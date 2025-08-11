Ειδήσεις | Ελλάδα

Ηράκλειο: Σε εξέλιξη φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στα Σταυράκια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ηράκλειο: Σε εξέλιξη φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στα Σταυράκια
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις.

Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στα Σταυράκια Ηρακλείου βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με ενημέρωση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από το Συντονιστικό Κέντρο, η φωτά αναμένεται να οριοθετηθεί σύντομα, λόγω της άμεσης επέμβασης των 12 πυροσβεστών που βρέθηκαν στο σημείο και επιχειρούν με τέσσετα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τη βοήθεια ομάδας πεζοπόρου τμήματος ΕΜΟΔΕ.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Οι «χρυσές» ειδικότητες με βέβαιο διορισμό - Οι «σίγουροι» και τα αουτσάιντερς για μια θέση στο Δημόσιο

ΑΤΜ τραπεζών: Τι αλλάζει από σήμερα

Δημογραφικό: Ποιοι δήμοι προσφέρουν επιδόματα και παροχές για να ενισχύσουν τις γεννήσεις

tags:
Πυρκαγιά

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider