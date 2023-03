«Αλλάζουν πίστα» οι αλυσίδες ταχείας εστίασης - Οι στόχοι και τα επόμενα σχέδιά τους

Πώς προσαρμόζονται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή οι πιο γνωστές αλυσίδες γρήγορου φαγητού. Τα νέα concept καταστημάτων και το στοίχημα επέκτασης του δικτύου τους. Οι κινήσεις των ισχυρών παικτών.

«Ανεβάζουν στροφές» οι αλυσίδες ταχείας εστίασης που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, προκειμένου να είναι σε θέση να προσαρμοστούν ταχύτατα σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον, όπως επιτάσσουν οι νέες ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

Οι μεγάλες αλλαγές που καταγράφηκαν στις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών στη σκιά της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς και το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά του γρήγορου φαγητού λόγω της δυναμικής εισόδου της digital τεχνολογίας απαιτούν πλήρη επανακαθορισμό της στρατηγικής των ισχυρών «παικτών» της ταχείας εστίασης για την επόμενη μέρα. Βασικοί πυλώνες αυτής της στρατηγικής είναι η διαρκής επέκταση του δικτύου τους - και ο εμπλουτισμός του με νέα concept καταστημάτων - καθώς και η κάλυψη των νέων καταναλωτικών τάσεων όπως η after office διασκέδαση, το brunch, τα μη αλκοολούχα ποτά και οι υγιεινές προτάσεις για φαγητό. Το δικό τους καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση καλούνται να διαδραματίσουν οι νέες ψηφιακές καινοτομίες, η ενσωμάτωση των οποίων θα αναβαθμίσουν όχι μόνο μια επιχείρηση γρήγορου φαγητού, αλλά και την ίδια την εμπειρία των πελατών.

Στόχος της McDonald’s τα 50 καταστήματα στην Ελλάδα

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, ο σχεδιασμός της Premier Capital Ελλάς, διαχειρίστριας των εστιατορίων McDonald's στην Ελλάδα, προβλέπει τη λειτουργία τριών νέων εστιατορίων έως το τέλος του 2023. Συνεχίζοντας απρόσκοπτα το επενδυτικό της πλάνο στη χώρα μας, η εταιρεία δρομολογεί το άνοιγμα τριών καταστημάτων στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Πέτρου Ράλλη – το οποίο είναι υπό κατασκευή – στο Χαϊδάρι όπου οι διαδικασίες βρίσκονται στη φάση της αδειοδότησης και σε μια ακόμη περιοχή της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τη Managing Director της Premier Capital Ελλάς, Simona Mancinelli, η εταιρεία στοχεύει στο άνοιγμα 22 νέων εστιατορίων σε ορίζοντα πενταετίας, ώστε αυτά να προσεγγίσουν τα 50 στην Ελλάδα, καθώς και τον διπλασιασμό των εργαζομένων της, οι οποίοι σήμερα ανέρχονται σε 1.500. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Premier Capital Ελλάς αναζητά συνεχώς ευκαιρίες για ανάπτυξη νέων εστιατορίων. Μέσα σε αυτές περιλαμβάνεται και το ενδιαφέρον για την ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού, με την ίδια να σημειώνει πως «θα επιδιώξουμε να μπούμε».

Στο μεταξύ την Τετάρτη άνοιξε τις πύλες του το 29ο εστιατόριο McDonald's στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα επί των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Μακρή, σε μια περιοχή που παρουσιάζει μεγάλη δυναμική. Το κατάστημα απασχολεί 60 εργαζόμενους, ενώ η επένδυση ξεπέρασε το 1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στελέχη της Premier Capital Ελλάς, το νέο McDonald's κατασκευάστηκε με απόλυτο σεβασμό της νομοθεσίας που διέπει την ανέγερση κτηρίων κοντά στα ιστορικά μνημεία του κέντρου, καθώς και των νέων περιβαλλοντικών κριτηρίων. Στο νέο κατάστημα δεν υπάρχει καμία φωτεινή σήμανση, ενώ έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά από μέταλλο και γυαλί.

