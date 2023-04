ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Η «αξία» της ΑΚΤΩΡ και οι Παραχωρήσεις των 1,3 δισ. ευρώ – Η νέα στρατηγική

Η αναπροσαρμοσμένη αξία Ιδίων Κεφαλαίων της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ανέρχεται μεταξύ 160 εκατ. και 196 εκατ. ενώ η αναπροσαρμοσμένη Οικονομική Πρόταση της Intrakat ανέρχεται συνολικά σε 210 εκατ. ευρώ. Τι χάνει και τι κερδίζει από την πώληση της κατασκευαστικής. Τα εκτιμώμενα μεγέθη, η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, οι τομείς δράσης και οι προοπτικές.

Η ολοκλήρωση της πώλησης της ΑΚΤΩΡ στην Intrakat θα τεθεί προς έγκριση στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η οποία έχει συγκληθεί για την 24η Απριλίου 2023, και υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Πάντως, χτες η εισηγμένη δημοσίευσε πληροφοριακό σημείωμα Για την πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σημειώνεται ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανέθεσε στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. τη γνωμοδότηση επί του εύλογου και δίκαιου της Οικονομικής Πρότασης.

Επίσης, χτες, ο CEO του γκρουπ, Ευθ. Μπουλούτας, σε ενημέρωση προς αναλυτές επανάλαβε ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναμένει συνολικά μερίσματα από παραχωρήσεις ύψους 1,3 δις ευρώ. Πάντως, δεν προσδιόρισε τα έσοδα από μερίσματα και επιστροφή αρχικού κεφαλαίου της Αττικής Οδού, η σύμβαση της οποίας λήγει τον Οκτώβριο του 2024, αν και η εισηγμένη θα έχει έσοδα από μερίσματα από την Αττική Οδό μέχρι το 2025 και έσοδα από επιστροφή κεφαλαίου κατά τη διετία 2026 – 2027. Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ για τη νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού, δεν απέκλεισε νέα παράταση. Για τις παραχωρήσεις, αναφέρθηκε ότι παρατηρείται ανάκαμψη της κυκλοφορίας στους υπό διαχείριση οδικούς άξονες της τάξης του 17,4%.

Όπως προκύπτει μέσα από διάφορα μοντέλα αξιολόγησης και σχετικές προσαρμογές, η αναπροσαρμοσμένη αξία Ιδίων Κεφαλαίων της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ανέρχεται μεταξύ 160 εκατ. ευρώ και 196 εκατ. ενώ η αναπροσαρμοσμένη Οικονομική Πρόταση της Intrakat ανέρχεται συνολικά σε 210 εκατ. ευρώ. Εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ αφορούν στα μετρητά για την απόκτηση του 100% των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και 110 εκατ. την καθαρά παρούσα αξία των τμηματικών αποπληρωμών μέρους του ενδοομιλικού δανεισμού.

Η επίδραση του τιμήματος της πώλησης στα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, θα προσδιοριστεί με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν αναμένεται να είναι σημαντική. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα καθορισθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και θα αποτυπωθεί στα Αποτελέσματα Χρήσης καθώς και στα Ίδια Κεφάλαια των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για τη χρήση 2023. Η ρευστότητα του Ομίλου αναμένεται να ενισχυθεί συνολικά κατά 214 εκατ., ποσό το οποίο θα καταβάλλεται σταδιακά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών έως και 24 μήνες από το κλείσιμο της συναλλαγής.

Το εύλογο της προσφοράς και η συνεισφορά της κατασκευής

Κατά συνέπεια, η Οικονομική Πρόταση κρίθηκε εύλογη και δίκαιη, από οικονομικής άποψης, για την Εταιρεία. Ο τομέας κατασκευών είχε διαχρονικά σημαντική συνεισφορά στα έσοδα του ομίλου, ωστόσο επηρέαζε αρνητικά τη λειτουργική του κερδοφορία, λόγω των ζημιoγόνων αποτελεσμάτων του κατά τα τελευταία έτη. Το 2022 είχε αρνητικά EBITDA 1,6 εκατ. ευρώ (από -75 εκατ. το 2021) και ζημίες 15,67 εκατ. ευρώ (από ζημίες σχεδόν 99 εκατ. το 2021). Αποτέλεσμα των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της Εταιρείας είναι η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της από τη χρήση 2010. Η μεταβίβαση του τομέα κατασκευών αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια εσόδων για τον ομιλο, ωστόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων της αναμένεται βελτίωση (η κατασκευή εισέφερε έσοδα σχεδόν 555 εκατ. ευρώ το 2022 επί συνόλου 1,04 δις ευρώ).

