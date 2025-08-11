Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Eurobank: Στο 0,8568% οι ίδιες μετοχές

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Eurobank: Στο 0,8568% οι ίδιες μετοχές
Συνολικά 1.561.731 ίδιες μετοχές αγόρασε η Eurobank κατά το διάστημα 04/08/2025 – 08/08/2025 στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών. Μέση τιμή κτήσης ήταν τα 3,32 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος τα 5.184.927,08 ευρώ.

Συνολικά 1.561.731 ίδιες μετοχές αγόρασε η Eurobank κατά το διάστημα 04/08/2025 – 08/08/2025 στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών. Μέση τιμή κτήσης ήταν τα 3,32 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος τα 5.184.927,08 ευρώ.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank Holdings κατέχει συνολικά 31.501.784 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8568% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Οι «χρυσές» ειδικότητες με βέβαιο διορισμό - Οι «σίγουροι» και τα αουτσάιντερς για μια θέση στο Δημόσιο

ΑΤΜ τραπεζών: Τι αλλάζει από σήμερα

Δημογραφικό: Ποιοι δήμοι προσφέρουν επιδόματα και παροχές για να ενισχύσουν τις γεννήσεις

tags:
Eurobank

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider