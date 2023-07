Coffee Island: Ρίχνει νέα προϊόντα στη «μάχη» του takeaway και του delivery – Το στοίχημα των cocktail

Νέα προϊόντα δοκιμάζουν οι αλυσίδες.

Ο καφές έξω ή στο χέρι αποτελεί μια αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων, φαίνεται όμως ότι οι αλυσίδες καταστημάτων καφέ δεν μένουν μόνο σε αυτό το ρόφημα και επεκτείνουν την γκάμα των προϊόντων που προσφέρουν, όχι μόνο στα «συνηθισμένα» ροφήματα όπως το τσάι ή και οι χυμοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Coffee Island, η οποία σε επιλεγμένα καταστήματα προσφέρει την επιλογή και για χειροποίητα cocktail.

Μάλιστα, όπως αναφέρει στο insider.gr o Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος, Managing Director της εταιρείας, σχεδιάζονται και άλλα νέα προϊόντα που θα προσφέρονται μέσα από τα καταστήματα Coffee Island, εποχικά και μη, σε συνεργασία με άλλες ελληνικές εταιρείες.

«Η Coffee Island αγκαλιάζει τη νέα τάση των νεότερων ηλικιών να περνάνε χρόνο με την παρέα τους on the go ή να διασκεδάζουν στο σπίτι καλώντας την παρέα. Τα cocktail μας, εκτός του ότι σερβίρονται στο κατάστημα, διατίθενται και σε συσκευασία 2 μερίδων γι’ αυτούς που θέλουν ένα οικονομικό, ποιοτικό, αληθινό cocktail χωρίς τεχνητά αρώματα στο σπίτι», σημειώνει ο κ. Κωνσταντινόπουλος.

Τα cocktail ετοιμάζονται σε συνεργασία με την «Ποτοποιία Χάχαλης», μία από τις πιο γνωστές οικογενειακές ποτοποιίες της Πάτρας, «η οποία συνδυάζει τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής των αλκοολούχων ποτών (εκχύλιση – απόσταξη) με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας», αναφέρει ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «προσπαθούμε συνεχώς με έρευνα και καινοτομία να δημιουργήσουμε ποιοτικά προϊόντα για να απαντήσουμε στις καταναλωτικές ανάγκες και τις νέες τάσεις».

«Έχουμε συνεχή επαφή με τον καταναλωτή μας, μέσα από την καθημερινή του συνήθεια, αυτή του καφέ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο managing director της εταιρείας, δίνοντας και άλλα παραδείγματα προϊόντων διαφορετικών του καφέ, όπως τη σειρά Refresh Teas και την Coffee Cold Brew Beer, μια μπύρα με καφέ που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των Coffee Island και της ΝΗΣΟΣ.

Εποχικά προϊόντα

Τα cocktail είναι μια επιλογή για την καλοκαιρινή περίοδο, «στην οποία οι υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν και η ανάγκη για δροσιστικές επιλογές είναι μεγαλύτερη από τους υπόλοιπους μήνες του έτους», αναφέρει ο κ. Κωνσταντινόπουλος προσθέτοντας πως «η υψηλή ζήτηση είναι τους καλοκαιρινούς μήνες και φυσικά πιο έντονη στα καταστήματα που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές». Ο ίδιος προαναγγέλλει μια νέα σειρά ροφημάτων για τον χειμώνα που έρχεται.