Ποια είναι η οικονομική πρόταση της Intrakat

Η οικονομική πρόταση της INTRAKAT για την απόκτηση του 100% της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ αποτελείται από τα παρακάτω δύο μέρη:

Καταβολή τιμήματος ύψους €100 εκ. για το 100% των μετοχών, εκ των οποίων τα 20 εκατ. κατεβλήθησαν με την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και τα 80 εκατ. πρόκειται να καταβληθούν με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Αποπληρωμή ενδοομιλικών δανείων που είχε παράσχει η Εταιρεία και θυγατρικές της προς την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έως του ποσού των 114 εκατ. ευρώ. Η αποπληρωμή των εν λόγω υποχρεώσεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε διάστημα έως 24 μηνών από την ολοκλήρωση της πώλησης.

Επιπτώσεις από την πώληση της κατασκευαστικής

Όπως σημειώνεται, ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ μετά την πώληση της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ θα επικεντρωθεί στους κλάδους παραχωρήσεων, περιβάλλοντος, ανάπτυξης ακινήτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους οποίους έχει ήδη παρουσία μέσω των θυγατρικών του και των συγγενών του εταιρειών. Ειδικότερα, με τη συμφωνία αυτή, η εταιρεία ενδυναμώνει και εδραιώνει τη θέση της στον κλάδο παραχωρήσεων ώστε να διεκδικήσει πληθώρα έργων παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ που αναμένονται τα επόμενα έτη, θωρακίζει τον διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο περιβάλλοντος ώστε να επεκτείνει τη δραστηριότητά του με νέα έργα σε τομείς που διατηρεί κορυφαία τεχνογνωσία και εξασφαλίζει τα απαραίτητα κεφάλαια για την ανάπτυξη των έργων του κλάδου ανάπτυξης ακινήτων.

Τι θα γίνει με την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

Σημειώνεται ότι, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., η οποία συμμετέχει κατά 18,89% στο κεφάλαιο της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, δεν αποχωρεί από κανένα έργο παραχωρήσεων ή ΣΔΙΤ που συμμετέχει, ενώ θα έχει δικαίωμα (όχι την υποχρέωση) εφόσον το επιθυμεί, να συμμετέχει από κοινού με την ΑΚΤΩΡ ATE (ως θυγατρική της INTRAKAT πλέον) σε νέα έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ.

Διαμόρφωση οικονομικών στοιχείων

Σύμφωνα με τη σχετική πληροφόρηση, η πώληση της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ αναμένεται να έχει σημαντική μικτή επίδραση στα οικονομικά στοιχεία του ομίλου, αφενός λόγω της απώλειας των εσόδων από τον κλάδο των κατασκευών και αφετέρου λόγω της εισροής νέων κεφαλαίων και βελτίωσης της κεφαλαιακής του διάρθρωσης που θα προέλθουν από την Οικονομική Πρόταση. Παράλληλα, η συναλλαγή θα ενισχύσει σημαντικά τα μελλοντικά αποτελέσματα και θα βοηθήσει στη μείωση της μεταβλητότητας των αποτελεσμάτων του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, η μεταβίβαση του κλάδου κατασκευών συνεπάγεται την απώλεια μιας σημαντικής ροής εσόδων για τον Όμιλο, η οποία κυμαίνεται σε ποσοστό περίπου 50% του συνόλου των καθαρών πωλήσεων του Ομίλου κατά τη χρήση 2022 και σημαντικά μεγαλύτερη του 50% κατά την τελευταία πενταετία.

Ωστόσο, η πώληση της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, σε συνδυασμό με την κατά 75% πώληση του κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2022 (deal με Motor Oil), έχουν ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων τα οποία, αφενός θα θωρακίσουν την κεφαλαιακή δομή του Ομίλου, εξοφλώντας δάνεια και υποχρεώσεις σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και έντονων πληθωριστικών πιέσεων, και αφετέρου θα παρέχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης και στρατηγικής στόχευσης του Ομίλου στην ενίσχυση των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του, οι οποίες εμφανίζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και υψηλή κερδοφορία με μειωμένο κίνδυνο, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες μεγιστοποίησης της αξίας για τους μετόχους.

