμώμενων εσόδων και αεροπορικής κίνησης, θα κάνουν προτάσεις με τις προτεινόμενες εναλλακτικές δομές, πλαίσιο αξιοποίησης και προτιμητέα διαγωνιστική διαδικασία. Εκτιμάται ότι θα προχωρήσει ο διαγωνισμός σε ένα cluster και με μοντέλο που προσομοιάζει σε ΣΔΙΤ ή μάλλον καλύτερα, ένα υβριδικό μοντέλο Παραχώρησης.

Εν συνεχεία, μάλλον στο πρώτο 6μηνο 2024 θα γίνει η διαδικασία επισκέψεων και αποτύπωσης – αξιολόγησης του project, η κατάρτιση προτάσεων για τη βέλτιστη δομή παραχώρησης, για το business plan και το financial model κ.α. Εφόσον όλα πάνε βάσει σχεδιασμού, μπορεί στο τέλος α’ εξαμήνου να δοθεί η έκκριση έναρξης διαγωνισμού, ήτοι της α’ φάσης. Η οποία θα ολοκληρωθεί, κατ’ εκτίμηση, στο β’ εξάμηνο του 2024 με την ανάδειξη των προεπιλεγέντων επενδυτών.

Προφανώς, υπό αυτά τα δεδομένα, η έναρξη της β’ φάσης του διαγωνισμού για την παραχώρηση των 22 assets πάει για το 2025, έτος στο οποίο θα έχουμε και επιλογή προσωρινού αναδόχου, μάλλον στο τέλος της χρονιάς.

Τα ρεκόρ του αεροδρομίου Καλαμάτας

Το περιφερειακό αεροδρόμιο στη Μεσσηνία έχει κάνει ρεκόρ με άνοδο σχεδόν 250% σε επιβάτες από το 2010 έως το 2022, που ήταν και το έτος «απογείωσης».

Το 2010 «πέρασαν» από το αεροδρόμιο Καλαμάτας πάνω από 100 χιλ. επιβάτες, εκ των οποίων 71 χιλ. ήταν «διεθνείς». Το 2014 η επιβατική κίνηση εκτοξεύτηκε σε πάνω από 242 χιλ. επιβάτες (226 χιλ. διεθνείς), υπήρχε μια μικρή υποχώρηση την προσεχή διετία, για να ανακάμψει προς τους 284-288 χιλ. επιβάτες το 2017-2018 (250-265 χιλ. από το εξωτερικό) και να «σκαρφαλώσει» στους 341 χιλ. το 2019 (317 χιλ. οι διεθνείς επιβάτες). Ακολούθησε πτώση το 2020-2021 λόγω covid και το 2022 είχαμε το ρεκόρ των πάνω από 351 χιλ. επιβατών, εκ των οποίων 327 χιλ. διεθνείς. Μέσα από επενδύσεις το αεροδρόμιο Καλαμάτας θα μπορέσει υποδεχθεί ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επιβατών που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τους 500.000 πολύ νωρίτερα από το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Ο αυξημένος αυτός αριθμός επιβατών σε συνδυασμό με τις σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις στον τουριστικό κλάδο και βελτίωση των οδικών υποδομών στο νομό αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικές θετικές επιπτώσεις στο νομό Μεσσηνίας αλλά και την ευρύτερη ζώνη επιρροής του αεροδρομίου.

Οι διεκδικητές

Όπως και πρόσφατα έγραψε το insider.gr, υπενθυμίζεται ότι στις 15 Δεκεμβρίου 2022, η ΕΕΣΥΠ παρέλαβε τους Φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τέσσερις ενδιαφερόμενους επενδυτές για την παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένος Καλαμάτας. Kατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, στις 17 Ιουλίου εγκρίθηκε η συμμετοχή και των 4 υποψήφιων διεκδικητών στη β’ φάση του διαγωνισμού.

