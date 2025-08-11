Eurobank: Στο 0,8568% οι ίδιες μετοχές

Συνολικά 1.561.731 ίδιες μετοχές αγόρασε η Eurobank κατά το διάστημα 04/08/2025 – 08/08/2025 στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών. Μέση τιμή κτήσης ήταν τα 3,32 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος τα 5.184.927,08 ευρώ.

Συνολικά 1.561.731 ίδιες μετοχές αγόρασε η Eurobank κατά το διάστημα 04/08/2025 – 08/08/2025 στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών. Μέση τιμή κτήσης ήταν τα 3,32 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος τα 5.184.927,08 ευρώ.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank Holdings κατέχει συνολικά 31.501.784 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8568% του μετοχικού κεφαλαίου της.