Ειδικότερα, βασικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της κατάστασης οικονομικής θέσης του Ομίλου, καθώς τα βασικά μεγέθη της κατάστασης αποτελεσμάτων 2022 πριν και μετά την Πώληση (pro forma στοιχεία επεξεργασμένα από την εταιρεία τα μετά) έχουν ως εξής: Μη κυκλοφορούν ενεργητικό στα 1,212 δις ευρώ πριν την πώληση και στα 1,244 δις ευρώ μετά την πώληση, απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 702,7 εκατ. ευρώ πριν και 204,76 εκατ. ευρώ μετά την πώληση, Ταμειακά διαθέσιμα/ισοδύναμα, δεσμευμένες καταθέσεις και προθεσμιακές καταθέσεις άνω των 3 μηνών στα 476 εκατ. ευρώ πριν και στα 369,86 εκατ. ευρώ μετά την πώληση, δάνεια μακροπρόθεσμα και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης στα 631,3 εκατ. ευρώ πριν και στα 630,12 εκατ. ευρώ μετά την πώληση, δάνεια βραχυπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης στα 123,6 εκατ. ευρώ πριν και στα 77,91 εκατ. ευρώ μετά, σύνολο ενεργητικού στα 2,45 δις ευρώ πριν και στα 1,86 δις ευρώ μετά την πώληση.

Βάσει των οικονομικών στοιχείων 2022 (για πριν την πώληση) και των pro forma στοιχείων επεξεργασμένων από την εταιρεία (για μετά την πώληση), ο κύκλος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ υπολογίζεται σε 944 εκατ. ευρώ πριν την πώληση και στα 401,66 εκατ. ευρώ, τα EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2022 ήταν 164 εκατ. ευρώ και μετά την πώληση υπολογίζονται σε 165,7 εκατ. ευρώ, οι ζημίες πριν την πώληση ήταν 18,2 εκατ. ευρώ ενώ μετά υπολογίζονται (συνεχιζόμενες δραστηριότατες) σε ζημίες 2,6 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές και στρατηγική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Όπως σημειώνεται, μετά την πώληση της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ο όμιλος θα συνεχίσει τη δραστηριοποίησή του στον κλάδο των υποδομών, αξιοποιώντας τα έσοδα από την Πώληση σε δραστηριότητες με μακροπρόθεσμες ορατές και βιώσιμες αποδόσεις, όπως οι παραχωρήσεις και τα έργα ΣΔΙΤ, ο κλάδος περιβάλλοντος, ο κλάδος ανάπτυξης ακινήτων, αλλά και ο κλάδος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, η διατήρηση της σημαντικής θέσης του Ομίλου στον τομέα των παραχωρήσεων στην Ελλάδα, με προβλεπόμενες ταμειακές ροές από υφιστάμενα έργα παραχωρήσεων που υπερβαίνουν τα €1,3 δισ. τα επόμενα χρόνια, και η περαιτέρω ανάπτυξη του εν λόγω κλάδου αποτελεί μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων για τον Όμιλο. Μέσω της συμφωνίας με την INTRAKAT, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ διατηρεί τις στρατηγικές της συνεργασίες στον κατασκευαστικό χώρο και ενισχύει τις προοπτικές της για επιτυχή υλοποίηση νέων έργων.

Ειδικότερα, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ θα διατηρήσει τα έργα παραχωρήσεων ή ΣΔΙΤ στα οποία συμμετέχει, ενώ στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της δραστηριότητάς της με έργα ΣΔΙΤ σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, επωφελούμενη των σημαντικών προοπτικών που παρουσιάζει η ελληνική αγορά στους τομείς των μεταφορών, των κτηριακών και των τουριστικών υποδομών και του περιβάλλοντος. Επίσης, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ θα έχει δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) εφόσον το επιθυμεί να συμμετέχει από κοινού με την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (ως θυγατρική της INTRAKAT πλέον) σε νέα έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ.

