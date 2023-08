Γερμανός: Σταθερός τζίρος ενόψει πληθωριστικών πιέσεων - Τα σχέδια για το 2023

Τα μεγέθη του 2022 - Σε πρώτο πλάνο η omnichannel εμπειρία

Μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και πτώση της κερδοφορίας έφεραν οι πληθωριστικές και ενεργειακές πιέσεις του 2022 και η κρίση στην οικονομία στο Δίκτυο Καταστημάτων Γερμανός, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα.

Για την ακρίβεια ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε το περασμένο έτος σε 388.324 ευρώ από 386.302 ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,5% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Σημειωτέον ότι το 2021 είχε σημειώσει αύξηση της τάξης του 42,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων έφτασαν το 2022 τις 209.523 ευρώ από τις 206.122 ευρώ του 2021, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 1,6%. Ωστόσο τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν οριακά κατά 0,5% φτάνοντας τα 178.034 ευρώ από 178.971 ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων ανήλθαν σε 24.478 ευρώ από 36.180 ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 32,3% ενώ ως περιθώριο επί του κύκλου εργασιών, μειώθηκαν κατά 3,1 μονάδες το 2022 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ανήλθαν σε 10.550 ευρώ από 22.841 ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας πτώση 53% ενώ ως περιθώριο επί του κύκλου εργασιών, μειώθηκαν κατά 3,2 μονάδες το 2022 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα χρήσης του 2022 μάλιστα και δεδομένου ότι η μερισματική πολιτική της Εταιρείας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη στρατηγική της επέκταση, τη στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ και τις κεφαλαιουχικές της ανάγκες, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2022.

Πάνω από 18 εκατ. συναλλαγές

Σε επίπεδο συναλλαγών ωστόσο η εταιρεία παρουσίασε αύξηση της τάξης του 2% - πραγματοποιήθηκαν λίγο πάνω από 18 εκατομμύρια συναλλαγές στα καταστήματα του «δικτύου καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ενώ αύξηση 3% αντίστοιχα παρατηρήθηκε και στις εισπράξεις λογαριασμών.

Στο πεδίο της συνδεσιμότητας, οι συνολικές συνδέσεις κινητής (φωνής και data) ξεπέρασαν τις 222.000 ενώ αξιοσημείωτη ήταν η πορεία της οικιακής φορητότητας φωνής, η οποία παρουσίασε αύξηση 23%.

Όσον αφορά τη σταθερή τηλεφωνία, οι συνδέσεις Broadband υψηλών ταχυτήτων (xDSL) ξεπέρασαν τις 85.000 συνδέσεις και παράλληλα καταχωρήθηκαν περισσότερες από 30.000 συνδέσεις FTTH. Η παραγωγή νέων συνδέσεων Cosmote TV ξεπέρασε τις 40.000 συνδέσεις. Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ενεργειών, η χρονιά έκλεισε θετικά με άνοδο 4,1% σε σχέση με το 2021.

Ψηφιακού μετασχηματισμού συνέχεια το 2022

Το 2022 η εταιρεία συνέχισε τον ψηφιακό της μετασχηματισμό αλλά και την ανανέωση της εικόνας της (ψηφιακής και φυσικής) μέσω και της ανακαίνισης 6 καταστημάτων του δικτύου. Σημειωτέον ότι η εφαρμογή του νέου concept store πραγματοποιήθηκε στα καταστήματα σε Κερατσίνι, Κρανίδι, Εμπορικό Κέντρο Smart Park, Αμαλιάδα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενίσχυσε την σύνδεσή της με το νεανικό κοινό, την ανάδειξη του ανθρωποκεντρικού της προφίλ, και τις νέες υπηρεσίες για την καλύτερη εμπειρία των πελατών.

Να θυμίσουμε ότι η ΓΕΡΜΑΝΟΣ λάνσαρε πέρυσι την υπηρεσία G Click & Collect που επιτρέπει στον πελάτη να παραγγείλει online τα αγαπημένα του προϊόντα και να παραλάβει άμεσα από το κατάστημα της επιλογής του ή σε λίγη ώρα να τα παραλάβει στο σπίτι του και την νέα υπηρεσία G Warranty Plus που αφορά στην επέκταση εγγύησης συσκευών ενώ προχώρησε σε redisign του germanos.gr τόσο σε επίπεδο homepage με μοντέρνο και minimal layout, όσο και σε προϊοντικό επίπεδο με ανανεωμένη product page, βασισμένη σε best practices και functionalities σε mobile first λογική. Τέλος ενίσχυσε και την ψηφιακή παρουσία της μάρκας μέσω του Blog της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, G Blog αλλά και μέσω του καναλιού του youtube και συνεργασιών.

Επιπλέον η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της θέση στην αγορά των επισκευών, τόσο ως Νο 1 προορισμός για service κινητού, αλλά και ως Νο 1 προορισμός για service προϊόντων τεχνολογίας, με το 17% των καταναλωτών να την επιλέγουν για το service του κινητού τους και αντίστοιχα το 14% για το service προϊόντος τεχνολογίας, ποσοστό αυξημένο κατά 2 μονάδες.

Τα σχέδια για το 2023

Για το 2023, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ στηριζόμενη στους πυλώνες της πελατοκεντρικότητας, καινοτομίας, ταχύτητας αλλά και της σύγκλισης του ψηφιακού και του φυσικού κόσμου (omnichannel), θα συνεχίζει να στοχεύει στην εμπειρία πελάτη σε οποιοδήποτε touch point.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις οικονομικές της καταστάσεις, το πλάνο ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων της θα συνεχιστεί με στόχο την ενίσχυση της επισκεψιμότητας το ίδιο και ο στρατηγικός σχεδιασμός που αφορά στην ενδυνάμωση της εικόνας της μάρκας.

Σε αυτό το πλαίσιο η Γερμανός θα δώσει έμφαση στα νέα experiential καταστήματα, θα προχωρήσει σε βελτιώσεις του e-shop, θα ενισχύσει περαιτέρω το service των συσκευών εντός καταστήματος, το οποίο μετρά ήδη 26 χρόνια παρουσίας στην αγορά με την εταιρεία να αποτελεί και επίσημο πάροχο επισκευής iPhone από την Apple - ενώ θα λανσάρει και νέες προϊοντικές κατηγορίες.

Έμφαση θα δοθεί το τρέχον έτος και στην νέα υπηρεσία αυθημερόν παράδοσης, με δυνατότητα παράδοσης στον χώρο του πελάτη σε μία ώρα.

Στα πλαίσια της ακόμα μεγαλύτερης ανάπτυξης της υπηρεσίας G Tattoo έχει προγραμματιστεί μέσα στο 2023 να επεκταθεί η συνεργασία με ΠΑΕ και ΚΑΕ (τουλάχιστον 1 ΠΑΕ και 1 ΚΑΕ).

Τέλος ψηλά τον πήχη θέτει και την πώληση συμβολαίων ασφάλειας ατυχήματος και επέκτασης εγγύησης, σε συνέχεια της αλλαγής του συστήματος πώλησης που πραγματοποιήθηκε εντός του 2022. Στόχος είναι μέσα στα δυο επόμενα έτη, 2023 και 2024, να πουληθούν περισσότερα από 25.000 συμβόλαια ανά έτος και τα καταστήματα να λάβουν προμήθειες μεγαλύτερες από 200.000 ευρώ (απόλυτο ποσό) ανά έτος.