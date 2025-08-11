Ιαπωνία: Πάνω από 3 εκατ. άνθρωποι απομακρύνονται από τα σπίτια τους λόγω πλημμυρών και κατολισθήσεων

Υπάρχουν αγνοούμενοι.

Οι ιαπωνικές αρχές κάλεσαν σήμερα εκατομμύρια ανθρώπους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ιαπωνίας, μετά τις οποίες υπάρχουν αγνοούμενοι.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από την ιαπωνική τηλεόραση δείχνουν πολλές περιοχές του νομού Κουμαμότο όπου σπίτια, καταστήματα και οχήματα είχαν πλημμυρίσει από τα νερά, η στάθμη των οποιών είχε φτάσει περίπου ένα μέτρο.

Σε διάστημα έξι ωρών σήμερα το πρωί, πάνω από 37 εκατοστά βροχής έπεσαν στην πόλη Ταμάνα, τη χειρότερα πληγείσα, πράγμα που αποτελεί ρεκόρ σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

«Η κατάσταση παρουσιάζει θανάσιμο κίνδυνο» προειδοποίησαν οι μετεωρολόγοι, προσθέτοντας ότι «απαιτείται μέγιστη επαγρύπνηση».

Προειδοποιήσεις και αιτήματα εκκένωσης εκδόθηκαν για πάνω από τρία εκατομμύρια κατοίκους περιοχών της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών. Για περίπου 384.000 ανθρώπους που διαμένουν ως επί το πλείστον στον νομό Κουμαμότο έχει κηρυχθεί συναγερμός στην ύψιστη βαθμίδα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ένας άνδρας στην Κόσα, στον Κουμαμότο, αγνοείται σήμερα ύστερα από κατολίσθηση που έπληξε το σπίτι του, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στο AFP.

Στη Μισάτο, άλλη πόλη του νομού, τα συνεργεία διάσωσης επιχειρούν για να βοηθήσουν έναν ηλικιωμένο άνδρα που έχει παγιδευτεί μέσα στο σπίτι του, το οποίο επίσης επλήγη από κατολίσθηση, σύμφωνα με δήλωση τοπικού αξιωματούχου στο AFP.

Εξάλλου εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη δύο ανθρώπων στην πόλη πόλη Φουκουόκα οι οποίοι παρασύρθηκαν χθες από τα ορμητικά νερά, σύμφωνα με το δημόσιο μέσο ενημέρωσης NHK.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία αρχείου