Στο χαρτοφυλάκιό της συμπεριλαμβάνονται οι κυριότεροι αυτοκινητόδρομοι της Ελλάδας, καθώς η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή στον αυτοκινητόδρομο Μορέας (71,67%), στην Αττική Οδό (65,75%) και διατηρεί σημαντικά ποσοστά στην Ολυμπία Οδό (17,0%), στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (27,71%) και στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου (22,22%), που αντιστοιχούν σε 755 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων υπό διαχείριση. Επίσης, το Μάιο 2020 η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ υπέγραψε σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου για περίοδο 40 ετών, μετά από διαγωνισμό που πραγματοποίησε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, με δικαίωμα αμοιβαίας παράτασης για άλλα 10 χρόνια. Η παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα αξιοποίησης της χερσαίας ζώνης συνολικής επιφάνειας 210.000 τ.μ. για ευρείες χρήσεις τουρισμού, πολιτισμού και αναψυχής, γεγονός που επιτρέπει την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης τουριστικής επένδυσης συνολικής αξίας περί τα €100 εκ. στο ταχέως αναπτυσσόμενο παράκτιο μέτωπο της ελληνικής πρωτεύουσας, με πολλαπλάσια προστιθέμενη αξία, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Όσον αφορά στον κλάδο περιβάλλοντος, ο Όμιλος θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του μέσω της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., της καινοτόμου εταιρίας παροχής περιβαλλοντικών υπηρεσιών, με ετήσια έσοδα άνω των €120 εκ. για το 2022. Στον κλάδο του περιβάλλοντος, ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής του ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. στην οποία συμμετέχει με 94,44%. Η κυκλική οικονομία και η παραγωγή πράσινης ενέργειας αποτελεί έναν ακόμα βασικό κλάδο εστίασης του Ομίλου, με την ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. να βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις των εταιρειών που κατέχουν και εφαρμόζουν τεχνολογίες αιχμής στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και παραγωγής πράσινης ενέργειας. Η διαρκής ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των έργων και του κύκλου εργασιών, με παράλληλη ενίσχυση της κερδοφορίας, αποτελούν έναν από τους πρωταρχικούς στρατηγικούς στόχους του Ομίλου. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας αποτελεί η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που κατασκευάστηκε και λειτουργεί στην Κοζάνη από το Σεπτέμβριο του 2022 για την αξιοποίηση του βιοαερίου που παράγεται στο παλιό τμήμα του ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) προσφέροντας περίπου 2.400 MWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος θα αξιοποιήσει περαιτέρω τη συμμετοχή του στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων μέσω της REDS Α.Ε., κατά 55,46% θυγατρικής εταιρείας. Η εταιρεία απέκτησε πρόσφατα έκταση στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, μία επιχειρηματική κίνηση που ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και απέδειξε έμπρακτα την επιλογή της για βιώσιμες και καινοτόμες επενδύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα έργα ανάπτυξης της Μαρίνας Αλίμου, καθώς και τα κεφάλαια που πρόκειται να επενδυθούν για την ανάπτυξη του κτήματος Καμπά και των Γουρνών, το επενδυτικό πλάνο της REDS Α.Ε. εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €350 εκ. και στοχεύει στη μεγιστοποίηση της αξίας της εταιρείας και των ακινήτων της που αναμένεται να αποτελέσουν πόλους τουριστικής και επιχειρησιακής ανάπτυξης. Η REDS Α.Ε., η οποία είναι επίσης εισηγμένη στο Χ.Α., επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εμπορικών πάρκων, εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων, οργανωμένων οικιστικών συγκροτημάτων, εκθεσιακών κέντρων, καθώς και κτιρίων γραφείων και μεικτών χρήσεων. Μεταξύ άλλων, η REDS Α.Ε. έχει κατασκευάσει και λειτουργεί το εμπορικό πάρκο Smart Park, με συνολική έκταση 53.000 τ.μ. και συνολικό αριθμό επισκεπτών που ξεπερνά τα 6 εκ. επισκέπτες με βάση τα στοιχεία του 2022. Υπό ανάπτυξη βρίσκεται το εμπορικό πάρκο Cambas Project στην Κάντζα Αττικής, καθώς και τα έργο στη Νέα Μαρίνα Αλίμου.

Τέλος, ο Όμιλος συνεχίζει να διατηρεί τη συμμετοχή του στον κλάδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της ANEMOS RES, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 25%. Εντός του 2022, η εταιρεία προχώρησε στην απόσχιση του κλάδου των ΑΠΕ του Ομίλου και στην εισφορά του στην εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ RES Α.Ε. Η ΑΝΕΜΟΣ RES Holdings Α.Ε. στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 25% και η MORE με ποσοστό 75%, έχει στην ιδιοκτησία της το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ΑΝΕΜΟΣ RES A.E. Η ΑΝΕΜΟΣ RES A.E. διαθέτει το σύνολο του χαρτοφυλακίου του κλάδου των ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. συνολικής ισχύος 493 MW και σειρά έργων υπό κατασκευή συνολικής ισχύος άνω των 1,6 GW. Το 2022 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή μεταβίβασης του ποσοστού 75% του κλάδου ΑΠΕ από την Εταιρεία προς την MORE, με το συνολικό τίμημα μεταβίβασης να ανέρχεται σε €671,5 εκ. (equity value).

