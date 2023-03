Πρόταση Άκμαν για κρατική διάσωση της SVB - Το χρονικό της κρίσης

Ο διευθύνων σύμβουλος της SVB Γκρεγκ Μπέκερ κάλεσε τους πελάτες της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών επιχειρηματικών κεφαλαίων, να «παραμείνουν ψύχραιμοι» για να αποφευχθεί το bank run.

«Η αρνητική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τη SVB θα μπορούσε να καταστρέψει μια σημαντική μακροπρόθεσμη κινητήρια δύναμη της οικονομίας, καθώς οι εταιρείες που υποστηρίζονται από Venture Capitals, βασίζονται σε εκείνη για δάνεια και λειτουργικές ταμιακές ροές. Εάν τα ιδιωτικά κεφάλαια δεν μπορούν να δώσουν μία λύση, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενός πακέτου διάσωσης με μεγάλο dilution από την κυβέρνηση» τονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pershing Square Holdings, Μπιλ Άκμαν.

Ο CEO προεοδοποιεί πως μπορεί να χρειαστεί μια κρατική διάσωση της πληγείσας SVB εάν οι ιδιωτικές τράπεζες αποφασίσουν πως δεν θέλουν να τη στηρίξουν ενώ η κυβέρνηση θα μπορούσε «να εγγυηθεί τις καταθέσεις με διάφορα ανταλλάγματα και άλλες δικλείδες ασφαλείας». Επιπλέον, εάν η τράπεζα αποδειχθεί φερέγγυα, η παρέμβαση θα της δώσει λίγο χρόνο να αντλήσει νέο κεφάλαιο και αποκαστήσει τις ζημίες της.

The failure of @SVB_Financial could destroy an important long-term driver of the economy as VC-backed companies rely on SVB for loans and holding their operating cash. If private capital can’t provide a solution, a highly dilutive gov’t preferred bailout should be considered.