Το αεροδρόμιο που βρίσκεται στο επίκεντρο και λόγω Costa Navarino, αλλά και της γενικότερης έκρηξης των παραθεριστικών κατοικιών στη Μεσσηνία και της ευρύτερης προβολής της Καλαμάτας, διεκδικούν μεγάλοι όμιλοι και συγκεκριμένα τα σχήματα των:

ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – Egis – Aeroports de la cote d’Azur (Egis 45%, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις 45%, Aeroports de la cote d’Azur 10%),

Fraport – Delta – Pileas (Fraport AG 51%, Delta Airport Investments 24,5%, Pileas 24,5%, η τελευταία του ομίλου Κωνσταντακόπουλου),

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – GMR (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 51%, GMR Airports Limited 49%) και

MΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – Corporation America Airports (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 70%, Corporation America Airports 30%).

Στη φάση που βρισκόμαστε θα προσδιοριστεί η ακριβής διάρκεια της παραχώρησης (διότι ο διαγωνισμός κάνει γενικά λόγο για παραχώρηση περί τα 40 έτη), καθώς και άλλες κρίσιμες συμβατικές ρυθμίσεις. Σημειώνεται ότι το Υπερταμείο δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο του παραχωρησιούχου με μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής, το οποίο δεν θα ξεπερνάει το 15% του μετοχικού του κεφαλαίου. Ο βασικός στόχος του Υπερταμείου, μέσω της παραχώρησης του αεροδρομίου της Καλαμάτας, είναι η αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και επέκταση των υποδομών του αεροδρομίου και ιδίως του κτιρίου επιβατών (terminal).

Τα περιφερειακά

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα 22 Περιφερειακά Αεροδρόμια, όπως έχει αναφέρει από καιρό το insider.gr, με τη συνδρομή συμβούλου το εγχώριο Growth Fund προχωρά στην χάραξη της στρατηγικής αξιοποίησης των υποδομών, για τις οποίες η ΕΕΣΥΠ δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον με γνώμονα όχι μόνο απλώς την αναβάθμιση των υπηρεσιών (μεταφορικών, τουρισμού κ.α.) αλλά και σε σχέση με τη δημιουργία αξίας για την τοπική κοινωνία – οικονομία και κατ’ επέκταση τα δημόσια ταμεία. Αυτό που λοιπόν προκρίνεται είναι η ομαδοποίηση των αεροδρομίων σε ένα cluster και όχι σε 2 ή 3 τμήματα.

Πρόκειται για τα αεροδρόμια Καρπάθου, Χίου, Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Λήμνου, Ιωαννίνων, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Ικαρίας, Κυθήρων, Λέρου, Σητείας, Νέας Αγχιάλου, Καλύμνου, Σκύρου, Σύρου, Αστυπάλαιας, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κάσου και Κοζάνης. Μάλιστα, κατά πληροφορίες ενδέχεται ένα από αυτά, το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου, να έχει χρήση cargo (αποκλειστική ή όχι), δηλαδή με υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων, καθιστώντας το έτσι μοναδικό στην Ελλάδα. Τα περισσότερα εξ αυτών χρειάζονται εκτεταμένες επενδύσεις και σημαντικές ενέργειες αναβάθμισης, υπάρχουν και αεροδρόμια που θεωρούνται χαμηλής κίνησης, σε όχι ιδιαίτερα τουριστικές περιοχές, ενώ σε κάποια εμπλέκεται και ο στρατιωτικός παράγοντας. Ωστόσο, υπάρχουν και «φιλέτα», σε περιοχές υψηλού τουρισμού (π.χ. Πάρος, Νάξος κ.α.), αεροδρόμια που ήδη γίνονται εργασίες εκσυγχρονισμού ή έχουν γίνει σχετικοί διαγωνισμοί (τα δύο προηγούμενα αλλά και σε Χίο, Σύρο κ.λπ.), αερολιμένες με αναβαθμισμένο πλέον γεωπολιτικό status (π.χ. Αλεξανδρούπολη).