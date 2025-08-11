Ηράκλειο: Σε εξέλιξη φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στα Σταυράκια

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις.

Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στα Σταυράκια Ηρακλείου βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με ενημέρωση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από το Συντονιστικό Κέντρο, η φωτά αναμένεται να οριοθετηθεί σύντομα, λόγω της άμεσης επέμβασης των 12 πυροσβεστών που βρέθηκαν στο σημείο και επιχειρούν με τέσσετα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τη βοήθεια ομάδας πεζοπόρου τμήματος ΕΜΟΔΕ.