Σύμφωνα με το μετοχολόγιο, αθροιστικά η Reggeborgh ελέγχει 46,15%, η Motor Oil του ομίλου Βαρδινογιάννη 29,87% (υπάρχει και προσυμφωνία επαναγοράς ποσοστού περίπου 7,5% ανάμεσα στα δύο μέρη), το fund ATLAS 9,8% και το υπόλοιπο επενδυτικό κοινό συνολικά 15,71%.

Ποια είναι η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

Όπως αναφέρεται, η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ είναι μητρική εταιρεία ενός ομίλου εταιρειών και κατέχει διεθνή παρουσία σε 17 χώρες. Δραστηριοποιείται πάνω από 70 χρόνια στον τομέα των υποδομών, παρέχοντας μεγάλο εύρος υπηρεσιών στις κατασκευές, στα φωτοβολταϊκά πάρκα, στις λατομικές δραστηριότητες, στη διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων και στη διαχείριση έργου. Επιπλέον, διαθέτει εξειδικευμένη και εκτενή εμπειρία στη κατασκευή και την ανάπλαση ξενοδοχειακών μονάδων.

Ενδεικτικά έργα υποδομής της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ είναι η γραμμή 2 του μετρό της Αθήνας, η χρυσή γραμμή του μετρό στο Κατάρ, το μουσείο της Ακρόπολης, η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, το κέντρο επεξεργασίας λυμάτων Αθήνας στην Ψυττάλεια, καθώς και τα υπό εξέλιξη έργα του Μετρό Θεσσαλονίκης και της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου.

Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ τα τελευταία χρόνια έχει εστιάσει γεωγραφικά σε έργα στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, μια χώρα στην οποία έχει συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία αλλά και η οποία έχει σημαντικές ανάγκες σε έργα υποδομών, ενώ ακολουθεί επιλεκτική προσέγγιση ως προς τη διεκδίκηση συμβάσεων στο κράτος του Κατάρ, όπου διαθέτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Facility Management (Operations & Μaintenance).

Το 2021, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €120,5 εκ., η οποία συνεισέφερε στην επαναφορά και την εξυγίανση του κατασκευαστικού βραχίονα του Ομίλου, καθώς και στην κεφαλαιακή ισχυροποίηση του, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει σημαντικό μέρος των μεγάλων έργων υποδομής που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα επόμενα έτη. Επιπλέον, η διοίκηση του Ομίλου, κατά τα δύο προηγούμενα έτη επικεντρώθηκε στην επανεκκίνηση των έργων, τον περιορισμό του κόστους, την απεμπλοκή από ζημιογόνες δραστηριότητες και τη βελτιστοποίηση του γεωγραφικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΑΚΤΩΡ, με στόχο την επαναφορά σε τροχιά κερδοφορίας και την υγιή και αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη.

Ως αποτέλεσμα της προαναφερόμενης στρατηγικής και της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του κλάδου κατασκευών, κατά τη διάρκεια του 2022 υπεγράφησαν συμβάσεις συνολικής αξίας €907 εκ., ενώ μετά την 31.12.2022 υπεγράφησαν συμβάσεις αξίας €45 εκ. Επίσης έχουν εξασφαλισθεί νέα έργα ύψους €625 εκ., οι συμβάσεις των οποίων αναμένεται να υπογραφούν, ανεβάζοντας σήμερα το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου ΑΚΤΩΡ στα €2,9 δισ.

Για το 2022 οι δραστηριότητες στην Ελλάδα συνεισέφεραν περίπου το 68% των εσόδων του κλάδου κατασκευής, ενώ αντιπροσωπεύουν το 59% του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου (συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή συμβάσεων). Επιπρόσθετα, η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έχει ή δύναται να αναλάβει την κατασκευή των έργων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις Γούρνες Ηρακλείου, στην Μαρίνα Αλίμου, καθώς και στο κτήμα Καμπά στην Κάντζα Αττικής, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού άνω των €350 εκ.