Το McDonald's της Αρεοπαγίτου ενσωματώνει όλες τις πρόσφατες ψηφιακές καινοτομίες που ενισχύουν την εμπειρία του πελάτη. Λειτουργούν πέντε διπλής όψης μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής (kiosks): ψηφιακές οθόνες που χειρίζεται προσωπικά ο επισκέπτης και μπορεί να επιλέγει το μενού του με μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο στην παραγγελία του. Το εστιατόριο διαθέτει επίσης υπηρεσία εξυπηρέτησης στο τραπέζι (table service) και υπηρεσία McDelivery. Επιπλέον, στο εστιατόριο θα είναι διαθέσιμη η νέα υπηρεσία παραγγελίας και πληρωμής από το κινητό (Mobile Order & Pay). Οι επισκέπτες μπορούν να παραγγέλνουν και να πληρώνουν εύκολα και γρήγορα από το κινητό τους μέσω της εφαρμογής McDonald's app και να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους McDonald's, αφού παραλάβουν την παραγγελία τους από το ταμείο (για dine-in και take away) ή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης στο τραπέζι (table service).

Ενισχύει την παρουσία του στο εξωτερικό ο όμιλος Goody’s-Everest

Την ίδια στιγμή, το 2022 σηματοδότησε την επανεκκίνηση της επέκτασης του ομίλου εστίασης Goody’s-Everest στο εξωτερικό μετά την πανδημία, με τα τρία σημαντικότερα σήματά του να υλοποιούν μια σειρά στοχευμένων κινήσεων για την ανάπτυξη των δικτύων τους.

Τα Goody’s Burger House εγκαινίασαν το πρώτο τους κατάστημα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας τον περασμένο Δεκέμβριο. Το κατάστημα βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης και λειτουργεί προσφέροντας όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες - όπως dine in, take away, pick up, delivery, αλλά και drive thru. Έχει συνολικό εμβαδό περίπου 500 τμ, το οποίο αναπτύσσεται σε δύο ορόφους, ενώ διαθέτει εξωτερικό καθιστικό και ανοιχτό parking. Το φιλόδοξο πλάνο ανάπτυξης περιλαμβάνει δύο ακόμα καταστήματα μέσα στο έτος στην πόλη του Ριάντ, αλλά και την επέκταση σε άλλες πόλεις.

Λίγους μήνες πριν, τα Goody’s Burger House άνοιξαν ένα νέο κατάστημα στην πόλη Suceava της Ρουμανίας, με στόχο τη σταδιακή επέκταση στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Αντίστοιχο είναι και το πλάνο επέκτασης της αλυσίδας στην Κύπρο, όπου η επιστροφή του δημοφιλούς σήματος ξεκίνησε από στις αρχές Σεπτεμβρίου 2022. Το πρώτο κατάστημα άνοιξε στη Λεμεσό - τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου και δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Τη χρονιά που μας πέρασε, τη διεθνή τους ανάπτυξη ξεκίνησαν και τα everest, με το πρώτο κατάστημα να ανοίγει στη Βόρεια Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα στο εμπορικό κέντρο Vero Center στα Σκόπια.

Λίγο πριν την εκπνοή του 2022, τα everest επιβεβαίωσαν τη μετάβασή τους στη νέα εποχή, προχωρώντας σε αλλαγή της εταιρικής τους ταυτότητας και δρομολογώντας επενδύσεις σε τρεις πυλώνες: ανακαίνιση του δικτύου καταστημάτων, νέο λογότυπο και ανάπτυξη νέων προϊοντικών προτάσεων.

Στο μαγειρευτό φαγητό μπήκε η Pizza Fan

Σημαντικές αλλαγές καταγράφηκαν και στον χώρο της πίτσας, καθώς λίγο πριν την έλευση του 2023, η Pizza Fan (Φανάτικς Πίτσα) ανακοίνωσε την είσοδό της στην κατηγορία του μαγειρευτού φαγητού, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στην επιχειρηματική της διαδρομή.

Η αλυσίδα αποφάσισε να λανσάρει τη σειρά μαγειρευτών MYCOOK, τα οποία φέρουν τη δική της υπογραφή και τα οποία έχουν στόχο να θυμίσουν σε όλους κάτι από… το δικό τους σπίτι. Η σειρά περιλαμβάνει δέκα σπιτικές συνταγές - οι οποίες φιγουράρουν και στον ιστότοπο της εταιρείας - και στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, αρακάς με πατάτες και καρότα, μοσχαράκι κοκκινιστό με χυλοπίτες, μουσακάς, χοιρινό λεμονάτο με ρύζι, κεφτεδάκια σε κόκκινη σάλτσα με πουρέ. Στο μεταξύ, δυναμικά συνεχίζεται και η επέκταση του δικτύου της εταιρείας.